Учился у Гвардиолы, дед выигрывал чемпионат мира с Марадоной. Гарре из «Крыльев» становится звездой РПЛ

Что нужно знать об аргентинском вингере.

Бенхамин Гарре — один из ярчайших и самых полезных легионеров РПЛ в этом сезоне. Несколько лет назад аргентинец выступал в одной команде с Фоденом и Санчо, а зимой 2022-го приехал в Россию, чтобы перезапустить карьеру.

Прямо сейчас нападающий «Крыльев» является одним из лучших игроков чемпионата по системе «гол плюс пас» (8+3 в 14 матчах) и привлекает внимание не только российских топ-клубов, но и европейских команд. В чем его уникальность?

Учился у Гвардиолы, а его дед выигрывал ЧМ-1986 с Марадоной

Гарре не просто так выбрал футбол, этот вид спорта заложен в его ДНК. Дедушка Бенхамина Оскар выигрывал чемпионат мира 1986 года, играя в одной команде с Диего Марадоной. Его отец Эмилиано поиграл за «Уракан» и еще ряд не самых известных аргентинских клубов, как и дядя Эсекиэль (сейчас является агентом футболиста «Крыльев»).

Первые шаги на взрослом уровне Гарре делал в родном для себя городе Буэнос-Айрес, выступая за клуб «Велес Сарсфилд». Затем талантливый игрок отправился покорять Европу, перебравшись в академию «Манчестер Сити». За молодежную команду «горожан» Бенхамин сыграл 61 матч и забил 14 мячей, в том числе в юношеской Лиге чемпионов.

Бенхамин Гарре в матче «Манчестер Сити» против дортмундской «Боруссии». Фото Global Look Press

Перед стартом сезона-2018/2019 Гвардиола взял нападающего в предсезонное турне, где тот и дебютировал за основу «Сити», заменив Фила Фодена во встрече с дортмундской «Боруссией». Когда Гарре исполнилось 19, он задумался о переходе в другой клуб, потому что за главную команду так больше и не сыграл.

Вскоре последовало возвращение на родину и тяжелейшая травма левого колена, из-за которой футболист попал в лазарет на семь месяцев. В январе 2022 года Гарре перешел в самарские «Крылья Советов» всего за 1,7 млн евро, чтобы отпустить прошлое и вдохнуть в себя новую жизнь. В команде Игоря Осинькина к тому моменту как раз освободились фланги атаки: в «Спартак» ушел Антон Зиньковский, а в «Локомотив» — Сергей Пиняев.

В своем первом сезоне в России Бенхамин выбил 3+1 в 14 играх, был в тройке РПЛ по ожидаемым голам и ассистам, а его мяч «Спартаку» (1:0) позволил самарцам избежать стыковых матчей.

Эффектный и эффективный дриблинг

Гарре — левый нападающий, но у Осинькина в основном играет справа. По манере игры чем-то напоминает Зиньковского, только левша. Его главное качество — дриблинг. Бенхамин регулярно пытается обыгрывать соперников и делает это лучше всех в лиге. После первого круга аргентинец — лидер по количеству удачных обводок. По данным РУСТАТ, на счету Гарре 53 удачные обводки, что составляет 60% от их общего количества.

Еще свеж в памяти скандальный матч 16-го тура «Крылья» — «Локомотив», после которого Галактионов и Баринов получили дисквалификацию. В той встрече именно после прохода Гарре с правого фланга самарцам удалось сравнять счет.

Через несколько минут аргентинец вошел в историю как автор самого позднего гола в истории РПЛ. Он забил последним касанием на 101:34.

А вот так играючи нападающий разобрался с обороной «Сочи». И такие нарезки с участием Гарре можно делать после каждого матча.

«Бил, бью и буду бить» по-аргентински

Если бы Гарре был хорош только в дриблинге, он бы не возглавлял список бомбардиров «Крыльев». Дело в том, что 23-летний игрок не брезгует бить по воротам соперника из любых позиций. Причем делает это не только с родной левой ноги, но и с правой.

В 1-м туре с «Ахматом» аргентинец в своем стиле накрутил защитников, сместился с правого фланга в центр, убрал под левую и хлестко пробил по воротам.

В игре против «Рубина» Гарре открылся под длинную передачу, убежал от опекуна и закрутил мяч в дальний угол. Без шансов для Дюпина.

Со «Спартаком» Бенхамин забил с правой из штрафной, подключившись вторым темпом к атаке.

Еще один гол Гарре забил «Оренбургу», закрутив мяч в ближний угол ворот. Не помешал даже туман.

Перед 18-м туром у Бенхамина 20 ударов в створ — это второй показатель в РПЛ. Впереди только Тюкавин (25). При пересчете на 90 минут Гарре находится в топ-3, уступая только Изидору и все тому же Тюкавину. Если посмотреть на процент точных ударов в створ, то аргентинец и вовсе лидер — 69%.

Стоит также отметить, что форвард «Крыльев», как говорят в народе, отлично «видит поляну». Он совершенно не тот футболист, который постоянно берет игру на себя. Напротив, охотно делится мячом со своими партнерами. Сейчас у него четыре ассиста после 17 туров, но нет сомнений, что этот показатель еще увеличится.

Наблюдать за передачами Гарре одно удовольствие. Чего только стоит его разрезающий голевой пас внешней стороной стопы на Рассказова в матче против «Локомотива», который был сыгран в августе.

Безусловно, Гарре есть в чем прибавлять. Если сравнивать его с лучшим снайпером лиги Кассьеррой, то аргентинец не так хорош в реализации. Например, Бенхамин упустил два верных шанса забить в матче против «Урала». Причем эти моменты абсолютно идентичны.

Может сменить клуб уже зимой

К Гарре еще после первого неполного сезона стали присматриваться другие команды. В том числе, из Европы.

Летом ходили разговоры об интересе со стороны греческого ПАОКа, за который сейчас выступает Магомед Оздоев. Первым об этом сообщил агент Тимур Гурцкая. По его словам, в Самаре сразу же отклонили предложение в 7 миллионов евро, и сделано это было по личной инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Фото ФК «Крылья Советов»

В России журналисты писали, что Гарре привлек внимание действующего чемпиона. Однако Сергей Семак эти слухи никак комментировать не стал:

«Игрок талантливый. Насколько может он оказаться или нет, слухи не комментируем абсолютно. Столько всего говорят, что это всегда весело, когда любой игрок и любая информация, которая вспыхивает, ее пытаются привязать к «Зениту» в том или ином аспекте».

Вероятно, Гарре все же доиграет в Самаре до конца сезона, а там варианты развития карьеры у него будут самые разные. В «Крыльях» он как следует зарекомендовал себя, и хочется верить, что исполнитель такого уровня задержится в России еще на какое-то время.