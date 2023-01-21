Что люди получат вместе с Fan ID: бесплатные проезд и парковки, пиво на стадионах? Колонка Казакова

Авторская колонка известного телекомментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о бонусах, которые предлагают тем, кто оформит паспорт болельщика.

Мнение

3 марта — день, когда тема Fan ID в РПЛ снова станет определяющей в информационной футбольной повестке.

«Факел» с «Уралом» возобновят чемпионат страны — и это уже будет первая проверка нового мира с необходимой нормой допуска. Именно Воронеж с прошлого лета стал образцово-футбольным городом: старый стадион и безумный ажиотаж, любовь к своей команде и полные трибуны. Но вряд ли Центральный стадион профсоюзов опустеет — в большинстве своем на него приходили обычные зрители, фанатское движение там яркое, но погоду делали все же центральные сектора. Особых протестов относительно Fan ID в Черноземье не наблюдалось, так что вряд ли эта точка на карте станет проблемной.

Другое дело — Москва.

Пять клубов («Химки» вне списка — но не географически, а в силу отсутствия, по сути, болельщицкой базы) самого протестного фанатского региона страны, находящиеся в фокусе внимания, с уже подрастерянной после введения карты болельщика аудиторией. Пытающиеся — в первую очередь «Динамо» — с помощью образцово-завлекательных матч-дэй сохранить посещаемость на пиковом уровне. В этом смысле показательным стало дерби бело-голубых с ЦСКА, когда с помощью самой афиши, концерта модной Люси Чеботиной и автограф-сессии властителя юных умов Влада Бумаги удалось собрать аншлаг.

Но это произошло в прошлом, до введения Fan ID на всех стадионах РПЛ.

Безусловно, представители столицы риски понимают. И эту зиму они проживают, пытаясь изменить отношения потенциального зрителя к проблеме дополнительной индентификации — когда надо что-то оформлять, притом что вдруг электронная система сработает против тебя. Очевидно, что в такой ситуации для футбольного обывателя фрагмент интервью экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко о том, как он в достаточно давней попытке оформить карту болельщика лишился учетной записи на «Госуслугах» — более эмоциональная и убедительная история, чем рассказ генсека РФС Максима Митрофанова, как он за минуту без проблем оформил Fan ID.

Масла в огонь подлил и свежий сбой, когда болельщики — не только те, кто зарегистрировал свой номер карты в личном кабинете на сайте бело-голубых, а вообще все — внезапно получили приветственное письмо от «Динамо» с коротким рассказом о новой программе лояльности «Динамика». С этим быстро разобрались, но послевкусие осталось. А между тем именно в Петровском парке, похоже, выступают в качестве движка в попытке изменить отношение к Fan ID. По крайней мере среди своих поклонников. Логика, как понимаю, простая — если к фан-карте отношение от нейтрального к негативному, надо заменить его чем-то иным. И «Динамику» хотят сделать новой коммуникационной платформой для болельщиков. В которую уже зашиты скидки на билеты, товары клубного фан-шопа, бонусы от партнеров, подарки, сертификаты. То есть если новые правила ставят посещаемость в зависимость от наличия Fan ID, приходится ее — посещаемость — защищать. Люди на трибунах нужны, значит, необходимо стимулировать их приход на стадион.

Трибуна «Локомотива». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Звучит привлекательно. То, что инициатива исходит от «Динамо», удивляться не приходится — именно этот клуб сейчас создает многие инициативы. Тот же новый формат национального Кубка — это, по сути, заимствованная модель так и не запустившегося Кубка РПЛ, во многом разработанная бело-голубыми.

Но сработает ли это? В ситуации, ставшей стабильной, когда фанаты на аренах по-прежнему были, но в меньшем числе. И когда теперь для прохода на стадион требуется Fan ID.

Столичные клубы здесь выступили единым пулом, направив в разные властные структуры свои соображения. Какие именно?

В правительство Москвы направлено письмо, где предлагается:

— ввести бесплатный проезд в общественном транспорте по карте болельщика в дни матчей;

— сделать парковки бесплатными в дни матчей по всему городу по карте болельщика;

— использовать максимальное количество МФЦ для оформления карт болельщиков;

— организовать разные взаимные активности по продвижению карты болельщика.

Этим дело не ограничилось. В адрес Минспорта ушел документ с просьбой создать дополнительные МФЦ в ТЦ рядом с аренами, например в том же Петровском парке. Готовится обращение в РФС о запуске продажи пива на стадионах.

Сможет ли все это снизить негативный эффект от Fan ID или, наоборот, развернуть ситуацию в противоположную сторону? Пока спрогнозировать сложно. Но очевидно, что без подобных шагов посещаемость просядет.

Для московских команд она может упасть на 40 процентов — если учесть, что там, где паспорт болельщика ввели еще летом, наполняемость трибун снизилась от 42 до 66 процентов. У каждого отдела в каждом клубе есть свой KPI, где среди ключевых позиций — коммерция и посещаемость. Чтобы выполнить план, необходимо резко нарастить аудиторию зрителей с Fan ID как минимум вдвое.

Трибуны на матче «Спартак» — «Динамо». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Задача тяжелейшая. Выполнимая ли?

В одиночку — при большом объеме привилегий для людей — это по силам единицам. «Спартаку», «Динамо»... Пожалуй, все.

Но дело в том, что «конфеток» пока немного — например, на сайте красно-белых удалось найти только информационную справку о том, как оформить Fan ID и пройти с ним на «Открытие банк Арену». Есть полная рекомендация на этот счет на YouTube-канале «Зенита». На сайте ЦСКА с ходу ничего обнаружить не получилось. На сайте «Локомотива» очень подробная памятка, но без «комплиментов» от клуба. И так далее.

Вырастет от этого аудитория, если не начать раскачивать ее сейчас? Вряд ли.

Вырастет ли, если начать раскачивать только под первый мартовский тур? Не факт.

Подождем, какой ответ последует от правительства Москвы, от Минспорта. Посмотрим, что будет с возвращением пива на стадионы.

Очевидно, что болельщику нужно предложить сейчас три истории, чтобы он пошел оформлять Fan ID и потом отправился на арены:

— его быстрое и комфортное получение;

— максимально активное разъяснение и убеждение, как и зачем это делать;

— бонусы от клуба, лиги, РФС.

Но пока у большинства клубов с этим негусто — если судить по тому, что предлагается уже сейчас.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.