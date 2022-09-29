Об отстранении России, уходе Федотова в ЦСКА и будущем «Сочи».

После поражения от ЦСКА в Кубке России владелец «Сочи» Борис Ротенберг дал эксклюзивное интервью корреспонденту «СЭ».

Изменения в «Сочи», Гаранин, судейство

— Как вам матч с ЦСКА?

— Матч хороший. Мне понравилось, как ребята играли. Но считаю, что нам не назначили пенальти — Сарвели закрывал мяч ногой, и ему сбоку по ней ударили. В дзюдо это называется подсечкой. Поэтому игра могла сложиться по-другому. А так... Хорошо играли и те и другие — немного сумбурно. Хорошо выглядели молодые футболисты. Ушатов, например. Позитивные моменты есть. Но есть и над чем работать.

— На ваш взгляд, ошибки судей — это результат нехватки квалификации или ангажированность?

— Не думаю. Не знаю... Там же видно было! Десять раз он посмотрел, как Сарвели скосили. Может, есть правила специальные... Это уже вопрос судейства. Пусть они разбираются, смотрят.

— Как оцените нынешний уровень «Сочи»? Произошли большие изменения.

— Произошли, но мы стараемся молодых ребят подтягивать как можно больше. У нас хорошая академия в «Сочи», которая развивается. Поэтому мы сейчас заново строим команду. Я думаю, все будет хорошо.

— Прошла треть чемпионата — у вас есть уверенность, что не ошиблись с Гараниным? Он соответствует вашей концепции?

— Я считаю, что мы не ошиблись с Гараниным. Ребята за него тоже стараются играть. Он нашел контакт с футболистами — и с теми, кто уже был, и с новыми игроками. С молодыми он хорошо работает. Поэтому, я думаю, результат придет.

29.09.2022 | Спартак — Зенит

— При этом в «Сочи» есть и возрастные футболисты — у многих из них истекают контракты. Вы говорили про ставку на молодых — правильно понимаю, что в следующем сезоне будут более серьезные перемены?

— Перемены будут по-любому. Мы, естественно, омолаживаем команду. Но ключевые игроки останутся, они должны составить костяк. Ведь молодежь, сами понимаете, нестабильна. Сегодня один сыграл хорошо, а завтра у него уже... Они должны набираться опыта.

— Вчера забил Сарвели.

— Это его первый матч на том уровне, на котором он способен играть [постоянно]. Талантливый парень! Думаю, забитый гол его немного замотивирует, и он начнет играть еще лучше.

— Сарвели — воспитанник «Чертаново». В среду бывшего директора Николая Ларина приговорили к трем годам лишения свободы...

— Я не слышал. За такими вещами не особо слежу.

УЕФА, еврокубки, отстранение России

— Как сохранять мотивацию без еврокубков?

— Считаю, что спорт должен быть вне политики. Есть спорт, а есть политика. На мой взгляд, все равно надо стараться договориться. Не получилось провести жеребьевку — значит, надо сделать так, чтобы не остаться совсем без игр. Чтобы потом не поднимать заново вообще весь футбол.

— То есть любыми способами нужно оставаться в УЕФА?

— Конечно. Нужно договариваться. Тем более, я так понимаю, там многие готовы к диалогу. Все же люди. Это же спорт, а не политика. Спорт объединяет народы.

— У вас есть понимание, сколько продлится отстранение?

— Я не могу сказать. Считаю, что нужно разговаривать и стараться сделать так, чтобы оно было максимально коротким.

— Что делать, пока этого не случилось?

— Мы все равно будем проводить какие-то мероприятия, для молодежи хотим сделать турнир. Есть азиатские страны, которые развиваются, — там тоже хороший и интересный футбол. Те же сербские команды, венгры... В любом случае потихоньку все будет налаживаться. Им интересно с нами играть! Иначе спорт завянет везде, а это никому не надо.

— То есть выход — делать свои коммерческие турниры?

— Конечно.

Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ротенберг в «Локомотиве», Федотов, Нобоа

— Про вашего сына Бориса писали, что он может занять менеджерскую должность в «Локомотиве».

— Я стараюсь отстраниться от этого и на эту историю не влияю. Он самодостаточный парень, кандидат наук. У него высшее образование — оно не у каждого есть, кто там находится внутри. Он отучился, сам все сдавал. Так получилось, что травмировался, вылетел и пережил такое... Парень чуть ноги не лишился, если прямо говорить. Его история может мотивировать других.

— Вы его не звали в «Сочи» на какую-то административную должность?

— Он своим путем идет. Он за «Локомотив» болеет, переживает. Его там болельщики любят, про него многие спрашивают. Так что пусть сами внутри клуба разбираются.

— Для вас встреча с Владимиром Федотовым — что-то особенное, принципиальное?

— Нет-нет, почему? Он строит команду — дай бог, чтобы у него все получилось. Нам надо играть в свой футбол. Мы будем стараться.

— Но осадок остался из-за того, что Федотов ушел в ЦСКА?

— Да нет, какой осадок? Каждый сам определяет свою судьбу. Это его выбор.

— Ходили слухи, что летом вы чуть ли не договорились с ним о новом контракте.

— Он молчал до последнего, вообще ничего не говорил.

— То есть он вам сказал, что останется? Или как?

— Нет, ничего [не сказал]. Просто перестал выходить на связь.

— Как вы на это реагировали?

— Никак. Я понял, что он собирается уходить. Мы уже начали поиск другого тренера. Когда началась вся эта ситуация, на Федотова я уже не рассчитывал.

— Помимо Федотова, «Сочи» мог покинуть и Нобоа. Он сам говорил, что у него были предложения.

— Крис — ключевой игрок. Он с удовольствием играет здесь. На него равняются молодые ребята. Он один из основных игроков, который растит нашу молодежь. Вот вчера Ушатов хорошо сыграл — мне понравилось. Легкий, молодой, быстрый! Можно сказать, первая его такая полноценная игра.