— Давайте выберем трех героев тура со знаком плюс.
— Аюпов и весь «Урал». Карраскаль. Соболев.
— Почему именно в таком порядке?
— «Урал» подарил главную сенсацию тура, одолев дома «Краснодар». Команда Гончаренко не побеждала в чемпионате с 19 августа. Ребята понимали — отступать уже некуда. И выдали очень хороший матч. Играли организованно, дисциплинированно. Хоть и пропустили первыми, не развалились. Наоборот, продолжали гнуть свою линию, были единым коллективом с первой до последней минуты. А во втором тайме еще и прибавили.
— В чем?
— В движении, агрессии. Стало больше конкретики у чужих ворот. Ну и конечно, здорово проявил себя Аюпов, отдавший три голевые. Его разрезающий пас в касание на ход Егорычеву — высший пилотаж!
— Идем дальше. Карраскаль.
— Здесь, конечно, надо отметить Личку, который понимал — после возвращения из сборной и утомительного перелета весь матч с ЦСКА колумбийский полузащитник не вытянет. Ему отвели 45 минут. Этого хватило, чтобы перевернуть игру. Карраскаль был очень активен, смело брал инициативу на себя и поучаствовал в двух голевых атаках.
— Личка после матча сказал, что в легионере не сомневался. И добавил: «Все-таки тут фактор бывшей команды, повышенная мотивация».
— Да, теперь нужно понять — Карраскаль действительно набирает форму? Или в субботу сыграли роль реваншистские настроения, желание доказать, что напрасно Федотов в него не верил? Если первое — со временем парень будет одним из лидеров «Динамо». Если второе — матч с ЦСКА так и останется ярким эпизодом, не более.
— Переходим к Соболеву.
— Пусть он и не забил, но на тяжелом поле отдал две голевые. Был заряжен, стелился в подкатах. Главное, играл на команду, не перетягивая одеяло на себя.
— Вовремя Абаскаль его амнистировал.
— Да. Что ж, если их конфликт исчерпан, от этого выиграют все. И сам Соболев, и «Спартак».
— Три героя тура со знаком минус?
— Кордоба и весь «Краснодар». Галактионов. Клаудиньо.
— Расшифруйте.
— Я похвалил «Урал», но надо признать, что и «Краснодар» каких-то сверхзадач перед ним не поставил. Гости играли медленно, я бы даже сказал — инертно. Всего один удар в створ! Ни эмоций, ни движения, ни куража. Выглядели на удивление разбалансированно. Полагаю, это связано с тем, что многие футболисты «Краснодара» уезжали в национальные сборные и вернулись в последний момент. Правда, тут уже возникает вопрос к Ивичу.
— Какой?
— Он ведь понимал, с какими трудностями столкнется, но все равно выпустил сборников в старте. Возможно, стоило действовать гибче, кого-то придержать на второй тайм — как Личка Карраскаля. И с первых минут довериться ребятам, не выпадавшим из подготовительного микроцикла.
— Интересная мысль.
— В итоге важнейший матч сборники провалили. А после финального свистка еще и безбашенный Кордоба подставил клуб, на ровном месте заработав красную карточку за неприличный жест в адрес судьи. Глупейшее удаление! Ситуация для «Краснодара» вдвойне неприятная, поскольку колумбийцу нет равноценной замены в центре нападения.
— Теперь о Галактионове.
— Для меня профессиональная солидарность не пустой звук, поэтому коллег стараюсь не критиковать. Но в Самаре главный тренер «Локомотива» неприятно поразил. Как бы ни переполняли эмоции после игры, надо уметь держать себя в руках. Подбирать слова. А уж материться в прямом эфире просто недопустимо.
— Там и Баринов вставил свои пять копеек.
— Все это довольно странно. На мой взгляд, к арбитру не должно быть никаких претензий. Пенальти назначен справедливо, Морозов действительно сыграл рукой в собственной штрафной. О чем тут спорить?
— Вот именно.
— За упущенную победу футболисты «Локомотива» могут винить только самих себя. Играли-то неплохо, заслуженно повели 3:1 — и подумали: все, три очка в кармане. Резко сбросили темп, отошли назад. Ну и поплатились. Чистая психология! В этом «Локомотиву» нужно искать причину случившегося. А не в арбитрах.
— Осталось обсудить антигероя номер три.
— Клаудиньо в матче с «Сочи» снова разочаровал. И дело даже не в пенальти, исполненном на редкость бездарно. Пытался пробить паненкой, но мяч толком не поднял. Бразилец вообще весь сезон играет ниже своего уровня. Бледная тень того Клаудиньо, которым когда-то мы восхищались. Ни скорости, ни азарта, ни агрессии. То ли не в лучшем функциональном состоянии, то ли другие проблемы.
— В этом туре ярких матчей хватало. Какой понравился больше всего?
— ЦСКА — «Динамо». Да, в Самаре тоже было много голов, интрига жила до последних секунд. Но на «ВЭБ Арене» уровень футбола был выше.
— Почему же динамовцы провели два разных тайма?
— Да, первый получился катастрофическим. По всем параметрам! Команда, претендующая на медали, не имеет права так играть. Правый фланг был просто отдан сопернику на растерзание.
— Чем ЦСКА с удовольствием и воспользовался.
— Совершенно верно. Оба гола в ворота Лещука пришли как раз с этого фланга, где Макаров не помогал обороне, и Паршивлюка затерзали Файзуллаев с Гайичем. Давно не видел, чтобы за тайм из одной зоны сыпалось сто процентов атак. Тут Личка допустил серьезный тактический просчет.
— Не забывайте, у него сломались сразу два правых защитника — Даса и Бессмертный.
— Понимаю. Меня удивило другое. Почему чех не отзеркалил схему Федотова с тремя центральными защитниками? Этот шаг напрашивался. К тому же у «Динамо» в атакующей группе достаточно футболистов, которые не любят отрабатывать в обороне. Да и не умеют — как тот же Макаров или Смолов.
— Что же изменилось после перерыва?
— Личка выпустил Нгамале, который в отличие от Макарова играл более дисциплинированно, постоянно возвращался назад. Плюс в правую зону начал чаще смещаться Лаксальт, и многострадальный фланг наконец-то удалось закрыть. Ну а впереди развернулся Карраскаль. Так что с заменами тренерский штаб «Динамо» попал в самое яблочко.
— Еще что бросилось в глаза?
— Грубые ошибки центральных защитников ЦСКА. Все они оказались причастны к пропущенным голам.
— А подробнее?
— В первом случае Зделар начал смещаться в центр и не заметил, что в его зону врывается Бителло. Второй гол. При забросе Карраскаля Виллиан Роша почему-то сломал линию и опустился за Тюкавина, создав для соперника глубину атаки.
— В третьем голе виноват Мойзес?
— Да. Ему нужно было сразу выдвигаться на Карраскаля, едва тот получил мяч. Обычно армейские защитники смотрятся в обороне надежно, но в этом матче играли слишком низко и напортачили.
— После 16-го тура «Зенит» вернулся на первое место. Надолго?
— Да. Мне кажется, в чемпионской гонке интрига умерла. И по подбору футболистов, и по глубине состава «Зенит» в России по-прежнему номер один. Главное, не видно команды, способной конкурировать с ним на дистанции.
— А «Краснодар»?
— К сожалению, яркие матчи он чередует с провальными. Вдобавок теперь минимум на несколько туров лишится Кордобы. Кстати, тоже штрих. Если клуб всерьез собирается бороться за первое место, таких идиотских удалений быть не должно. А «Спартаку» не хватает стабильности. Что касается «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА, то они по разным причинам к борьбе за золото не готовы.
— Значит, в мае 2024-го Петербург будет обмывать шестое чемпионство подряд?
— Наверняка. На старте сезона после ухода Малкома и Кузяева «Зенит» лихорадило. Но Семак вырулил. Сейчас все игроки в тонусе, включились на полную катушку. Никакой вальяжности. Разве что Клаудиньо пока не в оптимальных кондициях. Зато в порядке остальные легионеры — Барриос, на котором держится опорная зона, Вендел, Дуглас Сантос, Кассьерра. Прибавляют и наши ребята — Мостовой, Сергеев, Круговой... Не вижу у «Зенита» слабых мест.
— Вам нравится, как играет «Спартак» в последних турах?
— Да. В Калининграде мы увидели не просто группу футболистов, а настоящую команду. Целостную, организованную, сплоченную. Которая не дрогнула в тяжелейших условиях и заслуженно увезла три очка. Как всегда, сумасшедший объем работы проделал Пруцев. Здорово смотрелись Зиньковский, Хлусевич, Промес... Да никто не выпадал! А для Соболева вообще это был один из лучших матчей в сезоне!
— Может, «Спартак» реанимирует чемпионскую гонку?
— Вряд ли. Но если все оставшиеся матчи будет проводить так же, как с «Балтикой», — точно обойдет «Краснодар» и займет второе место.
— Напоследок об аутсайдерах. «Сочи» — главный претендент на вылет?
— Сто процентов! Внутренних ресурсов у команды не вижу. Спасти ее может только одно.
— Что же?
— Качественная селекция в зимнее трансферное окно. Если «Сочи» взорвет рынок, пригласит пять новичков хорошего уровня — тогда удастся избежать вылета.
— Кто станет вторым неудачником?
— Вот здесь ситуация абсолютно непредсказуемая. Остальные клубы второй восьмерки не выглядят обреченными. Бьются, цепляются. Да и укомплектованы неплохо. Романцев в таких случаях говорил: «Есть чем жарить!» Мне, например, понравился матч «Оренбург» — «Ахмат». Обе команды показали хороший по интенсивности футбол. Даже не скажешь, что играли аутсайдеры. «Балтика» тоже регулярно огрызается. Думаю, в борьбе за выживание интрига сохранится до последнего тура. Тем интереснее!