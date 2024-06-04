Борис Аболин, комментирующий домашние матчи «Урала», — о вылете команды из РПЛ.

Весь запас чудес «Урал» исчерпал до стыков

— Говорим с вами через два часа после завершения матча «Акрон» — «Урал». Внутри все по-прежнему бурлит? Или уже пришло осознание, что произошло?

— Не бурлит. Тем более я узнал, что у меня комментаторская загрузка на матчах в следующем сезоне тоже будет практически в полном объеме. Так что тут я ничего не теряю. Простите за прагматизм, но прежде всего меня беспокоило именно это. (Улыбается.)

— Значит, для вас вылет «Урала» не личная трагедия?

— Не трагедия, и тем более не личная. Сразу скажу, что мне, к сожалению, не удалось посмотреть ответный стык. Был в дороге. Следил за игрой по текстовой трансляции.

Представляю, что там была очень жаркая концовка и что «Урал» даже мог спастись с 0:3. Евгений Аверьянов едва не стал героем. Представляю, какой это был бы для него мощный прорыв. Но не сложилось. Значит, есть все-таки в этом какая-то закономерность. Неудачно проведенный сезон. Видимо, весь запас чудес «Урал» до стыковых матчей уже исчерпал. Думаю, по второму тайму игры в Жигулевске к команде вообще никаких вопросов быть не может. Но ведь стыки состоят из двух серий. А те безволие и неспособность противостоять сопернику, продемонстрированные в Екатеринбурге, увы, перевесили...

— Удивил стартовый состав на первый стык? Почему в нем появились белорусы Концевой и Бочаров, которые до этого почти не играли?

— Безмерно удивил. Несказанно! Хотелось об этом спросить Гончаренко. Но вы же видели, как он провел свою последнюю пресс-конференцию, обещав ответить на вопросы как-нибудь потом... Что касается белорусов, они действительно ничего особо не показали. Хотя если бы засчитали гол Сиссе, то отчасти можно было бы сказать, что Гончаренко угадал с составом.

— Почему?

— Это ведь Концевой поборолся за мяч, вошел в штрафную, накрутил соперников. После чего отдал Егорычеву, стянувшему на себя сразу четверых. Но это скорее к любителям рассуждать, что было бы, если бы... Тут полшага не хватило, там сантиметра и так далее. Да «Уралу» весь сезон чего-то не хватало! Тут — очка, там Влут не попал с линии штрафной в последней домашней встрече с «Оренбургом». В ответном стыке был супермомент у Бикфалви, Бегич мог оформлять хет-трик.

Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не следовало увольнять Гончаренко между стыками

— На ваш взгляд, президенту клуба Григорию Иванову стоило раньше расставаться с Виктором Гончаренко?

— По крайней мере, делать это надо было не между стыками! Время было выбрано не самое удачное. Либо убирать до переходных игр, либо вообще не увольнять, а дать ему доиграть противостояние с «Акроном», а потом уже принимать решение. Ну и хотелось бы, чтобы Виктор Михайлович, пусть даже в беседе с лояльным журналистом, подвел итоги сезона.

— У вас есть к Гончаренко вопросы по его тренерским решениям в этом сезоне?

— Серьезных, наверное, нет. Правда, была одна закономерность, на которую мы с коллегой Держуном постоянно обращали внимание по ходу наших репортажей.

— Это какая же?

— Почему Гончаренко в перерыве всегда менял тех, кто в первом тайме получал желтые карточки? Всегда, понимаете? Даже капитан Кулаков попадал под эту систему.

Другое дело, на финише сезона у Гончаренко появилась чуйка делать удачные замены. Дважды выпустил Ионова в концовках. Тот сначала ассистировал Каштанову в игре с «Динамо», потом сам забил «Балтике»! А вспомните поединок со «Спартаком». Гончаренко бросил в бой Бикфалви и Шеттине. Первый забил с передачи второго в компенсированное время. То есть чисто стратегически по выбору состава особых вопросов нет.

— Но команда все-таки покинула РПЛ.

— Согласитесь, «Урал» не был на голову слабее соперников. Единственное исключение — матчи с «Зенитом». Вот там разница в классе, конечно, чувствовалась. Небо и земля! В остальных играх все могло качнуться в любую сторону. Вот только не нравилось, что в равных матчах команда не всегда могла резко прибавить в концовках и забирать свои очки. Такое произошло только в поединке с калининградцами. А вот когда осенью дома встречались с «Ахматом» (0:1), «Факелом» (0:0)... Я уж не говорю про поражение от «Сочи»! Сейчас и не вспомню, кто тогда тренировал южан (Александр Точилин. — Прим. «СЭ»).

— 1:4...

— Какой-то паноптикум! Эта игра вообще перевернула все! Если Гончаренко считает, что «Уралу» не хватило очка... Ну можно много матчей вспомнить. Но поражение от «Сочи» вообще ни в какие ворота не лезет! Даже сейчас не могу понять, что же тогда произошло. Главное, чтобы у Илюхи Ишкова психика не сломалась.

— Это вы о чем?

— Формально два незабитых пенальти в одной игре с «Локо» тоже стоили команде того самого драгоценного очка. Я уже тогда призывал не критиковать парня. Хорошо, что он выкарабкался и даже стал твердым игроком стартового состава. Убежден, что если Илья останется, то станет настоящим лидером и будет одним из тех, кто постарается вернуть Екатеринбург в РПЛ. Хотя сейчас сложно гадать о том, каким будет состав, что будет с трансферами. Понятно, что уйдут Сиссе, Газинский, белорусы проследуют за Гончаренко.

— Нет, Иванов дал понять, что белорусы остаются.

— Ах, вот так? Интересно. А что с Помазуном? Не знаете?

— Говорят, им интересуются «Химки» и «Рубин».

— Ясно. Увы, этот сезон не самый удачный в карьере Ильи. Не было матчей, которые бы он действительно вытащил. С вратарской точки зрения даже Мамин смотрелся лучше, у него сухих игр побольше. «Урал» же впервые за 10 лет не одержал дома ни одной сухой победы!

Борис Аболин. Фото из соцсетей Бориса Аболина

Знаменитый танец. Будет ли теперь комментировать РПЛ?

— Согласны с тем, что зимняя селекция оказалась неудачной, из новичков пользу принес только Ионов? Может быть, зря отпустили Юшина, да еще и бесплатно?

— Усиления действительно не было. Я, кстати, думал, что зимой еще и Каштанов уйдет. Но он остался и весну провел довольно неплохо. А так... Слушайте, «Урал» уже не первый год не может нормально укрепиться во время паузы. Более того, для меня до сих пор загадка, что же случилось с Ранджеловичем. Лазар осенью 2022 года всех разрывал, а весной вообще не набрал ни одного очка... Загадка. Причем потом в «Рубине» он ведь ожил.

— Значит, у вас нет четкого ответа на вопрос, кто же виноват в вылете «Урала»?

— Нет одного виновного. Тут все вкупе. В каких-то моментах можно сетовать на неудачу. Ну сколько мячей не залетело в важнейших играх... Можно пенять и на судейство, в частности на отмененный Казарцевым гол Сиссе.

— А вы думаете, надо было засчитывать?

— Ионов находился в офсайде. Но с камеры, которая направлена на позицию бьющего, вроде и незаметно, что Алексей закрывал обзор вратарю. Если бы он задел мяч — другое дело. Ну что теперь об этом... Где-то чего-то не хватило в решающих поединках. Значит, недорабатывали в тренировочном процессе или можно говорить о каком-то недонастрое. Может, думали: да ладно, спасемся, сколько раз такое было. И ведь правда, в предыдущих сезонах «Уралу» фантастически везло в последних турах! В этот раз не сложилось.

— Сможет ли «Урал» быстро вернуться в РПЛ?

— Никто вам не ответит. Конкуренция в ФНЛ намечается сумасшедшая. Все зависит от состава, от тренера. Очень надеюсь на болельщиков. В этом сезоне на важнейшие игры приходило мало народа... Это тоже, наверное, один из факторов неудачи. Пожалуй, для меня это самое большое разочарование — низкая посещаемость.

— И все-таки немного удивляет, что вы так спокойно сейчас рассуждаете о вылете «Урала».

— А вы позвоните мне сразу после проигранного матча мини-футбольной «Синары», особенно в плей-офф. Тогда увидите злого, раздраженного, убитого горем Бориса Аболина. (Улыбается.) Это я вам гарантирую!

— Ваш танец после победы «Синары» над «Газпромом-Югрой» стал настоящим хитом! Как часто вы такое исполняете?

— Небольшое уточнение. Это было не после победы, а еще по ходу матча. Хотя уже по счету было ясно, что «Синара» выиграет. Как часто я пускаюсь в пляс? Ну, за последние лет пять, наверное, раз пять или шесть. Это экспромт. Просто эмоции нахлынули... Честно говоря, даже не ожидал, что это вызовет такой резонанс, шумиху. Хотелось бы вообще понять, с кого все это началось. Примерно знаю, кто заснял. (Улыбается.) Ну ладно, что уж теперь...

— А что вам сказали коллеги по комментаторскому цеху?

— Все только спрашивали: что это, откуда? Самое интересное — все начали изображать эти движения, искать в них какой-то скрытый смысл.

— Он есть?

— Да я вообще уже толком не помню, какие были движения. (Смеется.) Правда, не ожидал, что этот околофутбол затмит очки, голы, секунды.

— Самое яркое ваше празднование гола или победы «Синары»?

— Пожалуй, в 2008 году, когда «Виз-Синара» в Москве выиграл Кубок УЕФА (нынешнюю Лигу чемпионов. — Прим. «СЭ»). Я тогда вел радиотрансляцию из столицы для Екатеринбурга. По скайпу. И вот в самой концовке дал волю эмоциям. (Смеется.) Хотя потом переслушивал: вроде ничего такого. Эх... Приятно вспомнить.

— А что там было? Какие-то слова нецензурные проскакивали?

— Ну нет. Просто крик! Радость!

— Позвольте уточнить. Вы точно будете работать на матчах премьер-лиги в следующем сезоне?

— Нет, с РПЛ пока еще ничего не понятно. Но тут от меня многое зависит. У меня же очень много работы в Екатеринбурге. И если я смогу вырваться в Москву в какой-то уик-энд, то, конечно, попробую поработать. А так мне уже написали люди, отвечающие за трансляции ФНЛ, спросили, готов ли я комментировать «Урал» в первом дивизионе. Почему нет? Конечно. На домашних играх у меня загрузка, похоже, будет стопроцентная.

— Значит, «Урал» остается в вашей жизни.