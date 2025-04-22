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22 апреля, 22:45

Что происходит? Нани может принять участие в матче легенд «Зенита» благодаря Данни и Виллаш-Боашу

Бывший футболист «МЮ» Нани может сыграть в матче легенд «Зенита»
Роман Кольцов
Корреспондент
Нани.
Фото Global Look Press
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Вот это действительно неожиданно.

25 мая «Зенит» отпразднует столетие клуба и проведет на «Газпром Арене» матч легенд с участием бывших игроков и тренеров команды. Официальный и полный список гостей еще не объявлен, но информация постепенно появляется.

Наибольшее удивление вызвал инсайд о возможном приглашении экс-звезды сборной Португалии, «МЮ», «Спортинга» и «Фенербахче» Нани. Говорят, что он может прилететь в Петербург.

Причем тут Нани?

По данным Legalbet, португалец сам изъявил желание поучаствовать в матче. 38-летний футболист получил позитивные отзывы о городе, «Зените» и его инфраструктуре от экс-игрока сине-бело-голубых Мигеля Данни и бывшего тренера Андре Виллаш-Боаша. Плюс Нани посещал Россию в 2017 году в период проведения Кубка конфедераций. После турнира у него остались приятные впечатления.

При этом пока точно неизвестно, прилетит ли Нани в Петербург. В зенитовских пабликах уже разгорелись споры о том, зачем клуб зовет на праздник игрока, не имеющего никакого отношения к команде.

Telegram-канал «Кафешка», например, обыграл новость шуткой: опубликовал составы «МЮ» и «Зенита» в матче за финал Суперкубка УЕФА-2008. Нани тогда вышел в основном составе манкунианцев и провел на поле 90 минут.

Нани.
Фото Global Look Press

Еще несколько инсайдов

Кроме того, Legalbet сообщил: бывшие легионеры «Зенита» Данни, Доменико Кришито и Хави Гарсия приедут в Петербург с семьями. Свой приезд подтвердил и Виллаш-Боаш, занимающий пост президента «Порту».

Сыграть в Матче легенд может и Халк, если его отпустит «Атлетико Минейро». Дело в том, что 25 мая у команды запланирована игра против «Коринтианса».

Аксель Витсель и Лучано Спаллетти не смогут прилететь в Россию.

Кто точно сыграет в матче легенд «Зенита»

Пресс-служба клуба ранее раскрыла первые имена приглашенных: Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Мигель Данни, Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук. Также свое участие подтвердили Кристиан Нобоа и Виктор Файзулин.

По информации «СЭ», в Петербург еще должны прилететь Даниэл Кирицэ и Радек Ширл. Приглашения получили, но думают: Бранислав Иванович, Лука Джорджевич, Томаш Губочан и Милан Вьештица. Согласились ли Артем Дзюба и Игорь Денисов, пока неизвестно.

Луиш Нани (Нани)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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