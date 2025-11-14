Видео
14 ноября, 20:00

«Не откажусь посмотреть игры «Зенита» с Соболевым по телевизору»: Слишкович иронично ответил Александру

Слишкович ответил на слова Соболева о шутке после поражения от «Балтики»
Максим Слекишин
корреспондент
Владимир Слишкович и Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
По его словам, отношения с нападающим были профессиональными.

Бывший главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал слова нападающего «Зенита» Александра Соболева об их отношениях, а также пошутил в ответ.

Ранее форвард сине-бело-голубых рассказывал о колком СМС, которое он отправил Слишковичу после поражения красно-белых от «Балтики» (0:1) в финале Пути регионов FONBET Кубка России-2023/24. Напомним, тогда Соболев еще выступал за «Спартак».

Что сказал Слишкович

По словам боснийского специалиста, во время его работы в «Спартаке» обстановка в команде была строго профессиональной — как в общении со штабом, так и с игроками, в том числе с Соболевым.

«Саша правильно характеризует наши отношения как нормальные. Я лишь добавлю, что отношения с Сашей, другими футболистами и штабом всегда были еще и профессиональными. Везде, где я работаю, не может быть по-другому. Интересы команды я всегда ставлю на первый план», — приводит слова Слишковича «Чемпионат».

Владислав Радимов, Андрей Аршавин и&nbsp;Александр Соболев.«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив!» Соболев пришел на разговор к Радимову и Аршавину

Слишкович рассказал, что перед матчем в Калининграде у команды прошло собрание: тренер спросил у футболистов, стоит ли возвращать Соболева в состав. Итогом стало решение играть без него.

«Футбол в РПЛ смотрю регулярно. Поэтому если Александр пригласит меня посмотреть игры «Зенита» вместе, то я не откажусь посмотреть их рядом с ним по телевизору», — в ироничной манере заключил Слишкович.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что за СМС отправил Соболев

Ранее Соболев в клубном подкасте «Зенита» рассказал, что был недоволен отсутствием игрового времени под руководством Слишковича.

Под конец сезона-2023/24 Слишкович перестал ставить его в стартовый состав: в 26-м, 27-м и 28-м турах РПЛ он провел на поле суммарно только 40 минут.

Нападающий был этим недоволен: «Там тяжелая ситуация. Ранее две игры чемпионата меня не выпускают. Я начинаю кипеть, скоро матч с «Балтикой» в полуфинале. Я вышел на тренировку злой».

Александр Соболев празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo;.«Зенит» досрочно занял первое место в своей группе Кубка России. У Соболева — дубль

Соболев отметил, что провалил одно из упражнений, чем усилил недовольство тренера.

«Тренировка закончилась, он вызывает и говорит, что я не еду на игру, что так будет лучше для команды. Окей. Руководство звонит: нужно ему позвонить и извиниться. Я позвонил, сказал, что готов извиниться перед ним и перед командой. Поставишь ты меня или нет — готов прилететь в Калининград. Он говорит: «Нет, ты завтра футбол смотришь дома на диване». Игра заканчивается — 0:1. Я ему отправляю СМС: «Финал вместе на диване дома посмотрим».

«Возможно, если бы Саша был здесь, было бы лучше»

Ранее детали этой ситуации были неизвестны. Накануне матча с «Балтикой» пресс-служба «Спартака» сообщала, что Соболев остался в Москве из-за недомогания.

А уже после поражения Слишкович отмечал, что, возможно, Александр бы пригодился команде: «Не хватило Соболева? Не считаю, что один игрок гарантирует что-то. У нас были моменты. Возможно, если бы Саша был здесь, было бы лучше. Но мы этого никогда не узнаем. Реализации не было, но я ничего не могу сказать».

    Александр Соболев
    ФК Зенит
    ФК Спартак (Москва)
    Владимир Слишкович
