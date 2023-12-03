Биография Алана Дзагоева: жизнь и футбольная карьера экс-полузащитника сборной России

История российского футболиста.

Алан Елизбарович Дзагоев

Дата рождения: 17 июня 1990 года

Место рождения: Беслан

Рост: 179 см

Вид спорта: футбол

Детские годы и семья Алана Дзагоева

Будущий футболист сборной России родился в семье Тариела (по паспорту Елизбар) и Лианы (по паспорту Мариам) Дзагошвили. Родители Алана за год до его рождения переехали из Грузии в Беслан — по этой же причине сменили фамилию на Дзагоевы. И уже там мальчик увлекся футболом — конечно, не без участия мамы и папы.

«Отец всегда футболом интересовался, можно даже сказать — был фанатом, однако сам не играл. А вот мама играла. Не очень, правда, долго, однако «почеканить» мяч может и сейчас. Некоторые мои родственники по этому поводу как раз говорят, что, еще не родившись, я был обречен на знакомство с мячом. Но никаких особых генов все-таки, наверное, не было», — рассказывал Дзагоев «СЭ».

В одну из футбольных секций Беслана Алан пришел вслед за своим старшим братом. С 2000 года Дзагоев тренировался в футбольной школе клуба «Юность» во Владикавказе и выступал за детскую команду «Автодор-Юность». В 2005 году во время турнира его заметили и пригласили в известную Академию Коноплева в Тольятти.

Родители Дзагоева поддерживали его, несмотря на пример старшего брата, у которого не сложилось с футболом. Сам Алан ставил себе самые высокие цели и стремился стать профессиональным футболистом.

«Родители всегда давали мне добро на занятия футболом, а дальше все зависело от того, чего я сам добьюсь. Футбол был в моей жизни всегда, и, естественно, хотелось достичь в нем как можно большего. А стать профессионалом — это уже производное от роста мастерства», — вспоминал Алан.

Клубная карьера Алана Дзагоева

Спустя год Алан попал в «Крылья Советов-СОК», за который выступал чуть больше года. В конце 2007 года стало известно, что ЦСКА приобрел у команды из Димитровграда защитника Власова, нападающего Рыжова и полузащитника Дзагоева. За троих футболистов москвичи отдали 360 тысяч долларов.

Алану тогда было всего 17. Дзагоев мечтал играть именно за московский клуб, но все же волновался, как его примут в новой команде, за которую он болел с 2005 года.

«Определенная тревога, естественно, была. Если честно, предполагал, что все будет гораздо хуже. Но нас с Рыжовым и Власовым сразу восприняли как своих. Коллектив в ЦСКА просто замечательный. Думал, что он вообще один такой, но вот теперь попал в сборную и убедился, что здесь не хуже», — говорил футболист в интервью «СЭ».

Из трех новичков только Дзагоев сумел добиться успеха и провел за красно-синих 14 лет. Дебют футболиста в чемпионате России состоялся в 2008 году — Валерий Газзаев включил Алана в стартовый состав на матч 10-го тура с «Химками». В той встрече 17-летнему полузащитнику удалось забить свой первый гол в составе армейцев.

«Что-то неповторимое. Все внутри всколыхнулось. Даже слезы на глаза навернулись. Был уверен, что сыграю хорошо. Ничего не снилось, но я молился, чтобы забить. И был услышан», — так Алан прокомментировал успешный старт большой карьеры.

Еще до своего совершеннолетия Дзагоев успел завоевать дебютный трофей — Кубок России. А всего за 14 лет карьеры в ЦСКА провел 397 игр, забил 77 мячей и стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России, а также признавался лучшим молодым игроком премьер-лиги (в 2008 году) и девять раз попадал в список 33 лучших игроков сезона.

В мае 2022 года пресс-служба армейцев сообщила об уходе Дзагоева. Контракт, действовавший до 2024 года, был расторгнут по обоюдному согласию.

«Я не думал об уходе из ЦСКА, но так случилось — с моей стороны никаких вопросов нет. Впереди новый путь. Физически я к этому готов, мотивация играть у меня запредельная, как и всегда», — объяснил футболист «Чемпионату».

В сентябре 2022 года Алан стал игроком «Рубина». В составе казанского клуба полузащитник провел один сезон и даже выиграл Мелбет — Первую лигу, второй по силе дивизион чемпионата России. Спустя год Дзагоев подписал контракт с греческой «Ламией», за которую в итоге провел только два матча. В ноябре 2023 года Алан объявил о завершении карьеры.

Интерес со стороны европейских клубов

В разное время Дзагоевым интересовались «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Реал». У Алана действительно были варианты с переходом в английский клуб: Роман Абрамович приглашал его в «Челси», а агент обещал трансфер в «Манчестер Сити». Однако футболист практически всю карьеру провел в России.

«Нужно было уходить. Мне нужно было только сказать «да». Жирков звонил, говорил, что Роман Аркадьевич спрашивает, хочу ли я в «Челси». Условия такие, что я тренируюсь с основой и играю только в кубковых матчах. Я тогда не был готов к этому», — так Дзагоев прокомментировал в интервью Нобелю Арустамяну возможный трансфер в «Челси».

Карьера Алана Дзагоева в сборной России

Практически сразу после перехода футболиста в ЦСКА на него обратил внимание тренерский штаб сборной России. Дзагоев успел поиграть и за юношескую команду (до 17 лет), и за молодежную. Дебют Алана за взрослую сборную состоялся в октябре 2008 года.

Тогда в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2010 Россия уступила Германии в Дортмунде (1:2). Сам Дзагоев в концовке встречи мог принести россиянам ничью, но мяч после его удара попал в штангу.

После ухода Гуса Хиддинка Алан завоевал доверие нового тренера сборной — Дика Адвоката. И сумел закрепиться в основном составе.

На Евро-2012 полузащитник стал одним из самых заметных футболистов России. Дзагоев оформил дубль в первом матче против Чехии (4:1) и отличился в игре с Польшей (1:1). Однако полностью раскрыть себя Алану мешали частые травмы. Из-за них он был вынужден пропустить чемпионат Европы-2016 и Кубок конфедераций-2017.

«Конечно, я не реализовал себя полностью. С одной стороны, обидно, с другой — жизнь на этом не заканчивается. В ближайшее время узнаю все о тренерской деятельности. Это то, что мне интересно, — буду активно работать в этом направлении», — так оценил свою карьеру Дзагоев в интервью «СЭ».

Всего Алан провел в составе сборной России 59 матчей, забил 9 голов и поучаствовал в нескольких крупных турнирах: Евро-2012, ЧМ-2014 и ЧМ-2018.

Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Достижения Алана Дзагоева

Заслуженный мастер спорта Российской Федерации (2018);

трехкратный чемпион России;

четырехкратный обладатель Кубка России;

четырехкратный обладатель Суперкубка России;

девять раз был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата России;

победитель первой лиги России (2022/23);

вошел в число лучших бомбардиров чемпионата Европы-2012;

лучший бомбардир чемпионата России в возрасте до 19 лет.

Травмы Алана Дзагоева

На протяжении всей карьеры футболиста преследовали травмы. Многочисленные повреждения не давали Дзагоеву полностью раскрыть свой потенциал.

В составе национальной сборной Дзагоеву пришлось еще тяжелее. Из-за травмы он выходил на поле лишь в четырех матчах отборочного цикла ЧМ-2014. Алан был ключевым игроком национальной команды в отборе Евро-2016, но пропустил сам турнир из-за перелома плюсневой кости в ставшем золотым для ЦСКА матче РПЛ с «Рубином» в Казани.

На Кубке конфедераций в 2017 году Дзагоеву помешал выступить рецидив травмы задней поверхности бедра. А на домашнем чемпионате мира в 2018 году Алан получил повреждение в первой же игре — матче открытия с Саудовской Аравией. Полузащитник пропустил оставшиеся матчи группового этапа и встречу 1/8 финала с Испанией. И только в дополнительное время 1/4 финала против Хорватии футболист появился на поле. С тех пор Дзагоева больше не вызывали в сборную.

«Почему я не сумел раскрыть свой талант? Тут все в совокупности. Не самое профессиональное отношение к своему делу. Отсюда травмы, рецидивы. В первую очередь это я... Во вторую очередь я не снимаю также ответственности с тех моментов, когда меня выпускали недолеченным. Все в совокупности. Клубы смотрят, топ-клубы особенно, что у меня в сезоне как минимум одна травма, и это негативно влияет. А дальше уже все, когда вот ближе уже к 28, там уже опять-таки «кресты» случились», — сказал Дзагоев в интервью YouTube-каналу Nobel.

Завершение карьеры Алана Дзагоева

В ноябре 2023 года на сайте греческого клуба «Ламия» вышло заявление российского футболиста, в котором он рассказал, что получил травму подколенного сухожилия и принял решение завершить карьеру. Дзагоев добавил, что просто устал от бесконечных проблем со здоровьем.

«За последние пять лет у меня было много повреждений, поэтому я принял решение так внезапно. Я решил: хватит. Становилось тяжело морально и физически. Я сразу сказал об этом тренеру и руководству «Ламии». Меня пытались отговорить. Я благодарен за такое отношение, но я все решил. На этом жизнь не заканчивается, футбол тоже не заканчивается — у меня есть мысли в этом направлении», — заявил 33-летний россиянин.

С момента перехода Дзагоева в состав греческого клуба прошло всего два месяца.

«Я приехал в Грецию, сыграл два матча, потом на тренировке повредил заднюю поверхность бедра правой ноги. Ничего серьезного, две недели я спокойно восстанавливался, никто меня никуда не гнал. Дали столько времени, сколько надо было. Но на последней тренировке перед выходом в общую группу я дернул левую икроножную. Тут уже принял решение, что все, хватит. Последние несколько сезонов у меня почти не было травм благодаря подготовке, которую я выстроил. С небольшими мышечными повреждениями раз в два месяца я бы еще смирился. Но сейчас это становится тяжело и морально, и физически», — заявил Дзагоев «СЭ».

Алан Дзагоев вне футбольного поля

Помимо профессиональной карьеры, футболист успел уделить время и образованию. В 2012 году Дзагоев защитил в Тольяттинском государственном университете дипломную работу по теме «Оптимизация соотношения соревновательной и тренировочной деятельности футболистов команд высшей лиги».

Также известно, что Алан финансировал лечение одной из пострадавших в ходе теракта в Беслане. Причем это стало известно не от самого футболиста, а из документального фильма «Беслан. Помни».

Личная жизнь Алана Дзагоева

Российский футболист уже больше 10 лет состоит в браке. Избранницей Дзагоева стала артистка московского ансамбля «Алания» Зарема Абаева, уроженка Владикавказа. Влюбленные узаконили свои отношения в Тверском ЗАГСе в июле 2012 года.

Сейчас супруги воспитывают двоих детей: дочь Элану, которая родилась в 2013 году, и сына Хетага (появился на свет в 2015-м). В сентябре 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Абаева ушла от Дзагоева. Однако футболист и его жена опровергли данные слухи.

«Последние дни вокруг нашей семьи появилось много недостоверной информации. Алан сейчас готовится к первому матчу в Лиге чемпионов, поэтому скажу эти слова от нас двоих: у нас счастливая семья, двое маленьких детей, которые растут в атмосфере любви и взаимоуважения. Ни меня, ни Алана нет в социальных сетях, мы не стремимся к публичности, семейным фотосессиям и интервью. К сожалению, отсутствие личной информации дает повод недобросовестным изданиям распускать о нас слухи и сплетни», — привел слова Заремы официальный сайт Дзагоева.

«Сейчас мы с ЦСКА в Чехии, готовимся к старту в Лиге чемпионов. Зарема с детьми — в Беслане, в гостях у моих родителей, — заявил Алан. — Обращаюсь к тем, кому не дает покоя наша жизнь: в нашей семье все хорошо, мы счастливы и любим друг друга. Я футболист и понимаю, что это публичная профессия, поэтому всегда готов к общению на профессиональные темы. Но свою семью я хочу оградить от лишнего внимания. Это самое дорогое, что есть в моей жизни. Общественности вполне достаточно знать то, что мы счастливы вместе», — добавил Дзагоев.

Алан Дзагоев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Социальные сети Алана Дзагоева

Несмотря на статус звезды ЦСКА и сборной, футболист никогда не стремился к публичности. У Дзагоева нет личных аккаунтов в социальных сетях — и Алан об этом неоднократно говорил. По его словам, ему просто неинтересно заниматься подобными вещами.

«Хочу еще раз обратить внимание болельщиков и СМИ, что у меня нет страниц в социальных сетях. Это подделки, которые ведут самозванцы, не имеющие ко мне никакого отношения. Уже не раз говорил, что если где-то зарегистрируюсь, информация появится на официальном сайте ЦСКА. Тем не менее какие-то люди продолжают использовать мое имя, и находятся те, кто им верит», — заявил футболист «СЭ» еще в 2013 году.