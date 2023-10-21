«Краснодар» снова ушел от поражения, но победу не вырвал. Ивича остановил Игнашевич

«Быкам» становится тяжелее.

Прошлый тур стал для «Краснодара» тяжелейшим испытанием — ценой титанических усилий команда Ивича отыгралась в матче с «Ростовом» и сохранила лидерство с приличным отрывом от конкурентов. Однако тот факт, что подвиг придется повторять и с «Балтикой», наверняка бы удивил черно-зеленых, узнай они об этом заранее.

В Калининграде обе команды выпустили сильнейшие составы. Балтийцы не могли рассчитывать (и это не новость) только на Лазарева, травмированного с сентября; зато в заявку после повреждений вернулись Жиров и Пряхин. У «Краснодара» ситуация еще лучше — защитник Волков избежал повреждения в сборной России, а кроме него свежих потерь, помимо уже травмированного Кайо, не было.

Казалось, что после 0:2 к перерыву южного дерби краснодарцы не повторят ошибок и включатся в первом же тайме — к тому же все для этого у них было. И поначалу южане действительно выглядели командой, поработавшей над ошибками: возможно, давление на «Балтику» было не таким уж сильным, но все же присутствовало. Хозяева, в свою очередь, лишь изредка огрызались (они умеют это делать), но особых проблем «быкам» не доставляли.

Уже на 17-й минуте спокойный темп закончился. Шикарную атаку разыграл «Краснодар», в три паса отрезав все защитные линии — закончилось все тем, что Батчи то ли пробил, то ли прострелил с фланга, Латышонок задел мяч, а Кордоба щитком вколотил его в ворота. Нельзя сказать, что гол прямо назревал — но сделано все было образцово, поэтому никаких предпосылок не требовалось.

А вот дальше начались «ростовские флешбэки». Сначала гости подпустили «Балтику» поближе — но повезло. Однако на 23-й минуте оборона «Краснодара» треснула. Причем атака хозяев по своей геометрии вышла ничуть не менее прекрасной, чем до этого у команды Ивича. Балтийцы также одним пасом отрезали целую линию, после чего последовал прострел в штрафную — там в суматохе быстрее оказался Кузьмин и прошил ворота Сафонова.

Через три минуты у хозяев издали выстрелил Бистрович (аллюзия на такой же удар Сперцяна несколькими минутами ранее — команды не стеснялись пользоваться тяжелым полем и мокрым мячом), но Сафонов парировал. На 28-й минуте угловой «Балтики» закончился опаснейшим попаданием в каркас ворот. А на 34-й «Краснодар» снова спас Сафонов.

Правда, второго гола, который случился до перерыва, гости все равно не избежали. По совокупности моментов команда Игнашевича, конечно, его заслужила. После навеса головой отличился чилиец Энрикес — причем форвард настолько вложился в удар, что даже разбил себе нос о затылок Петрова. Игрока пришлось эвакуировать с поля на несколько минут для оказания помощи.

Как и в прошлом туре, на перерыв «Краснодар» уходил с максимально некомфортным счетом, а также мыслями о камбэке. И план снова сработал! Правда, не так ярко, как в матче с ростовчанами. В Калининграде на ответный мяч потребовалось 15 минут, а не пять. И забит он был не с игры.

Зато автор оказался тот же — Эдуард Сперцян классно ворвался в штрафную, но споткнулся о Малярова и заработал пенальти. А потом спокойно его реализовал — 2:2.

«Балтика» не выключалась из матча ни на минуту. Опасные атаки с их стороны были, возможности выйти вперед — тоже, а однажды только Сафонов спас южан, причем это случилось до пенальти. Поэтому сейв особенно ценен.

«Краснодар» же двигался не настолько уверенно, чтобы угрожать команде Игнашевича, и точно не достиг такого же уровня доминирования, как во втором тайме с «Ростовом». Поэтому, возможно, тот результат и не повторился — из Калининграда лидер возвращается с результативной ничьей.

Впрочем, и этого пока хватает, чтобы остаться на первой строчке. В этом плане Ивичу еще никто не угрожает, но вот отрыв в воскресенье может сократиться — и «Зенит» с «Крыльями Советов» это прекрасно понимают.