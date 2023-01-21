«Бердыев — человек слова». Борис Ротенберг — о целях «Сочи», роли Нобоа и трансферах

«СЭ» поговорил с президентом «Сочи» .

Итоговое место «Сочи» — одна из главных интриг второй части сезона. Завоевав серебряные медали весной, команда откатилась на девятое место и зимой второй раз за полгода поменяла главного тренера.

«СЭ» связался с владельцем клуба Борисом Ротенбергом, который рассказал о причинах ухода Вадима Гаранина, переговорах с Курбаном Бердыевым и роли продлившего контракт Нобоа.

«С Гараниным расстались по-дружески»

— Вы представили Курбана Бердыева в роли главного тренера «Сочи» в ноябре — за месяц до того, как это сделал клуб. Почему?

— Уже было понятно, что Курбан Бекиевич будет в команде. Не стали представлять его раньше времени, чтобы в команде не было никакого раздрая. Чтобы Гаранин в том или ином виде доиграл матчи.

Курбан Бердыев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Почему доверили команду именно Бердыеву и как попрощались с Гараниным?

— В расставании с Гараниным не было никаких нареканий, расстались по-дружески. Сейчас он назначен тренером «Енисея». Команде нужна была встряска. Мы провалились, по моему мнению, не потому, что играли плохо. Игры были хорошие. Где-то не хватило единения, тренерского задела для того, чтобы это объединить и единым кулаком двигаться вперед.

Курбана Бекиевича я давно знаю. Он может с каждым футболистом ходить и показывать, где, что и как он должен делать. Он будет из него вытаскивать жилы, чтобы на поле игрок продемонстрировал все свои качества.

— Точилин остается в «Сочи»?

— Будет так, как он сам захочет. Человек должен развиваться. Мы предложим ему какие-то должности.

— Получается, он остается не в главной команде, а в структуре клуба. Верно?

— Это будет зависеть от него самого. Мы поговорим и примем решение.

— Вы сами приглашали Бердыева? Он быстро согласился?

— У нас очень хороший контакт, так что он согласился сразу. Единственное, ему необходимо было время, потому что был процесс перехода. Нужно было доработать в той команде, чтобы все было красиво. Он человек очень порядочный: должен был до конца довести работу там, а затем перейти в «Сочи».

— Была версия, что Бердыева долго не представляли, потому что опасались повторения ситуации со «Спартаком»: якобы тренер мог передумать или отказаться в последний момент.

— Это совершенно не так. Бердыев — человек слова, мы с ним договорились. Дело не в финансах, а в отношении. Не все измеряется в деньгах.

У него появилась возможность снова проявить себя, вернувшись в российский чемпионат, — дело в этом.

— Какие задачи ставятся перед Бердыевым?

— Выигрывать каждый матч. Другой цели нет. Если получится, то это третье-пятое место.

Считаю, в этом сезоне «Сочи» играл не хуже, чем в прошлом: команда комбинировала, но где-то проваливалась физически. Первые 20 минут действовали вообще идеально, а потом начинали проседать.

— Способен ли «Сочи» в этом сезоне побороться за медали?

— Такая задача стоит.

Игроки «Сочи». Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Мы придем в Азию, а нас там никто не ждет. Надо добиваться права играть в Европе»

— В последнее время много разговоров про переход в Азию. Видите ли вы «Сочи» в Азиатской конфедерации?

— Это не нам решать. Я считаю, что сейчас сложно переходить в Азию — мы придем, а нас там никто и не ждет. Надо добиваться права играть в Европе, добиваться своих результатов. Соперничать с азиатскими командами можно, но в то же время рассчитывать на возвращение в европейский футбол.

— С одной стороны, мы хотим вернуться в Европу. С другой — получаем отклонение всех апелляций РФС в CAS.

— Ситуация такая, какая есть. Мы должны развиваться внутри, чтобы все видели, что мы не стоим на месте, а становимся лучше и сильнее; и чтобы понимали: на наше развитие ничто не может повлиять.

Культура и спорт должны быть вне политики. Эти вещи всегда давали людям возможность объединяться.

Совершенно неправильная политика в отношении нас — бездумная, бездушная.

Кристиан Нобоа. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Нобоа — связующий человек в команде. Он может очень многое дать молодым ребятам»

— Кристиан Нобоа продлил контракт и может доиграть в «Сочи» до 39 лет. Почему вы так в нем уверены?

— Нобоа — связующий человек в команде. Он может очень многое дать молодым ребятам и создать микроклимат в коллективе. Кристиан — дружелюбный, открытый и позитивный. Это здорово! Если кто-то начинает зажиматься, то Нобоа помогает раскрыться. Он показывает пацанам: можно оставаться позитивным и добиваться результата.

— Планируете ли продлевать контракт с Макарчуком, который здорово прибавил себя в этом сезоне и получил вызов в сборную России?

— Честно, не знаю. Он игрок нашей команды, никуда уходить не собирался. Ни о каких противоречиях я не слышал. Хотя определенные минусы у него есть: вот вернулся из сборной, две игры провел хорошо, а потом — не очень. Пожуришь его — и снова хорошо играет!

— Планирует ли «Сочи» усиливаться?

— Мы смотрим. Не будем ничего делать внезапно. Потому что, опять-таки, в первой части сезона команда играла хорошо. Просто не хватало качеств, которые сейчас должен привнести тренерский штаб.

— Есть ли кто-то на примете из потенциальных новичков?

— На примете есть.

— Судя по последним трансферным новостям и слухам, Турция становится основным направлением наших футболистов на выход, а Латинская Америка — на вход. «Сочи» придерживается такой же позиции?

— Мы больше рассчитываем на российских игроков.

— Из-за политической ситуации?

— Нет. Мы хотим развивать наших футболистов и давать им возможность доказывать все на поле.

— «Краснодар» занял второе место в рейтинге лучших клубов для развития молодых футболистов по версии Transfermarkt. У «Сочи» есть похожие цели?

— У нас достаточно возрастная команда. Но мы хотим омолаживаться. Галицкий — молодец, он создал хорошую академию. Мы хотим, чтобы в нашей академии росли такие же ребята.

— Продление контракта с Нобоа не противоречит омоложению команды?

— Он наставник для молодых ребят. Нам нужны люди, которые помогут нашей молодежи развиваться. Культура паса, движения — да, Нобоа не бегает много, но правильно располагается на поле, всегда находит нужное место.

— Вы бы хотели, чтобы Нобоа остался в структуре клуба после завершения карьеры футболиста?

— Я думаю, так и будет.