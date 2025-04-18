Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Конкуренты «Зенита» провалились. Никто не готов к чемпионству, кроме Питера?

«Зенит» отстает от «Краснодара» на 2 очка за 6 туров до конца сезона в РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Футболисты Федор Смолов, Лусиано Гонду и Маркиньос
Федор Смолов, Лусиано Гонду и Маркиньос.
Фото «СЭ», «Зенит»
Telegram Дзен
Константин Алексеев — о золотой гонке.

Уже в следующем туре «Спартак» может обыграть «Акрон», «Краснодар» — «Ахмат», а «Зенит» — уступить «Химкам». В последнее верится меньше всего, но не будем забывать, что в первом круге соперники разошлись миром, а смена Артиги на Адиева может встряхнуть подмосковную команду, если она все же решит свои оргвопросы и выйдет основой. В любом случае возвращение статус-кво, которое было до минувшего тура, возможно. И тогда мы снова наверняка заговорим о неустойчивости нынешнего «Зенита».

Но всерьез анализировать реально только ситуацию на данный момент, а не гипотетическую. Выиграй в воскресенье «быки» у питерцев, мы бы их короновали, поздравляли Галицкого и обсуждали гений Мусаева, создавшего шикарный задел в чемпионской гонке. Но этого не случилось. «Зенит» оказался на голову сильнее. Это не «переобувание», как многие пишут в комментариях на фоне предыдущих комплиментов «быкам» со стороны журналистов и экспертов. Это констатация факта.

&laquo;Краснодар&raquo; проиграл &laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;24 туре РПЛ.Худший матч «Краснодара», «быки» не готовы к чемпионству. Десять наблюдений по разгрому от «Зенита»

Как и констатируем, что один тур резко развернул всю ситуацию в РПЛ. Чуть ли не на 180 градусов. Наверное, у многих последнее ощущение такое: «Спартак» и «Краснодар» все-таки не до конца готовы ментально к борьбе за золото.

«Зенит» долгое время просаживался в плане настроя и самоотдачи, не находил мотивации. Но важен именно финишный рывок, а с его началом у Питера все сложилось идеально.

«Зенит» словно удав заглотил кролика. «Краснодар» не уступил в тяжелейшем равном матче. Питеру не повезло вырвать победу за счет какого-то дурацкого рикошета, который не вытекал бы из логики игры. Будь так, мы бы, наверное, продолжали считать фаворитом гонки «Краснодар».

Но «быки» не выглядели равными на фоне чемпиона. Они ни разу не ударили по воротам «Зенита» во втором тайме, когда обязаны были отыгрываться. Провели худший матч сезона по многим статистическим метрикам. Фактически сдались победителю.

Это, конечно, бьет по самолюбию и уверенности в себе. И никто, кроме «Краснодара», не виноват, что у нас возникло ощущение — ментально команда не готова к борьбе за золото. Клуб Галицкого уже много лет ходит вокруг да около, играет решающие матчи, пробивается в финалы Кубков, но трофеев так пока и не брал. Заслужив репутацию команды, которая про красоту игры, но не про титулы. Встреча в Питере отлично легла в этот тренд — так безропотно отдавать решающие матчи нельзя, если претендуешь на золото.

Тимур Магомедов, Кристофер Мартинс, Тео Бонгонда и&nbsp;Ливай Гарсия в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (1:2).Почти приговор. Рабинер — о поражении «Спартака» от «Динамо» из Махачкалы

Похожее можно сказать и о «Спартаке». Красно-белые наконец-то замахнулись на чемпионство, вдохновив болельщиков, но споткнулись на «Динамо». Махачкалинском. Нет, никто не обещал, что будет легко. Но это и есть чемпионский почерк — забирать сложные игры с аутсайдерами. Все же помнят гол Глушакова «Амкару» на 90+1-й минуте в золотом сезоне-2017. Это были похороны.

Против Махачкалы как бы ни случились похороны чемпионских надежд красно-белых. Золотые амбиции несовместимы с выходом на поле против андердога в расслабленном состоянии, что приводит к 0:2 уже к 16-й минуте.

Нападающий «Спартака» Пабло Солари
Пабло Солари.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Конкуренты словно сами освобождают дорогу «Зениту» к первому месту. Примерно как в прошлом году.

Но еще раз подчеркнем: это впечатления на данную минуту. Уже в следующем туре все вновь может поменяться. За это и любим футбол.

333
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
Кросби и Малкин подарили Овечкину часы после обновления рекорда Гретцки
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
«Спартак» остался в чемпионской гонке? Команда Станковича — фаворит Кубка? На что красно-белые надеются в концовке сезона
Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на турнире в Штутгарте
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Ахмат», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
«Химки» пополнили тренеры Ибраим и Гутеев
«Краснодар» — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Футболисты «Химок» получили зарплату за декабрь
«Локомотив» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Агент Джикии заявил, что прорабатывает вариант с новым клубом для защитника
«Ситуация печальная, над «Химками» введен внешний контроль». Президент РПЛ Алаев — о скандале с задержкой зарплат
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя