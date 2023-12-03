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Биография Алана Дзагоева: жизнь и футбольная карьера экс-полузащитника сборной России

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболист сборной России Алан Дзагоев.
Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболист Алан Дзагоев.
Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболист Алан Дзагоев.
Алан Дзагоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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История российского футболиста.

Алан Елизбарович Дзагоев
Дата рождения: 17 июня 1990 года
Место рождения: Беслан
Рост: 179 см
Вид спорта: футбол

Детские годы и семья Алана Дзагоева

Будущий футболист сборной России родился в семье Тариела (по паспорту Елизбар) и Лианы (по паспорту Мариам) Дзагошвили. Родители Алана за год до его рождения переехали из Грузии в Беслан — по этой же причине сменили фамилию на Дзагоевы. И уже там мальчик увлекся футболом — конечно, не без участия мамы и папы.

«Отец всегда футболом интересовался, можно даже сказать — был фанатом, однако сам не играл. А вот мама играла. Не очень, правда, долго, однако «почеканить» мяч может и сейчас. Некоторые мои родственники по этому поводу как раз говорят, что, еще не родившись, я был обречен на знакомство с мячом. Но никаких особых генов все-таки, наверное, не было», — рассказывал Дзагоев «СЭ».

В одну из футбольных секций Беслана Алан пришел вслед за своим старшим братом. С 2000 года Дзагоев тренировался в футбольной школе клуба «Юность» во Владикавказе и выступал за детскую команду «Автодор-Юность». В 2005 году во время турнира его заметили и пригласили в известную Академию Коноплева в Тольятти.

Родители Дзагоева поддерживали его, несмотря на пример старшего брата, у которого не сложилось с футболом. Сам Алан ставил себе самые высокие цели и стремился стать профессиональным футболистом.

«Родители всегда давали мне добро на занятия футболом, а дальше все зависело от того, чего я сам добьюсь. Футбол был в моей жизни всегда, и, естественно, хотелось достичь в нем как можно большего. А стать профессионалом — это уже производное от роста мастерства», — вспоминал Алан.

Клубная карьера Алана Дзагоева

Спустя год Алан попал в «Крылья Советов-СОК», за который выступал чуть больше года. В конце 2007 года стало известно, что ЦСКА приобрел у команды из Димитровграда защитника Власова, нападающего Рыжова и полузащитника Дзагоева. За троих футболистов москвичи отдали 360 тысяч долларов.

Алану тогда было всего 17. Дзагоев мечтал играть именно за московский клуб, но все же волновался, как его примут в новой команде, за которую он болел с 2005 года.

«Определенная тревога, естественно, была. Если честно, предполагал, что все будет гораздо хуже. Но нас с Рыжовым и Власовым сразу восприняли как своих. Коллектив в ЦСКА просто замечательный. Думал, что он вообще один такой, но вот теперь попал в сборную и убедился, что здесь не хуже», — говорил футболист в интервью «СЭ».

Алан Дзагоев. Дзагоев покидает ЦСКА. В 2008-м его называли новым Бекхэмом и ждали в «Реале»

Из трех новичков только Дзагоев сумел добиться успеха и провел за красно-синих 14 лет. Дебют футболиста в чемпионате России состоялся в 2008 году — Валерий Газзаев включил Алана в стартовый состав на матч 10-го тура с «Химками». В той встрече 17-летнему полузащитнику удалось забить свой первый гол в составе армейцев.

«Что-то неповторимое. Все внутри всколыхнулось. Даже слезы на глаза навернулись. Был уверен, что сыграю хорошо. Ничего не снилось, но я молился, чтобы забить. И был услышан», — так Алан прокомментировал успешный старт большой карьеры.

Еще до своего совершеннолетия Дзагоев успел завоевать дебютный трофей — Кубок России. А всего за 14 лет карьеры в ЦСКА провел 397 игр, забил 77 мячей и стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России, а также признавался лучшим молодым игроком премьер-лиги (в 2008 году) и девять раз попадал в список 33 лучших игроков сезона.

В мае 2022 года пресс-служба армейцев сообщила об уходе Дзагоева. Контракт, действовавший до 2024 года, был расторгнут по обоюдному согласию.

«Я не думал об уходе из ЦСКА, но так случилось — с моей стороны никаких вопросов нет. Впереди новый путь. Физически я к этому готов, мотивация играть у меня запредельная, как и всегда», — объяснил футболист «Чемпионату».

В сентябре 2022 года Алан стал игроком «Рубина». В составе казанского клуба полузащитник провел один сезон и даже выиграл Мелбет — Первую лигу, второй по силе дивизион чемпионата России. Спустя год Дзагоев подписал контракт с греческой «Ламией», за которую в итоге провел только два матча. В ноябре 2023 года Алан объявил о завершении карьеры.

Алан Дзагоев.

Интерес со стороны европейских клубов

В разное время Дзагоевым интересовались «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Реал». У Алана действительно были варианты с переходом в английский клуб: Роман Абрамович приглашал его в «Челси», а агент обещал трансфер в «Манчестер Сити». Однако футболист практически всю карьеру провел в России.

«Нужно было уходить. Мне нужно было только сказать «да». Жирков звонил, говорил, что Роман Аркадьевич спрашивает, хочу ли я в «Челси». Условия такие, что я тренируюсь с основой и играю только в кубковых матчах. Я тогда не был готов к этому», — так Дзагоев прокомментировал в интервью Нобелю Арустамяну возможный трансфер в «Челси».

Карьера Алана Дзагоева в сборной России

Практически сразу после перехода футболиста в ЦСКА на него обратил внимание тренерский штаб сборной России. Дзагоев успел поиграть и за юношескую команду (до 17 лет), и за молодежную. Дебют Алана за взрослую сборную состоялся в октябре 2008 года.

Тогда в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2010 Россия уступила Германии в Дортмунде (1:2). Сам Дзагоев в концовке встречи мог принести россиянам ничью, но мяч после его удара попал в штангу.

После ухода Гуса Хиддинка Алан завоевал доверие нового тренера сборной — Дика Адвоката. И сумел закрепиться в основном составе.

На Евро-2012 полузащитник стал одним из самых заметных футболистов России. Дзагоев оформил дубль в первом матче против Чехии (4:1) и отличился в игре с Польшей (1:1). Однако полностью раскрыть себя Алану мешали частые травмы. Из-за них он был вынужден пропустить чемпионат Европы-2016 и Кубок конфедераций-2017.

«Конечно, я не реализовал себя полностью. С одной стороны, обидно, с другой — жизнь на этом не заканчивается. В ближайшее время узнаю все о тренерской деятельности. Это то, что мне интересно, — буду активно работать в этом направлении», — так оценил свою карьеру Дзагоев в интервью «СЭ».

Всего Алан провел в составе сборной России 59 матчей, забил 9 голов и поучаствовал в нескольких крупных турнирах: Евро-2012, ЧМ-2014 и ЧМ-2018.

Футболист Алан Дзагоев.
Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Достижения Алана Дзагоева

  • Заслуженный мастер спорта Российской Федерации (2018);

  • трехкратный чемпион России;

  • четырехкратный обладатель Кубка России;

  • четырехкратный обладатель Суперкубка России;

  • девять раз был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата России;

  • победитель первой лиги России (2022/23);

  • вошел в число лучших бомбардиров чемпионата Европы-2012;

  • лучший бомбардир чемпионата России в возрасте до 19 лет.

Травмы Алана Дзагоева

На протяжении всей карьеры футболиста преследовали травмы. Многочисленные повреждения не давали Дзагоеву полностью раскрыть свой потенциал.

В составе национальной сборной Дзагоеву пришлось еще тяжелее. Из-за травмы он выходил на поле лишь в четырех матчах отборочного цикла ЧМ-2014. Алан был ключевым игроком национальной команды в отборе Евро-2016, но пропустил сам турнир из-за перелома плюсневой кости в ставшем золотым для ЦСКА матче РПЛ с «Рубином» в Казани.

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На Кубке конфедераций в 2017 году Дзагоеву помешал выступить рецидив травмы задней поверхности бедра. А на домашнем чемпионате мира в 2018 году Алан получил повреждение в первой же игре — матче открытия с Саудовской Аравией. Полузащитник пропустил оставшиеся матчи группового этапа и встречу 1/8 финала с Испанией. И только в дополнительное время 1/4 финала против Хорватии футболист появился на поле. С тех пор Дзагоева больше не вызывали в сборную.

«Почему я не сумел раскрыть свой талант? Тут все в совокупности. Не самое профессиональное отношение к своему делу. Отсюда травмы, рецидивы. В первую очередь это я... Во вторую очередь я не снимаю также ответственности с тех моментов, когда меня выпускали недолеченным. Все в совокупности. Клубы смотрят, топ-клубы особенно, что у меня в сезоне как минимум одна травма, и это негативно влияет. А дальше уже все, когда вот ближе уже к 28, там уже опять-таки «кресты» случились», — сказал Дзагоев в интервью YouTube-каналу Nobel.

Завершение карьеры Алана Дзагоева

В ноябре 2023 года на сайте греческого клуба «Ламия» вышло заявление российского футболиста, в котором он рассказал, что получил травму подколенного сухожилия и принял решение завершить карьеру. Дзагоев добавил, что просто устал от бесконечных проблем со здоровьем.

«За последние пять лет у меня было много повреждений, поэтому я принял решение так внезапно. Я решил: хватит. Становилось тяжело морально и физически. Я сразу сказал об этом тренеру и руководству «Ламии». Меня пытались отговорить. Я благодарен за такое отношение, но я все решил. На этом жизнь не заканчивается, футбол тоже не заканчивается — у меня есть мысли в этом направлении», — заявил 33-летний россиянин.

Алан Дзагоев объявил о&nbsp;завершении карьеры. «Ни сил, ни эмоций уже не осталось». Алан Дзагоев — о завершении карьеры

С момента перехода Дзагоева в состав греческого клуба прошло всего два месяца.

«Я приехал в Грецию, сыграл два матча, потом на тренировке повредил заднюю поверхность бедра правой ноги. Ничего серьезного, две недели я спокойно восстанавливался, никто меня никуда не гнал. Дали столько времени, сколько надо было. Но на последней тренировке перед выходом в общую группу я дернул левую икроножную. Тут уже принял решение, что все, хватит. Последние несколько сезонов у меня почти не было травм благодаря подготовке, которую я выстроил. С небольшими мышечными повреждениями раз в два месяца я бы еще смирился. Но сейчас это становится тяжело и морально, и физически», — заявил Дзагоев «СЭ».

Алан Дзагоев вне футбольного поля

Помимо профессиональной карьеры, футболист успел уделить время и образованию. В 2012 году Дзагоев защитил в Тольяттинском государственном университете дипломную работу по теме «Оптимизация соотношения соревновательной и тренировочной деятельности футболистов команд высшей лиги».

Также известно, что Алан финансировал лечение одной из пострадавших в ходе теракта в Беслане. Причем это стало известно не от самого футболиста, а из документального фильма «Беслан. Помни».

Личная жизнь Алана Дзагоева

Российский футболист уже больше 10 лет состоит в браке. Избранницей Дзагоева стала артистка московского ансамбля «Алания» Зарема Абаева, уроженка Владикавказа. Влюбленные узаконили свои отношения в Тверском ЗАГСе в июле 2012 года.

Сейчас супруги воспитывают двоих детей: дочь Элану, которая родилась в 2013 году, и сына Хетага (появился на свет в 2015-м). В сентябре 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Абаева ушла от Дзагоева. Однако футболист и его жена опровергли данные слухи.

«Последние дни вокруг нашей семьи появилось много недостоверной информации. Алан сейчас готовится к первому матчу в Лиге чемпионов, поэтому скажу эти слова от нас двоих: у нас счастливая семья, двое маленьких детей, которые растут в атмосфере любви и взаимоуважения. Ни меня, ни Алана нет в социальных сетях, мы не стремимся к публичности, семейным фотосессиям и интервью. К сожалению, отсутствие личной информации дает повод недобросовестным изданиям распускать о нас слухи и сплетни», — привел слова Заремы официальный сайт Дзагоева.

«Сейчас мы с ЦСКА в Чехии, готовимся к старту в Лиге чемпионов. Зарема с детьми — в Беслане, в гостях у моих родителей, — заявил Алан. — Обращаюсь к тем, кому не дает покоя наша жизнь: в нашей семье все хорошо, мы счастливы и любим друг друга. Я футболист и понимаю, что это публичная профессия, поэтому всегда готов к общению на профессиональные темы. Но свою семью я хочу оградить от лишнего внимания. Это самое дорогое, что есть в моей жизни. Общественности вполне достаточно знать то, что мы счастливы вместе», — добавил Дзагоев.

Футболист Алан Дзагоев.
Алан Дзагоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Социальные сети Алана Дзагоева

Несмотря на статус звезды ЦСКА и сборной, футболист никогда не стремился к публичности. У Дзагоева нет личных аккаунтов в социальных сетях — и Алан об этом неоднократно говорил. По его словам, ему просто неинтересно заниматься подобными вещами.

«Хочу еще раз обратить внимание болельщиков и СМИ, что у меня нет страниц в социальных сетях. Это подделки, которые ведут самозванцы, не имеющие ко мне никакого отношения. Уже не раз говорил, что если где-то зарегистрируюсь, информация появится на официальном сайте ЦСКА. Тем не менее какие-то люди продолжают использовать мое имя, и находятся те, кто им верит», — заявил футболист «СЭ» еще в 2013 году.

Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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