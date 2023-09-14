Лучший наряду с Суаресом. Что нужно знать про новичка «Динамо» Бителло

Рассказываем о бразильском новобранце бело-голубых.

Двусторонний игрок

Бразильский футбол и долгосрочная стратегия — с трудом сочетаемые понятия. Причин тому множество. Начиная с финансов и регулярных выборах президентов и заканчивая страстью клубных боссов к сменам тренеров. Дошло до того, что в чемпионате ограничили число специалистов, которые могут возглавлять команду на протяжении сезона. А при большом выборе игроков по итогам рокировки на тренерском мостике ситуация может меняться кардинально.

Все это наложило отпечаток на карьеру динамовского новичка Бителло, который получил свое прозвище от школьного учителя из-за сильного сигналившего грузовика его друга с надписью «Почему не Бителло?». Один тренер в него поверил и стал аккуратно подводить к основной команде. Другой — Вагнер Мансини — не дал ни одного шанса. Когда же «Гремио» сделал ставку на Рожера Машаду, в карьере уже 22-летнего полузащитника случился настоящий прорыв. Такой, что Бителло признали лучшим игроком чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул.

На церемонии вручения наград полузащитник благодарил тренера за доверие и говорил, что знал, как воспользоваться предоставленным шансом, и был к этому готов. А Машаду отмечал универсализм своего подопечного: «Я всегда подчеркиваю, что мне нужно было как можно быстрее найти своего седьмого игрока. Поскольку за линией мяча семь футболистов, я не пропускаю ни одного гола. Но этому игроку необходимо было соответствовать обеим характеристикам. Этот седьмой сегодня — Бителло, у которого есть силы как защищаться, так и идти вперед».

Но все-таки это было лишь первенство штата, где «Гремио» вместе с «Интернасионалом» доминирует по умолчанию, и Бителло успел выиграть данный турнир трижды. Важно было перенести все на новый уровень, и с этим проблем не возникло. Вклад полузащитника в возвращение трехцветных в серию А получился впечатляющим, и он в полной мере продемонстрировал качества двустороннего игрока. С одной стороны, с восемью мячами стал вторым бомбардиром команды после штатного снайпера — ветерана Диегу Соузы. С другой — входил в пятерку лучших игроков турнира по отборам мяча.

Фото Reuters

Отказ «Монако» и интерес «Арсенала»

Фактически Бителло проявил себя в первом же серьезном сезоне на профессиональном уровне. Скептиков смущал только возраст игрока, ведь заявить о себе футболисту удалось только в 22 года. По бразильским меркам — довольно поздно. Да и в «Гремио» он попал не в юном возрасте, а отличившись на юношеском чемпионате штата Парана, где, играя на позиции «десятки», забил 11 мячей в двенадцати матчах.

Тем не менее уже после успеха во втором дивизионе к Бителло появился серьезный интерес в Европе, и при определенных обстоятельствах он вполне мог стать одноклубником Александра Головина. Однако футболист сам отказался от перехода в «Монако», заявив, что сейчас его мысли связаны только с «Гремио». И это был продуманный шаг.

Еще зимой и весной в Бразилии писали, что план заключается в том, чтобы закрепить достигнутое уже в серии А, после чего сменить клуб летом. Даже сумма в 10 миллионов евро в качестве желаемой упоминалась. Дело в том, что «Гремио» нуждается в финансах, но при этом у трехцветных было лишь 70 процентов экономических прав на Бителло. Остальные 30 сохранял за собой воспитавший игрок и выступающий в четвертом дивизионе «Каскавел».

Лондонский «Арсенал», отправлявший в Бразилию команду скаутов для дополнительного изучения Бителло, к таким тратам оказался не готов. «Канониры» вложились в покупку готовых звезд в лице Райса, Хаверца и Тимбера, поэтому на отметившего в январе 23-летие бразильца могли потратить не более восьми миллионов. Да и про данную сумму — что в Англии, что в Бразилии — писали с оговорками, упоминая отсутствие конкретных переговоров.

Стивен Мендоса и Бителло. Фото Reuters

Новая роль

Между тем Бителло отлично проявлял себя в серии А, где мечтающий о первом с 1996 года чемпионстве «Гремио» сейчас занимает третье место. Динамовского новичка называют самым ярким игроком трехцветных наряду с легендарным уругвайцем Луисом Суаресом и снова говорят о его универсализме. Не просто так Бителло играл в нынешнем чемпионате Бразилии больше, чем любой из его одноклубников (19 матчей в 22 турах). Недавно его вызывали на контрольные матчи олимпийской сборной против Марокко, а за время выступлений в «Гремио» хавбек одинаково успешно проявлял себя в роли действующей от штрафной до штрафной «восьмерки», занимал позицию десятого номера или второго нападающего, а порой даже опускался в опорную зону.

Тренирующий сейчас трехцветных бывший игрок сборной Бразилии и легенда клуба Ренато Гаушу после неоднозначного старта нашел для Бителло новую роль — справа в атакующей тройке. «Куда бы я его ни поставил, он играет хорошо. Он сильно вырос и продолжает прогрессировать. Скоро у него появится что-то из Европы. Он хорошо исполнил несколько ролей», — хвалил тренер Бителло, который с учетом всех турниров этого сезона в 43 матчах забил 9 мячей и сделал 5 результативных передач.

Вполне в духе лучших времен полузащитника «Ливерпуля» Тиагу Алькантары, которого динамовский новобранец считает своим любимым футболистом и внимательно следит за его игрой, восхищаясь видением поля, страстью и игровым интеллектом своего кумира. А еще, являясь большим поклонником НБА, Бителло любит отмечать свои голы в стиле знаменитого разыгрывающего Стефена Карри. Речь о знаменитом жесте «Спокойной ночи», которым четырехкратный чемпион лиги отмечал свои трехочковые попадания. Поклонникам «Динамо» стоит ждать этот номер уже в РПЛ.