Агрессивный «Спартак» все же готов к гонке с «Зенитом»? Есть еще три команды, которые на это способны

Анализируем, есть ли в РПЛ надежда на интригу.

Чемпионская интрига в последних сезонах РПЛ стала штукой довольно эфемерной. Порой после пары подряд очковых потерь «Зенита» или на фоне приличной формы ближайшего конкурента разговоры о ней проскальзывают, но довольно скоро тонут в стабильно мощном ходе клуба из Санкт-Петербурга по дистанции. Таким запасом класса в стране не может похвастаться больше ни одна команда.

Нынешний сезон — продолжение старого сериала. Розыгрыш постепенно приближается к экватору, у «Зенита» пятиочковый задел от второго места, и вроде на ровной дороге к очередному золоту никаких серьезных ухабов не предвидится. Но 12-й тур — повод поговорить о коллективах, которые хотя бы в теории могут исполнить «Динамо» образца прошлого сезона и постараться набросать легкий эскиз борьбы на финальном отрезке. Тем более сине-бело-голубые потеряли очки в Воронеже в матче с новичком премьер-лиги, продемонстрировав, что и бразильская магия иногда не является гарантом успеха.

На фоне спада «Динамо» и «Локомотива» самыми очевидными претендентами становятся ЦСКА и «Спартак». Армейцы под руководством Владимира Федотова серьезно прибавили в организации игры. В команде четкое распределение ролей и серьезный подбор мастеровитых легионеров, которых удалось удержать в России. В первую очередь разницу делают латиноамериканцы Медина и Карраскаль, но и про вклад латералей Мойзеса с Гайичем забывать не стоит — Федотов делает большой акцент на флангах. Пока главная проблема ЦСКА — реализация. По соотношению реальных и ожидаемых голов (-1,49) хуже в РПЛ показатели только у «Крыльев Советов», «Локомотива» и «Урала». Собственно, несколько запоротых Чаловым моментов в дерби с «Динамо» не позволили красно-синим победить.

— Срочно нужно добавить в уверенности в собственных силах в действиях в штрафной, — говорил после финального свистка Федотов. — В футболе это самый сложный компонент, хотя, казалось бы, все просто — мяч, ворота, и нужно только не попасть в голкипера.

Стабильность и умение реализовывать преимущество — вообще признак классной команды. И ЦСКА для борьбы с «Зенитом» на дистанции этот компонент нужно как можно скорее прокачивать. Что касается «Спартака», то красно-белые выдали куражный матч с «Крыльями»: уступали 0:1, но все перевернули — 5:2. Однако и тут приходится говорить о стабильности. В первом тайме «Спартак» был словно сырым, а во втором прибавил на фоне явной усталости соперника.

— В первую очередь, надо играть все 90 минут без спадов, чтобы нас не колбасило, а то мы выглядим 10 минут хорошо, а 5 — плохо, — высказывание нападающего Александра Соболева на вопрос о том, в чем еще нужно прибавлять.

Связка Соболева и Промеса — главная сила спартаковцев. Абаскаль выстроил не идеальную, но довольно сбалансированную конструкцию, раскрывающую лучшие качества двух лидеров атаки. Вопрос, смогут ли они действовать с такой же продуктивностью на длительном отрезке и стабильно показывать уровень во встречах с прямыми конкурентами.

На следующей неделе ЦСКА и «Спартаку» предстоит главное дерби России. Оно и должно будет стать показателем реального уровня оппонентов. А также именно после него можно однозначно называть главного претендента на вклинение в чемпионскую гонку среди московских клубов. 12-й тур показал, что оба соперника находятся в неплохой форме, но имеют слабые места, из-за которых теряют или способны терять очки.

Битва между «Ростовом» и «Краснодаром» стала жирной точкой футбольного уик-энда. В этой игре получился полный набор ингредиентов, часто добавляемых в страстные южные дерби: камбэк с 0:2, раннее удаление, эффектнейшая развязка с победным голом молодого футболиста, забившего дебютный мяч в РПЛ.

По сути, сейчас дончане и «быки» — два теневых фаворита на включение в золотую погоню. Обе команды понесли серьезные кадровые потери, обе страдают из-за логистических ограничений, обе сумели здорово перестроиться и начать более-менее стабильно набирать очки с практически стопроцентно российским составом. За такое развитие их можно только похвалить, но очная битва показала, почему эти клубы считать претендентами на звание главных преследователей «Зенита» можно разве что с большой натяжкой. Слишком диаметрально разные таймы выдали соперники: детские ошибки «Ростова» в обороне и четкие контрвыпады «Краснодара» до перерыва — и обратная картина после.

Пока складывается впечатление, что возрождать чемпионскую интригу в РПЛ вышеперечисленные команды способны разве что спорадически — слишком велик разрыв по составу между ними и северным грандом. Но здорово, что по сравнению с прошлым сезоном у нас есть целый пул коллективов, способных выдавать шоу и прогрессирующих.