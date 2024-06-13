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Биография Константина Тюкавина: жизнь и карьера форварда «Динамо» и сборной России

Форвард «Динамо» Тюкавин стал лучшим игроком сезона РПЛ
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболист «Динамо» Константин Тюкавин.
Константин Тюкавин.
Фото ФК «Динамо»
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История российского футболиста.

Константин Александрович Тюкавин
Дата рождения: 22 июня 2002 года
Место рождения: Котлас, Архангельская область
Рост: 180 см
Вид спорта: футбол
Игровое амплуа: нападающий

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Детство и юность Константина Тюкавина

Будущий футболист родился в семье игрока в хоккей с мячом Александра Тюкавина. Совершенно не удивительно, что Константин, как и его старший брат Даниил, связал свою жизнь со спортом.

В детстве Тюкавин занимался футболом, хоккеем с мячом, теннисом и флорболом. Однако впоследствии решил стать футболистом — это было его решение. Старший же брат Константина, в свою очередь, пошел по стопам отца и сконцентрировался на бенди.

«Никто не настаивал — ни папа, ни мама, ни брат, чтобы я занимался именно хоккеем с мячом. Помню, в какой-то момент был выбор — хоккей с шайбой или футбол. В итоге перевесил футбол», — рассказал Тюкавин ТАСС.

Когда Константину было пять лет, его семья перебралась в Москву после того, как отец перешел из «Водника» в «Динамо». Так Тюкавин-младший оказался в одноименной футбольной академии.

«Только «Динамо», я даже другие варианты не рассматривал. Потому что Владимир Яковлевич [Плавунов, тренер] - коренной динамовец, я знал, что у него там много друзей, пойдут навстречу, надеялся, что в пять лет возьмут. Его и взяли», — заявил ТАСС Александр Тюкавин, отец футболиста.

Константин Тюкавин в детстве.
Фото из соцсетей Константина Тюкавина

В детстве Константин был очень активным и порой даже непослушным ребенком. Однажды его чуть не отчислили из академии «Динамо». Все потому, что юный футболист вел себя слишком дерзко.

«Вел себя неправильно со своим любимым тренером. И если бы он меня отправил домой со сборов, то это было бы правильно. Был еще второй момент в «Лужниках», когда у меня были проблемы с дисциплиной. Потом мы поговорили, и всё наладилось», — рассказал Тюкавин в интервью Евгении Медведевой.

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Футбольная карьера Константина Тюкавина

Первыми тренерами футболиста стали Виталий Елсуков и Вадим Гаранин. В старших возрастах Константин тренировался под руководством Сергея Стукашова и Филиппа Соколинского. Тюкавин прошел академию «Динамо», затем играл в молодежной команде и «Динамо-2», прежде чем оказаться в главной команде.

В составе молодежки бело-голубых Константин дебютировал в возрасте 16 лет — первым среди игроков 2002 года рождения. Год спустя (в 2019-м) Тюкавин стал лучшим молодым футболистом Москвы. С сезона-2020/21 стал выступать за вторую команду москвичей.

В августе 2020 года в дебютном матче ПФЛ против «Торпедо-Владимир» форвард вышел в стартовом составе и забил гол на 8-й минуте. В ноябре того же года Константин провел первую игру в РПЛ. Во встрече против «Тамбова» (2:1) Тюкавин вышел на замену на 70-й минуте вместо Романа Нойштедтера и заработал пенальти, который привел к победному голу.

«Считаю, дебют в «Динамо» получился успешным. Во-первых, мы выиграли 2:1, а во?вторых, я заработал пенальти в конце матча, который, так уж получилось, решил судьбу встречи», — отметил Тюкавин в интервью «Правде Севера».

Первый гол на высшем уровне нападающий забил в феврале 2021 года в матче Кубка России со «Спартаком», пяткой замкнув навес со штрафного. В следующем сезоне Тюкавин помог «Динамо» стать бронзовым призером чемпионата России и дойти до финала Кубка России-2021/22.

Футболист «Динамо» Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» летом 2021-го продлило контракт с Тюкавиным на три года, а в декабре 2023-го подписало новое соглашение — до лета 2028 года.

В сезоне-2023/24 Константин забил 15 голов в 30 матчах чемпионата и разделил второе место в гонке бомбардиров с Джоном Кордобой из «Краснодара», первый стал Матео Касссьерра из «Зенита» — 21 мяч.

«Динамо» имело шансы стать чемпионом, однако упустило эту возможность в заключительном матче. Московский клуб в 30-м туре уступил «Краснодару» в гостях со счетом 0:1 и довольствовался бронзовыми медалями, когда золото в споре с «быками» и «Зенитом» бело-голубым принесла бы ничья.

«Отвернулась удача. Она была с нами в играх с «Сочи» и «Балтикой», когда забивали победные голы на последних секундах. А в Краснодаре... Обидно второй раз останавливаться в шаге от мечты. В 2022-м упустили Кубок, сейчас — чемпионство. Надеюсь, с третьей попытки все-таки повезет, и у «Динамо» наконец-то будет трофей», — заявил Тюкавин «СЭ».

Константин Тюкавин. «Как это у «Динамо» нет цели стать чемпионом? Этого хотим и мы, и болельщики». Интервью Тюкавина

Карьера Константина Тюкавина в сборной России

Тюкавин выступал за юношеские сборные разных возрастов, дебютировал в молодежной команде в марте 2021-го в групповом турнире чемпионата Европы, а в главной команде страны — осенью того же года. 4 сентября футболист вышел на замену на 75-й минуте матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборной Кипра (2:0).

Первый гол в сборной России Константин забил в товарищеском матче против Белоруссии. Игра прошла 7 июня 2024 года на стадионе «Динамо» в Минске и завершилась крупной победой россиян (4:0).

«Конечно, я рад дебютному голу за сборную. Всегда мечтал об этом. Да, это был товарищеский матч, но гол есть гол. Говорил ли кто-то что-то перед игрой? Никто ничего не говорил. Просто вышел на поле и сделал свою работу. Получилось забить, мы выиграли. Игра получилась хорошей для нас, мы контролировали ее ход», — приводит пресс-служба РФС слова Тюкавина.

Футболист сборной России Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Достижения Константина Тюкавина

  • Бронзовый призер чемпионата России (2021/22, 2023/24)

  • Финалист Кубка России (2021/22)

  • Лучший футболист месяца чемпионата России (ноябрь-декабрь-2023, апрель 2024)

  • Лауреат премии «Первая пятерка» лучшему молодому футболисту (2023)

  • Игрок года «Динамо» Москва (2022/23)

  • Лучший футболист РПЛ (2023/24)

Константин Тюкавин и&nbsp;Алена Шабурова поженились. Футболист «Динамо» Тюкавин женился на дочери шестикратного чемпиона мира по бенди

Личная жизнь Константина Тюкавина

Свою первую любовь футболист встретил на трибунах столичного стадиона «Крылатское», куда Константин пришел вместе с мамой, чтобы поддержать отца-хоккеиста. Так Тюкавин познакомился с Аленой — дочерью многократного чемпиона мира по хоккею с мячом Сергея Шабурова. Первое время Тюкавин просто общался с девушкой, но впоследствии между молодыми людьми завязался роман.

«Сначала мы просто общались. Переписывались в соцсетях, пару раз сходили погулять. Плюс регулярно пересекались в «Крылатском» на играх и тренировках «Динамо»... Как-то под Новый год разъехались по городам. Я отправилась к родным в Киров, Костя — в Котлас. Поняли, что друг по другу скучаем. Вскоре в Москве встретились — и все, больше не расставались», — рассказала Алена «СЭ».

Алена и Константин Тюкавины.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Константин и Алена поженились, когда им было всего по 20 лет. Многие с юмором отреагировали на столь ранний брак футболиста, однако пара об этом не думает.

«Косте в команде об этом говорили. Даже Личка пошутил, помните? На первой пресс-конференции его спросили: «Как относитесь к тому, что 20-летний Тюкавин женился?» Марцел хохотнул: «Он что, дурак?» «Но вообще, где написано, что в 20 свадьба — это рано, а в 25 или 30 — в самый раз? Все индивидуально. Если вам хорошо вдвоем, дальше по жизни готовы идти вместе — зачем искусственные барьеры ставить», — заявила Алена «СЭ».

В апреле 2024 года стало известно, что Тюкавин станет отцом. Он и его супруга провели гендер-пати на «ВТБ Арене» и узнали пол будущего малыша — у пары будет дочка.

Константин Тюкавин и&nbsp;его супруга Алена. «Агент 070»: Тюкавин с женой в роли Джеймса Бонда и его девушки. Эксклюзивная фотосессия лучшего игрока РПЛ-2023/24

Социальные сети Константина Тюкавина

  • Instagram * (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
Константин Тюкавин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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