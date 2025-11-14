«Не откажусь посмотреть игры «Зенита» с Соболевым по телевизору»: Слишкович иронично ответил Александру

14 ноября, 20:00
Бывший главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал слова нападающего «Зенита» Александра Соболева об их отношениях, а также пошутил в ответ.
Ранее форвард сине-бело-голубых рассказывал о колком СМС, которое он отправил Слишковичу после поражения красно-белых от «Балтики» (0:1) в финале Пути регионов FONBET Кубка России-2023/24. Напомним, тогда Соболев еще выступал за «Спартак».
По словам боснийского специалиста, во время его работы в «Спартаке» обстановка в команде была строго профессиональной — как в общении со штабом, так и с игроками, в том числе с Соболевым.
«Саша правильно характеризует наши отношения как нормальные. Я лишь добавлю, что отношения с Сашей, другими футболистами и штабом всегда были еще и профессиональными. Везде, где я работаю, не может быть по-другому. Интересы команды я всегда ставлю на первый план», — приводит слова Слишковича «Чемпионат».
Слишкович рассказал, что перед матчем в Калининграде у команды прошло собрание: тренер спросил у футболистов, стоит ли возвращать Соболева в состав. Итогом стало решение играть без него.
«Футбол в РПЛ смотрю регулярно. Поэтому если Александр пригласит меня посмотреть игры «Зенита» вместе, то я не откажусь посмотреть их рядом с ним по телевизору», — в ироничной манере заключил Слишкович.
Ранее Соболев в клубном подкасте «Зенита» рассказал, что был недоволен отсутствием игрового времени под руководством Слишковича.
Под конец сезона-2023/24 Слишкович перестал ставить его в стартовый состав: в 26-м, 27-м и 28-м турах РПЛ он провел на поле суммарно только 40 минут.
Нападающий был этим недоволен: «Там тяжелая ситуация. Ранее две игры чемпионата меня не выпускают. Я начинаю кипеть, скоро матч с «Балтикой» в полуфинале. Я вышел на тренировку злой».
Соболев отметил, что провалил одно из упражнений, чем усилил недовольство тренера.
«Тренировка закончилась, он вызывает и говорит, что я не еду на игру, что так будет лучше для команды. Окей. Руководство звонит: нужно ему позвонить и извиниться. Я позвонил, сказал, что готов извиниться перед ним и перед командой. Поставишь ты меня или нет — готов прилететь в Калининград. Он говорит: «Нет, ты завтра футбол смотришь дома на диване». Игра заканчивается — 0:1. Я ему отправляю СМС: «Финал вместе на диване дома посмотрим».
Ранее детали этой ситуации были неизвестны. Накануне матча с «Балтикой» пресс-служба «Спартака» сообщала, что Соболев остался в Москве из-за недомогания.
А уже после поражения Слишкович отмечал, что, возможно, Александр бы пригодился команде: «Не хватило Соболева? Не считаю, что один игрок гарантирует что-то. У нас были моменты. Возможно, если бы Саша был здесь, было бы лучше. Но мы этого никогда не узнаем. Реализации не было, но я ничего не могу сказать».
Строгий-но-справедливый
Какие нафиг "профессиональные" отношения, если игрок публично позволяет такие выпады против тренера?! Лобановский, Бесков, Романцев или Семин выгнали бы его из команды с треском!
15.11.2025
sdf_1
"Легенду 17" сняли бездарные дилетанты, вся цель которых состояла в том, чтобы набить карманы баблом. У них Брежнев за "Спартак" болеет, хотя всем известно, что Леонид Ильич болел за ЦСКА. Харламов после пьянок лазит по трубам ТЭЦ. Этого никогда не было. Тарасов изображён звероподобным ящером, засталяющим игроков бросать шайбы в Харламова. Он не был добрым, но и садистом никогда не был. Всеволод Бобров выглядит каким-то трусливым недоучкой. А жизни Бобров великий игрок и великий тренер. В общем, этой помойке не только не стоит доверять, но и смотреть её не надо
15.11.2025
15.11.2025
Osokin L
Рабочие моменты
15.11.2025
Alexander Agafonkin
Вместо защитников пилорамщики накупили бестолковых нападающих и усадили забивающего Соболева на лавку,на три тура...Соболев на сегодня один из лучших напов в РПЛ. Слишковичи и другие "ичи" часть ОПГ в нашем футболе.
15.11.2025
Стад
У Слишка в Спартаке получалось, не как у цыгана
15.11.2025
semenarsonist
Дельфину пора в аренду в Сочи уже или куда-то туда
15.11.2025
НВ
Это недоразумение, через пару лет и про семака многое наговорит, 100%
15.11.2025
Симон Вирсаладзе
Ну такой деревяшки, как Соболь, в их команде никогда б и не было. Даже подающим мячики на тренировках.
15.11.2025
Симон Вирсаладзе
К дурчку Соболеву только так. Иронично, снисходительно.
15.11.2025
Fun_furick
Это же каким надо быть мерзким человеком, чтобы позволить себе издеваться над действующей на тот момент командой и тем более тренером… просто плевок всем фанам спартака… тоже самое и про щемит скажет через годик другой… такие существа должны в первой лиге гнить, ибо по моральным качествам не тянут играть в примере)
15.11.2025
hattabysh
Хех, вот и ответка Сашке прилетела.
15.11.2025
Немальчиш
Соболев ещё раз доказал, что он быдло. Слишковичу респект за тонкий троллинг
14.11.2025
Saiga-спринтер
Все фильмы о спорте очень далеки от истины и додумывают то, чего никогда не было и быть не могло.
14.11.2025
Saiga-спринтер
Профессиональные - это в спорте отношения согласно субординвции, а не якобы "на равных".
14.11.2025
СЕРХИО76
Это фильм. Думаю Харламов так не мог поступить. В фильме прокатило, народ скушал, режиссёр молодец.
14.11.2025
Valekka
Почему нет! В фильме "Легенда 17" Харламов даже орёт на тренера. Сейчас все на коннтрактах.Сам же Слишкович утверждает,что в его командах не спортивные,не человеческие отношения,а "профессиональные",то есть-на равных!!
14.11.2025
АйЯЯйКиН-СССР
Соболев- просто ДЭбиЛоид... :joy::joy::joy:
14.11.2025
Saiga-спринтер
Любой игрок - это только игрок команды, и его обязанность тренироваться и играть, а не болтать ахинею. Только тренер вправе решать кому играть и сколько. Если бы такая экс-колхозная морская живность только бы заикнулась при тренерах Николаеве, Севидове, Морозове, Маслове, Бескове, Ахалкаци или при Лобановском, то, в самом лучшем случае, играл бы всю карьеру где нибудь в дальневосточной зоне 2-й лиги .
14.11.2025
55555....
Семак от природы,джентельмен. А так послал бы уже давно этого дельфина на ху.й...
14.11.2025
ххх ххх
а Соболев, разве, футболист??
14.11.2025
rustov
не могу представить, чтобы футболист так мог разговаривать с Лобановским или Бесковым
14.11.2025