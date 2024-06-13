Биография Константина Тюкавина: жизнь и карьера форварда «Динамо» и сборной России

История российского футболиста.

Константин Александрович Тюкавин

Дата рождения: 22 июня 2002 года

Место рождения: Котлас, Архангельская область

Рост: 180 см

Вид спорта: футбол

Игровое амплуа: нападающий

Детство и юность Константина Тюкавина

Будущий футболист родился в семье игрока в хоккей с мячом Александра Тюкавина. Совершенно не удивительно, что Константин, как и его старший брат Даниил, связал свою жизнь со спортом.

В детстве Тюкавин занимался футболом, хоккеем с мячом, теннисом и флорболом. Однако впоследствии решил стать футболистом — это было его решение. Старший же брат Константина, в свою очередь, пошел по стопам отца и сконцентрировался на бенди.

«Никто не настаивал — ни папа, ни мама, ни брат, чтобы я занимался именно хоккеем с мячом. Помню, в какой-то момент был выбор — хоккей с шайбой или футбол. В итоге перевесил футбол», — рассказал Тюкавин ТАСС.

Когда Константину было пять лет, его семья перебралась в Москву после того, как отец перешел из «Водника» в «Динамо». Так Тюкавин-младший оказался в одноименной футбольной академии.

«Только «Динамо», я даже другие варианты не рассматривал. Потому что Владимир Яковлевич [Плавунов, тренер] - коренной динамовец, я знал, что у него там много друзей, пойдут навстречу, надеялся, что в пять лет возьмут. Его и взяли», — заявил ТАСС Александр Тюкавин, отец футболиста.

Константин Тюкавин в детстве. Фото из соцсетей Константина Тюкавина

В детстве Константин был очень активным и порой даже непослушным ребенком. Однажды его чуть не отчислили из академии «Динамо». Все потому, что юный футболист вел себя слишком дерзко.

«Вел себя неправильно со своим любимым тренером. И если бы он меня отправил домой со сборов, то это было бы правильно. Был еще второй момент в «Лужниках», когда у меня были проблемы с дисциплиной. Потом мы поговорили, и всё наладилось», — рассказал Тюкавин в интервью Евгении Медведевой.

Футбольная карьера Константина Тюкавина

Первыми тренерами футболиста стали Виталий Елсуков и Вадим Гаранин. В старших возрастах Константин тренировался под руководством Сергея Стукашова и Филиппа Соколинского. Тюкавин прошел академию «Динамо», затем играл в молодежной команде и «Динамо-2», прежде чем оказаться в главной команде.

В составе молодежки бело-голубых Константин дебютировал в возрасте 16 лет — первым среди игроков 2002 года рождения. Год спустя (в 2019-м) Тюкавин стал лучшим молодым футболистом Москвы. С сезона-2020/21 стал выступать за вторую команду москвичей.

В августе 2020 года в дебютном матче ПФЛ против «Торпедо-Владимир» форвард вышел в стартовом составе и забил гол на 8-й минуте. В ноябре того же года Константин провел первую игру в РПЛ. Во встрече против «Тамбова» (2:1) Тюкавин вышел на замену на 70-й минуте вместо Романа Нойштедтера и заработал пенальти, который привел к победному голу.

«Считаю, дебют в «Динамо» получился успешным. Во-первых, мы выиграли 2:1, а во?вторых, я заработал пенальти в конце матча, который, так уж получилось, решил судьбу встречи», — отметил Тюкавин в интервью «Правде Севера».

Первый гол на высшем уровне нападающий забил в феврале 2021 года в матче Кубка России со «Спартаком», пяткой замкнув навес со штрафного. В следующем сезоне Тюкавин помог «Динамо» стать бронзовым призером чемпионата России и дойти до финала Кубка России-2021/22.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» летом 2021-го продлило контракт с Тюкавиным на три года, а в декабре 2023-го подписало новое соглашение — до лета 2028 года.

В сезоне-2023/24 Константин забил 15 голов в 30 матчах чемпионата и разделил второе место в гонке бомбардиров с Джоном Кордобой из «Краснодара», первый стал Матео Касссьерра из «Зенита» — 21 мяч.

«Динамо» имело шансы стать чемпионом, однако упустило эту возможность в заключительном матче. Московский клуб в 30-м туре уступил «Краснодару» в гостях со счетом 0:1 и довольствовался бронзовыми медалями, когда золото в споре с «быками» и «Зенитом» бело-голубым принесла бы ничья.

«Отвернулась удача. Она была с нами в играх с «Сочи» и «Балтикой», когда забивали победные голы на последних секундах. А в Краснодаре... Обидно второй раз останавливаться в шаге от мечты. В 2022-м упустили Кубок, сейчас — чемпионство. Надеюсь, с третьей попытки все-таки повезет, и у «Динамо» наконец-то будет трофей», — заявил Тюкавин «СЭ».

Карьера Константина Тюкавина в сборной России

Тюкавин выступал за юношеские сборные разных возрастов, дебютировал в молодежной команде в марте 2021-го в групповом турнире чемпионата Европы, а в главной команде страны — осенью того же года. 4 сентября футболист вышел на замену на 75-й минуте матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборной Кипра (2:0).

Первый гол в сборной России Константин забил в товарищеском матче против Белоруссии. Игра прошла 7 июня 2024 года на стадионе «Динамо» в Минске и завершилась крупной победой россиян (4:0).

«Конечно, я рад дебютному голу за сборную. Всегда мечтал об этом. Да, это был товарищеский матч, но гол есть гол. Говорил ли кто-то что-то перед игрой? Никто ничего не говорил. Просто вышел на поле и сделал свою работу. Получилось забить, мы выиграли. Игра получилась хорошей для нас, мы контролировали ее ход», — приводит пресс-служба РФС слова Тюкавина.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Достижения Константина Тюкавина

Бронзовый призер чемпионата России (2021/22, 2023/24)

Финалист Кубка России (2021/22)

Лучший футболист месяца чемпионата России (ноябрь-декабрь-2023, апрель 2024)

Лауреат премии «Первая пятерка» лучшему молодому футболисту (2023)

Игрок года «Динамо» Москва (2022/23)

Лучший футболист РПЛ (2023/24)

Личная жизнь Константина Тюкавина

Свою первую любовь футболист встретил на трибунах столичного стадиона «Крылатское», куда Константин пришел вместе с мамой, чтобы поддержать отца-хоккеиста. Так Тюкавин познакомился с Аленой — дочерью многократного чемпиона мира по хоккею с мячом Сергея Шабурова. Первое время Тюкавин просто общался с девушкой, но впоследствии между молодыми людьми завязался роман.

«Сначала мы просто общались. Переписывались в соцсетях, пару раз сходили погулять. Плюс регулярно пересекались в «Крылатском» на играх и тренировках «Динамо»... Как-то под Новый год разъехались по городам. Я отправилась к родным в Киров, Костя — в Котлас. Поняли, что друг по другу скучаем. Вскоре в Москве встретились — и все, больше не расставались», — рассказала Алена «СЭ».

Алена и Константин Тюкавины. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Константин и Алена поженились, когда им было всего по 20 лет. Многие с юмором отреагировали на столь ранний брак футболиста, однако пара об этом не думает.

«Косте в команде об этом говорили. Даже Личка пошутил, помните? На первой пресс-конференции его спросили: «Как относитесь к тому, что 20-летний Тюкавин женился?» Марцел хохотнул: «Он что, дурак?» «Но вообще, где написано, что в 20 свадьба — это рано, а в 25 или 30 — в самый раз? Все индивидуально. Если вам хорошо вдвоем, дальше по жизни готовы идти вместе — зачем искусственные барьеры ставить», — заявила Алена «СЭ».

В апреле 2024 года стало известно, что Тюкавин станет отцом. Он и его супруга провели гендер-пати на «ВТБ Арене» и узнали пол будущего малыша — у пары будет дочка.

Социальные сети Константина Тюкавина