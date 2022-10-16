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ЦСКА — «Спартак»: новое прочтение дерби. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Александр Соболев и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о предстоящем в воскресенье одном из главных противостояний нашего футбола и его свежем восприятии.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

«Дерби всея Руси».

«Схватка за серебро».

«Возможно, лучшая афиша за многие годы».

Столько ожиданий сейчас от матча ЦСКА — «Спартак». Столько надежд...

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Понятно почему — это лучший ЦСКА и лучший «Спартак», которые мы видели за долгое время. Правда, «лучший» — в спорте понятие относительное, если оно не подкреплено конкретными итоговыми результатами. Но ведь не поспорить, что ТАКИХ армейцев и ТАКИХ красно-белых мы ждали не один месяц.

И если еще совсем недавно разогрев перед дерби оказался бы наполненным подколками и обвинениями, то сейчас этого нет и близко. Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль всю свою энергию направляют внутрь коллективов, а не наружу, — и уважение к окружающему миру чувствуется во всем, что сопутствует игре их команд.

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Можно, наверное, говорить о тактике: как ЦСКА без Дивеева собирается нейтрализовывать Промеса с Соболевым, или как «Спартак» выстроит игру на флангах, где у соперника серьезные люди, Мойзес и Гайич, а еще — в опорной зоне против четкой геометрии красно-синих. Но, думаю, делать этого не стоит.

Почему?

Потому что в этом дерби ключевой момент звучит коротко: духовитость и удача. Все остальное в предматчевых раскладах — тактика, «физика», текущая форма — только от лукавого.

Характер? Никто не слабее. Есть Акинфеев — есть Джикия, есть Карраскаль — есть Промес. Есть Федотов — есть Абаскаль.

Нереально назвать фаворита. Его нет. Нет и того, кто выиграет от победы любого из непримиримых оппонентов. Как нет того, кто, потерпев поражение, окажется вне медальных раскладов. Оба соперника сейчас слишком хороши, чтобы даже подобная неудача выбила кого-то из них из колеи.

Пожалуй, существует только один фактор, который способен оказаться критичным, в том числе и в проекции на некоторое время, — судейский. От арбитра в таком противостоянии требуется только одно — не чудить. Не портить и не мешать. Отвечает ли требованиям назначенный в среду Сергей Карасев? В целом да. Но становится еще интереснее, учитывая, как он работал в этом сезоне и как может работать в принципе. И как справится с предматчевым волнением. Которое, конечно, должно быть и у команд.

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Победа «Спартака» поднимет Абаскаля статусно — возникали же сомнения после первых неудач, но реакция команды на них оказалась достойной. Победа ЦСКА закрепит Федотова в качестве тренера, способного превосходить прямых конкурентов. Успех против «Краснодара» пока остается разовой акцией — «Зениту» армейцы уступили, с «Динамо» и «Ростовом» делали ничьи. Красно-белые в этом смысле идеальный соперник.

В общем, ждем. В предвкушении дерби как праздника — без закрытой игры, без судейских ляпов. Ждем как матч, по которому можно оценивать качество нашего чемпионата в целом. Ждем как битву, способную задать вектор эмоций и другим участникам РПЛ.

Все-таки не «Зенитом» единым живы.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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