Биография Игоря Акинфеева: жизнь и карьера легендарного вратаря

История капитана ЦСКА и голкипера сборной России.

Игорь Владимирович Акинфеев

Дата рождения: 8 апреля 1986 года.

Место рождения: Видное, Московская область.

Вид спорта: футбол.

Амплуа: вратарь.

Клуб: ЦСКА.

Рост: 185 см.

Игровой номер: 35.

Детские годы и семья

Будущий голкипер ЦСКА родился в подмосковном Видном в семье водителя Владимира Васильевича и воспитателя Ирины Владимировны. У Акинфеева также есть младший брат Евгений. Родители стремились помогать детям во всем и поддерживали их интересы.

Футболом Акинфеев интересовался с ранних лет. По словам мамы футболиста, он уже в два года «гонял по квартире картошку». Однако жизнь Игоря могла быть связана и с другим видом спорта — хоккеем.

«Не поверите, он с двух лет картошку по комнате гонял. У нас она в специальной тумбочке хранилась. Игорь подойдет к ней, вытащит картошину и начинает пинать по полу: «Мам, гол! Мам, гол!» Стали подумывать о том, чтобы отдать его в спортшколу. Я поначалу думала записать его в хоккейную школу. Мне этот вид спорта как-то больше нравился, да и муж на «коробке» часто шайбу гонял,» — рассказала мама Акинфеева пресс-службе ЦСКА.

Отец отвел четырехлетнего Игоря в футбольный манеж ЦСКА к своему знакомому тренеру — Дезидерию Ковачу. В ДЮСШ ПФК ЦСКА детей принимали с шести лет, однако Акинфеева все равно взяли в команду.

«Ковач сначала сомневался, говорил, мол, пускай парень подрастет немного, а через годик-другой приходите снова. Но я попросил оставить сына в команде, посмотреть, как пойдет. А недели через две Дезидерий Федорович вызвал меня на серьезную беседу и настоял на том, чтобы Игорь записался в армейскую ДЮСШ. Сказал, что выгнал из «рамки» шестилетних вратарей и поставил туда моего четырехлетнего карапуза», — вспоминал отец спортсмена пресс-службе ЦСКА.

С позицией Акинфееву определились быстро. «Я сразу хотел стать вратарем и уже на второй тренировке занял место в воротах», — сказал футболист в одном из интервью «СЭ».

Игорь Акинфеев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Карьера Игоря Акинфеева в ЦСКА

Вратарь является воспитанником армейской футбольной академии. До 2002 года Акинфеев выступал за молодежные команды ЦСКА, а затем в возрасте 16 лет попал в дубль московского клуба. Юный голкипер отличался от сверстников личными качествами — они помогли в будущем обратить на себя внимание.

«Кроме вратарских качеств у Акинфеева уже в юные годы присутствовала мощная харизма. И в армейской школе, и в юношеской сборной России он играл за команды на год старше. В возрасте 15-16 лет это ведь заметная разница — Игорь по сравнению с партнерами был маленький, щупленький. Но строил и гонял по штрафной площадке старших ребят. Несмотря на то что рост по современным меркам у него не вратарский», — рассказал «СЭ» тренер вратарей ЦСКА Игорь Кутепов.

В начале 2003 года Игоря взяли на израильский сбор первой команды, он сумел показать тренерскому штабу, что на него уже можно рассчитывать в предстоящем сезоне. Главному тренеру ЦСКА Валерию Газзаеву юного Акинфеева посоветовал работавший с армейской молодежью тренер Юрий Аджем.

«Тогда травмировался Веня Мандрыкин. И Юрий Николаевич Аджем сказал, что есть очень талантливый мальчишка. Предложил посмотреть. Вечером звонит Валерий Георгиевич, Аджем очень сильно напрягся, боясь услышать о себе много интересного. Разговор начался с фразы: «Кого ты мне прислал? Ему забить не могут, у меня уверенность атакующих футболистов падает», — рассказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев «СЭ».

Впервые в воротах ЦСКА в официальном матче Акинфеев сыграл в Кубке РФПЛ — 29 марта 2003 года в матче 1/8 финала с «Зенитом» в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», когда заменил Дмитрия Крамаренко перед вторым таймом и не пропустил.

Дебют вратаря в премьер-лиге состоялся 31 мая 2003 года на выезде против «Крыльев Советов» в Самаре. ЦСКА выиграл матч со счетом 2:0, а Акинфеев отразил пенальти Андрея Каряки на последних минутах встречи.

В том сезоне голкипер провел 13 матчей в национальном чемпионате, в которых пропустил 11 мячей, и впервые стал чемпионом России. Также в 2003 году Игорь дебютировал в Кубке страны и провел первый матч в еврокубках. С тех пор Акинфеев стал основным вратарем ЦСКА.

Интерес со стороны европейских клубов

На протяжении всей карьеры Акинфеева время от времени появлялись различные слухи об интересе к голкиперу со стороны европейских клубов. Сообщалось, что за Игорем следят «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «ПСЖ» и «Реал» и другие.

Особый интерес к российскому вратарю был после победы ЦСКА в Кубке УЕФА в 2005-м и бронзы сборной России на чемпионате Европы в 2008 году. Однако о конкретных предложениях известно не было, Акинфеев всю карьеру провел в родном клубе и стал самым преданным футболистом в европейских лигах (среди игроков, наиболее долго выступающих в одной команде).

Сам капитан ЦСКА не испытывал огромного желания покидать армейский клуб, в котором находится с самого детства.

«Жалею ли я, что не поиграл в Европе? Да это все мысли и слова людей, которые что-то додумывают за тебя. Считаю, что глобально я ни о чем не должен жалеть. Конечно, были какие-то моменты и в играх, и в жизни. Но вот уехать за бугор... Это никогда в жизни для меня не было приоритетом. Кто-то говорит, что я посредственный, испугался, никому там не нужен и все такое. Отвечаю: «Да!» Всем в таком случае говорю: «Вы на сто процентов правы». Я никогда не вступаю в полемику и не хочу думать за кого-то. Если есть у человека какая-то проблема и он обращается за советом, конечно, я стараюсь помочь. Всего остального для меня не существует», — рассказал вратарь YouTube-каналу CSKAPodcast.

Карьера Игоря Акинфеева в сборной России

После первого официального матча в составе ЦСКА 17-летнего вратаря вызвали в сборную России. Но Акинфеев дебютировал в составе национальной команды только год спустя. До этого Игорь успел провести две игры за олимпийскую сборную — против Ирландии и Швейцарии.

Дебют в главной команде страны случился в 2004 году — в товарищеском матче против Норвегии (2:3). Акинфеев в возрасте 18 лет и 20 дней стал самым молодым дебютантом сборной за всю ее историю. Этот рекорд был побит в 2022 году Сергеем Пиняевым, который провел первую игру за национальную команду в возрасте 18 лет и 15 дней.

В том же 2004 году Акинфеев вошел в заявку сборной России на чемпионат Европы, стал самым молодым в составе команды, но на поле не выходил. Впрочем, это было только начало пути Игоря в национальной команде. За нее он в итоге выступал до лета 2018 года, в марте 2017 года был назначен капитаном.

Всего за сборную России Акинфеев провел 111 матчей и пропустил 95 голов. Он был основным вратарем на успешном Евро-2008, на котором россияне дошли до полуфинала после побед над Грецией, Швецией и Нидерландами и завоевали бронзу. На домашнем чемпионате мира-2018 вратарь отличился надежной игрой и запомнился сейвом ногой после решающего удара Яго Аспаса в серии пенальти 1/8 финала против Испании на стадионе «Лужники» в Москве (1:1, 4:3). Осенью 2018 года Игорь объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ни грамма сомнений не было. Когда я понял окончательно, что всё, позвонил Саламычу, сказал, что завтра будет заявление на сайте ЦСКА. При этом не хотел на камеру пафосно это говорить — и попросил пресс-атташе Игоря Владимирова, чтобы сразу перепечатали это заявление на сайте РФС, и пусть информация разойдется именно так», — так сказал о своем решении Акинфеев.

При этом вратарь исключил возможность возвращения в состав национальной команды. Он считает, что его время в сборной России уже прошло — и нужно дать дорогу более молодым футболистам.

«Я всем говорю, что мне хочется видеть новые лица в сборной. Чтобы они прогрессировали и росли. Ведь в 36 лет прогрессировать уже некуда. Ты должен просто играть на стабильном уровне. Я со всеми хорошо поговорил, но свое решение менять не буду. Дал слово родителям, дал слово семье, что буду держаться в этом вопросе до конца», — сказал вратарь в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия-24».

Достижения Игоря Акинфеева

Чемпион России (6 раз).

Серебряный (7 раз) и бронзовый (2 раза) призер чемпионата России.

Обладатель Кубка России (7 раз).

Обладатель Суперкубка России (7 раз).

Обладатель Кубка УЕФА (2004/2005).

Бронзовый призер чемпионата Европы (2008).

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина (11 раз).

Лучший вратарь России по версии РФС (5 раз).

Орден Почета (2018).

Орден Дружбы (2006).

Заслуженный мастер спорта (2005).

Рекорды Игоря Акинфеева

Быстрее всех провел 100 сухих официальных матчей за карьеру в истории отечественного футбола (в возрасте 22 года 117 дней).

Рекордсмен по количеству сухих матчей в составе советских/российских клубов в еврокубках (28 из 85).

Рекордсмен по количеству матчей за национальную сборную среди вратарей (111).

Рекордсмен по количеству сухих матчей в истории национальной сборной (47 из 111).

Провел самую продолжительную сухую серию в истории сборных СССР и России (761 минута — 9 сухих игр подряд).

Провел больше всех игр за один клуб во всех турнирах среди всех советских и российских футболистов

Рекордсмен чемпионатов России и СССР по количеству игр за одну команду (более 600).

Антирекорд Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов

Помимо огромного количества рекордов и достижений, в карьере голкипера была и серия со знаком минус. Речь об антирекорде Акинфеева в Лиге чемпионов. На протяжении 11 лет и 1 дня Игорь пропускал голы в 43 матчах основного турнира подряд (всего — 85 голов). Серия длилась с 21 ноября 2006 года по 22 ноября 2017 года. Она началась после выездного матча с «Арсеналом» в Лондоне (1:0) и закончилась в домашней игре с «Бенфикой» (2:0).

Игорь Акинфеев вне футбольного поля

Помимо спортивной карьеры, российский вратарь успел уделить внимание и образованию. В 2008 году Акинфеев окончил Московскую государственную академию физической культуры (МГАФК), защитив диплом на тему «Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча».

В 2018 году голкипер поступил в магистратуру на направление «Менеджмент» в Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина (РГУНГ).

Акинфеев любит рыбалку и походы в баню. Не любит участвовать в рекламных кампаниях, поэтому отказался от многих контрактов.

«Не то чтобы я считаю себя суперзвездой и ставлю выше всех. Какие-то съемки в журналах или в рекламе — для меня это в тягость. По шесть-семь часов переодевания, накрашивания... От 90 процентов таких предложений я отказался. Дело даже не в деньгах. Деньги тут никакой роли не играют. Я люблю комфорт, домашнюю атмосферу. Мне проще посидеть дома с детьми, чем поехать сниматься за какие-то деньги», — заявил футболист в интервью рэперу Басте.

Акинфеев стал соавтором книги «100 пенальти от читателей». В ней он отвечает на вопросы болельщиков. Также Игорь — большой поклонник творчества группы «Руки вверх». Он поучаствовал в нескольких клипах исполнителя и даже записал пару песен вместе с солистом музыкального коллектива Сергеем Жуковым, с котором футболиста связывают дружеские отношения. Голкипер является крестным отцом дочки Жукова.

Личная жизнь Игоря Акинфеева

Российский футболист не любит выставлять напоказ какие-то моменты своей жизни. Поэтому информация о том, что у Акинфеева есть не просто пассия, а супруга, появилась в публичном пространстве после рождения у пары первого ребенка.

Избранницей Игоря стала девушка по имени Екатерина Герун. Она родилась и жила в Киеве, до отношений с вратарем работала моделью и снималась в клипах, а также окончила Фармацевтическую академию в Харькове на технолога химического производства. Первое время они общались по телефону, но затем решили жить вместе.

«Мы с Игорем жили в разных городах, мы не могли встречаться, ходить в кино, рестораны. Мы общались по телефону. Все ухаживания у нас были по видеосвязи. Для меня было стрессом переехать к Игорю жить в Москву — на тот момент мне было 26. В Москве у меня не было знакомых, друзей. У нас не было сильных ссор с Игорем, поэтому у меня не было чувства, что, если мы поругаемся с ним, мне некуда пойти», — рассказала Екатерина в программе «Сториз» на YouTube.

Акинфеев держал в секрете отношения со своей возлюбленной. Даже свадьба прошла тайно. О супруге общественность узнала после сообщения пресс-службы ЦСКА о рождении первенца в семье футболиста. Пара воспитывает троих детей: сына Даниила и двух дочек — Евангелину и Агату.

«Игорь не строгий отец, никогда не бьет своих детей, даже если придумывает им наказание, то через час уже забывает про него. Балует ли он детей? Нет, новые айфоны он не дарит — у меня у самой нет нового айфона. Крутой подарок, который мне Игорь дарил? Мне просто приятно, когда муж дарит обычные подарки, когда он пошел и сам выбрал, купил — неважно, что это. Яхты, самолеты он не покупает», — так высказалась о своем супруге Екатерина.

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Социальные сети Игоря Акинфеева

Футболист долгое время говорил, что не собирается вести в соцсетях свои страницы. Однако после начала пандемии в 2020 году он все же изменил свое решение — и завел профиль в известной социальной сети.

Instagram *

* запрещен в РФ; соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Акинфеев. 20-й сезон»: уникальный проект «СЭ»

Документальный сериал о 20-м сезоне в профессиональной карьере легендарного вратаря ЦСКА и сборной России выходит с 15 ноября 2023 года. Видео и другие материалы доступны на сайте «СЭ» и нашем YouTube-канале «Вышли».