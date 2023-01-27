Премьера Дуарте и победный гол Мелешина. «Спартак» одержал рабочую победу

Красно-белые завершили программу матчей первого сбора победой над болгарским «Ботевом».

«Спартак» во второй части январского сбора генерировал положительные новости. Во-первых, возобновил тренировки голкипер Селихов. Во-вторых, в среду вечером в компании продолжающего набирать форму после травмы Мозеса в расположение красно-белых в Дубае прибыли два новичка — Томаш Тавареш и Дуарте.

Наконец, не было проблем с соперником, так как «Ботев», в отличие от другого болгарского клуба «Левски», от игры отказываться не собирался. Тем более владельцем клуба из Пловдива является российский бизнесмен Антон Зингаревич, а пост исполнительного директора занимает известный по работе в «Анжи» и греческом ПАОК Герман Чистяков.

Есть в «Ботеве» и российский футболист — блиставший в Медиалиге в составе «Амкала» и отметившийся тремя голами в трех матчах Кубка России Михаил Прокопьев. Уроженец Ленинградской области, занимавшийся в свое время в академии «Зенита», во время сбора в Эмиратах забил свой первый гол за болгарскую команду, а в недавнем спарринге с «Уралом» принял участие в принесших «Ботеву» победу двух голевых комбинациях (2:1).

Это, впрочем, лишь любопытные детали. Фон для игры красно-белых, которые продолжили типичные для первого сбора эксперименты с составом. Там с первых минут в воротах появился Антон Шитов. Герой самого яркого эпизода первого тайма, сумевший в броске вытянуть из угла коварный обводящий удар.

Обращало на себя внимание и то, что одновременно нашлось место на поле Зиньковскому и Бальде Кейта. Но если против узбекского АГМК сенегалец располагался слева, то сейчас действовал в центральной зоне. А Зиньковский за 45 минут сыграл как на левом, так и на правом фланге, став автором единственного запомнившегося до перерыва удара красно-белых. Мяч, правда, с воротами разминулся.

В целом же можно констатировать, что без классического центрфорварда спартаковский КПД оказался нулевым. Причем в концовке тайма Кейта уже играл слева, тогда как в середину атакующей тройки сдвинули Игнатова. Но так как отрезок получился непродолжительным, всерьез рассуждать о схеме с «ложной девяткой» не приходится. В общем, получился тайм для служебного пользования, который даже при отсутствии результата должен был дать Гильермо Абаскалю информацию к размышлению.

Вторая половина игры была интересна как минимум в силу премьеры Дуарте. Первый раз парагваец оказался в центре внимания, неловко сыграв в штрафной, но сам же все исправил. Пока южноамериканский новичок только знакомится с командой и точно не стесняется. Порой он поднимался довольно высоко и смещался к левой бровке. Оттуда однажды последовал интересный заброс за спины защитникам «Ботева», к которому не успел Соболев.

Зато как складно все получилось у «Спартака» в голевой атаке! Располагавшийся в этот раз слева Николсон увел за собой защитника, освободив зону под включение Рыбуса, подача поляка нашла в штрафной Денисова, а точку поставил Мелешин. В прошлой игре его заменили из-за небольшого повреждения, однако все обошлось, и эффектный удар рикошетом от перекладины — тому подтверждение.

Практически сразу сын четырехкратного чемпиона России Алексея Мелешина едва не оформил дубль. Был у красно-белых еще один шанс, но и 1:0 — тоже победа. В Эмиратах красно-белые показали стопроцентный результат, однако никаких выводов из этого не последует. Еще не время — все только начинается.