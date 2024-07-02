«Семин отстоял бы Миранчука! «Локо» не попадет в пятерку по итогам сезона». Мнение Кузьмичева

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев — о причинах, по которым Антон Миранчук не остался в клубе.

Сторона Миранчука не просила у «Локо» 2 миллиона евро в год

— Миранчук все-таки покинул «Локомотив». Все к этому и шло?

— Честно говоря, думал, что переговоры между сторонами пройдут более конструктивно. Где-то дней 10 назад начались встречи. И тогда было ощущение, что клуб и представители футболиста сближаются. Но в какой-то момент «Локомотив», что называется, встал колом и поставил условие: мы можем предложить только это, и все! Не очень хорошая ситуация во всех смыслах. Клуб потерял одного из ведущих игроков. С медийной точки зрения большой провал «Локомотива»...

— Если верить инсайдеру Ивану Карпову, «Локомотив» предлагал полузащитнику зарплату в размере 1,6 миллиона евро в год, а сторона футболиста просила 2 миллиона. Это так?

— Мне сложно назвать конкретные цифры. Но, насколько я знаю, сторона игрока точно не упиралась в сумму, которую вы сейчас назвали. Представители Миранчука просили улучшить условия, но речи о двух миллионах не шло. Готовы были остановиться на промежуточном варианте. Не получилось.

— Неужели предложение «Локо» было настолько скромным? Почему Миранчук в не самые простые экономические времена не пошел навстречу своему клубу?

— Тут дело даже не в конкретных суммах. Скорее не понравилось отношение клуба. Надо рассматривать ситуацию в комплексе. Знаю, что сторона игрока вообще не настаивала на агентских выплатах при переподписании контракта. То есть «Локо» не нес бы дополнительной финансовой нагрузки. Считаю, это хороший шаг представителей Антона, которые были готовы показать свою лояльность московскому клубу. Странно...

— Что странно?

— У «Локомотива» стабильный, подтвержденный бюджет. Долги, образовавшиеся после «правления» немцев, были закрыты целевыми деньгами. То есть в плане финансов проблем у клуба нет. И если все спокойно перевести в сухие цифры без эмоций и не упираться в потолок зарплат, то сама сделка выглядела очень реальной. Просто надо было все спокойно посчитать и принять правильное решение.

— Однако недавно проходила информация, что руководителей «Локо» лишили всех дотаций и дали понять: живите только на заработанные деньги...

— Тут речь идет скорее о каких-то дополнительных дотациях, которые клуб иногда просил на трансферы. Но сам бюджет на протяжении многих лет стабилен. Никаких сокращений в этом плане нет. Ну и не забывайте, что «Локо» уже заработал где-то 500-600 миллионов рублей в это трансферное окно.

— Имеете в виду сумму, вырученную от перехода Глушенкова в «Зенит»?

— Да.

— Как сам Антон воспринял эту ситуацию? У него осталась обида на «Локомотив»?

— Он взрослый, серьезный парень. Как таковой, обиды нет. Антон спокойно ждал, пока шли переговоры, трудился до последнего дня. Просто, думаю, он надеялся, что клуб найдет к нему индивидуальный подход, а не будет всех равнять под одну гребенку. Потолок зарплат и так далее... Все-таки и «Локомотив» для Антона и Миранчук для клуба сделали немало. Тут нужно было просто отходить от каких-то установленных ранее для всех правил, садиться за стол и договариваться. В чем проблема? Наверное, в глубине души осадок у Антона все же остался.

— Михаил Галактионов мог как-то повлиять на эту историю и сказать руководству клуба: оставляйте Миранчука, а то Глушенков и Жемалетдинов уже ушли?

— Наверняка он высказал свое мнение. Но, как мы видим по всем последним решениям, у него нет такого веса, чтобы настоять на своей точке зрения. При всем уважении к Михал Михалычу, слово Юрия Палыча Семина в этой ситуации было бы весомее.

— Семин отстоял бы Миранчука?

— Вне всякого сомнения! Я просто помню ситуацию, когда Алексей Миранчук был близок к уходу в «Рубин». Сложнейшие переговоры! В том, что Леша остался в клубе, — самая большая заслуга принадлежит Юрию Палычу. Тогда он и Илья Геркус сели, подумали и нашли оптимальный вариант. Но Семин реально стоял горой за Миранчука, к его мнению действительно прислушивались.

— Агент Миранчука Вадим Шпинев сказал, что Антон продолжит карьеру в другом чемпионате. Почему? В РПЛ никто не может предложить хавбеку тех условий, которые бы его устроили?

— Нет. Просто раз так получилось с «Локо», точнее — не получилось, Антон хочет попробовать свои силы в другом чемпионате, в другой стране. И Миранчук не раз давал понять, что в РПЛ он намерен играть только в «Локомотиве», другие клубы не рассматривал.

Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА не делал Антону предложения. Турция — реальный вариант

— Не так давно вы сказали, что Антону было бы интересно поиграть в чемпионате Турции.

— Турция, пожалуй, самый реальный вариант. Все возможно. Но ваши коллеги писали также и про ОАЭ, и про Катар. Предложения есть. Знаю, что они прорабатываются.

— Но Катар — это чисто денежная история.

— Да. Поэтому, пожалуй, этот вариант будет рассматриваться в последнюю очередь.

— А ЦСКА делал Миранчуку предложение?

— Нет. Никаких предложений не было.

— Почему ЦСКА до сих пор не объявил о приобретении Жемалетдинова?

— Думаю, остались некие технические нюансы. Обговариваются детали. А так все принципиально решено. Рифат прошел медосмотр. Наверное, в ближайшие дни клуб официально объявит о подписании Жемалетдинова.

— Кто теперь будет отвечать в «Локомотиве» за креатив в центре поля?

— Команда провела сейчас два контрольных матча. Их нельзя было посмотреть. Но, насколько мне известно, наигрывается схема с тремя центральными защитниками. Это говорит о том, что «Локомотив», потеряв ведущих футболистов, больше будет строить игру от обороны. А что касается непосредственно вашего вопроса, то надежда только на Лешу Батракова и Вадика Ракова. Потенциал у ребят очень высокий. Надеюсь, они себя проявят в сложившейся ситуации, используют свои шансы.

— Но Раков в минувшем сезоне за основу не играл.

— Да. Более того, у него был вариант с арендой в клуб РПЛ. Но «Локомотив» не отпустил с учетом потери полузащитников. В клубе сказали, что Вадик получит больше игрового времени.

— А если брать фланговых футболистов, Пиняев и Салтыков готовы к роли лидеров?

— Пиняев, в принципе, ниже своего уровня точно играть не будет. Все надеются, что он прибавит. Салтыков ярко проявил себя в «Крыльях». Конечно, они тоже будут отвечать за креатив. При этом мы должны понимать, что все четыре футболиста, которых мы перечислили, еще довольно молодые.

— Вадим Шпинев заметил, что скоро в «Локомотиве» никого не останется и клуб будет бороться за выживание...

— До такого все-таки не дойдет. Но по итогам нового сезона «Локомотив» в пятерку не попадет. Понимаете, для того чтобы те же Батраков и Раков вышли на лидирующие позиции, потребуется время... Сезон получится для железнодорожников непростым. Не вижу их в пятерке.