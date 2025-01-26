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Сегодня, 17:30

Бителло — минус деньги и репутация. Возвращение бразильца в «Динамо» — хороший сигнал для российского футбола

Бразилец Бителло вернулся в расположение «Динамо»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Полузащитник «Динамо» Бителло
Бителло вернулся в «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Константин Алексеев — о ситуации с шантажом со стороны латиноамериканца.

Мнение

Блудный динамовский сын Бителло прибыл на сбор бело-голубых в Катаре. И уже приступил к тренировкам.

На этом история далеко не закончена — футболист не отказался от желания покинуть Москву, а его агент Майкел Портела анонсировал встречу с руководителями столичного клуба, где будет обсуждаться будущее бразильца. Но промежуточные итоги можно подвести. Тем более дело касается не только «Динамо», а всего российского футбола.

Бителло. Бразильский сериал с Бителло. «Ботафого» пришел покупать у «Динамо» футболиста, но забыл деньги

Карнавальных латиноамериканцев и раньше тянуло соскочить с выполнения контрактов, даже Вагнер Лав чуть не убежал через полгода выступлений за ЦСКА. А уж после отстранения от еврокубков одной веской причиной держаться за РПЛ стало меньше. И мы все чаще слышим о желании остаться на родине после отпуска. То Вендел год назад капризничал и получил штраф, теперь же сразу несколько игроков (Бителло, армеец Мендес, ростовчанин Саравия, Камило из «Ахмата») заскучали по более жаркому климату. Мендеса уже объявил своим игроком «Коло-Коло», хотя ЦСКА утверждает, что это преждевременно. Но именно история с Бителло — самая громкая. Ведь речь о «Ботафого», чемпионе Бразилии, обладателе Кубка Либертадорес и полузащитнике, чья трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt.de в 12 миллионов евро, а сумма перехода — в 20 миллионов.

Полузащитник «Динамо» Бителло
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тут возможен снежный ком. Проверни динамовский бразилец свой фокус — это стало бы сигналом для остальных: можно выставить ультиматум правообладателю, что не вернешься, отключить телефон и выйти на выгодную сделку. Но первый раунд остался за «Динамо». Бело-голубые не поддались на провокации, хотя риска разрыва договора в одностороннем порядке никто не отменял. Это ведь чревато не только для футболиста, но может стать головной болью и для клуба, в чем мы убедились на примере «Локомотива» и Диарра, когда красно-зеленым пришлось долго и мучительно, чуть ли не два года, выцарапывать хотя бы половину ожидавшихся средств. Однако бело-голубые отказались от четырех предложений «Ботафого», последнее из которых даже устраивало по сумме (тем самые 20 миллионов евро), но оказалось несерьезным по разбивке платежей. Первый транш в 2 миллиона евро — это смешно.

Дожало же ситуацию «Динамо» рассылкой писем бразильским клубам, где рассказало о том, что не давало разрешения на ведение переговоров с Бителло, это нарушение трудового договора. Кто-то задается вопросом: а до письма они этого не знали? Тут все просто. Агенты постоянно контактируют с руководителями, Портела вполне мог приходить куда угодно со словами, что «Динамо» готово отпустить игрока, тот хочет в Бразилию, давайте двигаться. Сообщение из Москвы расставляло акценты под нужным российской стороне углом. А Портела и Бителло официально получили статус неблагонадежных лиц, которые не выполняют условия контракта.

Это сразу отрезвило футболиста: уже через несколько часов после рассылки писем у него вдруг заработал телефон, он вышел на связь, начал выяснять детали по приезду, и в субботу, 25 января, уже присоединился к «Динамо».

В итоге Бителло выплатит крупный штраф за пропуск 12 рабочих дней, ухудшил себе репутацию на рынке, не получив пока взамен ничего. Просить перехода в расположении клуба он мог и без штрафа, и без скандала.

&laquo;Зенит&raquo;, &laquo;Спартак&raquo;, &laquo;Краснодар&raquo;, &laquo;Локомотив&raquo; и &laquo;Динамо&raquo; могут удивить неожиданными решениями. Трансферная зима РПЛ: чем еще удивят «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и те, кто за ними? Колонка Казакова

Не факт, что и второй раунд что-то принесет Бителло. Позиция бело-голубых проста: будет устраивающее в финансовом плане предложение — отпустим, нет — существует контракт. Так работает во всем футбольном мире. Полтора года назад договор, по которому зарплата Бителло прилично выросла, никто подписывать не заставлял. И разговоры о влиянии фактора СВО, о чем пишут бразильские СМИ, несерьезны с учетом того, что, по данным «СЭ», у игрока в соглашении есть отдельный пункт: он заранее отказывается от любых возможных прав по досрочному разрыву или приостановлению контракта в связи с проведением специальной военной операции.

Важно, что «Динамо» теперь может общаться с Бителло напрямую. И клуб или получит вариант по трансферу, устраивающий в финансовом плане, или сохранит футболиста. Демотивированного? Это в любом случае не повод идти на все его условия. Да и в интересах бразильца не валять дурака, понижая свои акции, а так провести весну, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей к лету. Как сделал ранее Вендел, который до сих пор приносит пользу «Зениту», а через полгода отправится в «Ботафого». На выгодных для питерцев условиях.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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