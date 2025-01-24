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Сегодня, 12:30

Бразильский сериал с Бителло. «Ботафого» пришел покупать у «Динамо» футболиста, но забыл деньги

Бителло начал выходить на связь с «Динамо»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Бителло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бело-голубые теряют терпение.

Первые зарубежные мыльные оперы в СССР и России были из Латинской Америки — «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут»... Сейчас вокруг «Динамо» разворачивается современный бразильский сериал — с полузащитником Бителло в главной роли. В первой серии молодой человек под влиянием нечистого на руку агента Портелы пошел на нарушение контракта, не явился на сборы, уведомив о желании перейти в «Ботафого». Далее по сюжету бразильский клуб прислал предложение на 10 миллионов евро, на 13, 15... Четвертый оффер в размере 18 миллионов евро с реальными бонусами, которые позволяли в сумме получить не менее 20 миллионов, москвичей в целом удовлетворил. Покупали за 10, отдаем в два раза дороже вместо риска уйти в судебные разбирательства из-за разрыва соглашения — нормальная история.

Полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Бителло. Бителло не прилетел из Бразилии на сборы «Динамо». Что стоит за историей с шантажом?

Казалось, все быстро закончится, но это было обманчивое впечатление. Мини-сериал постепенно превращается в полноценный. Главная проблема в том, что «Ботафого» не хочет платить сейчас, а просит многолетнюю рассрочку. «Динамо» же совершенно логично желает получить реальные средства уже сегодня. Минимум 10 из 20 миллионов — сразу. Остальное — еще одним-двумя траншами. На этом дело застопорилось и не двигается с места. Такое ощущение, что бразильцы пришли на рынок покупать товар, но забыли взять с собой деньги. Похоже, касса «Ботафого» пуста. Максимум, что они готовы перевести нынешней зимой, — 2 миллиона евро. Это, конечно, смешно.

А как же 30 миллионов за Луиса Энрике, которого купил «Зенит» без всяких рассрочек (получив на этом скидку)? Во-первых, бразильцы в ответ приобретают у питерцев Артура и Вендела. А во-вторых, в местной прессе пишут, что часть средств уйдет в «Лион» для решения вопроса финансового фейр-плей. Владелец у двух клубов один — американский миллиардер Джон Текстор.

Луис Чавес и Бителло.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Когда агент Портела (где-то уже в десятой серии) понял, что с «Ботафого» ничего не выйдет, и начал контактировать с другими бразильскими клубами, терпение у «Динамо» лопнуло. Бело-голубые разослали коллегам и в федерацию письма, в которых уточнили, что не дают разрешения на ведение переговоров с футболистом, это будет нарушением.

Москвичи настаивают на немедленном прибытии Бителло на сборы, только после этого можно будет вести разговоры о его будущем. «Динамо» не устраивает вариант, при котором, как в случае с «Ботафого», будут присылаться какие-то невнятные предложения, а футболист при этом продолжит отдыхать. Он и так уже попал на крупный штраф. А перетекание сериала в февраль грозит новой невыплатой зарплаты.

Бителло, Виктор Мендес и&nbsp;Хорди Томпсон. Уже в трех клубах РПЛ легионеры не прилетели на сборы. Теперь Мендес хочет сбежать в Чили, хотя принадлежит ЦСКА

Бителло при этом, похоже, начал догадываться, что что-то идет не так. Если ранее он игнорировал общение с «Динамо», то теперь, по данным «СЭ», начал выходить на связь. Что повышает шансы на его возвращение.

Ждем новых серий. Хочется, чтобы эта мыльная опера поскорее закончилась хеппи-эндом. Игрок-то хороший. Лидер РПЛ по голевым передачам.

10
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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