Кто выиграет чемпионскую гонку в РПЛ? Прогнозы авторов «СЭ»

«Зенит» или «Краснодар»? А может, «Спартак»?

Такой интриги в РПЛ еще не было — за пять туров до финиша математические шансы на титул сохраняют шесть команд, а отрыв лидера от четвертого места составляет всего семь очков. Причем уже в эти выходные расклады наверняка изменятся: «Краснодар» ждет тяжелейший выезд в Каспийск, «Спартак» зарубится с ЦСКА, а «Зенит» приедет к «Динамо». То есть минимум двое из первой шестерки потеряют очки, но есть ощущение, что потерь будет больше.

Кто станет чемпионом? Отвечают авторы «СЭ».

Фаворит гонки — «Зенит». В него верит большинство

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора:

— Еще перед началом сезона ставил в золотой гонке на «Зенит» — и не меняю своего мнения. «Спартак», на мой взгляд, далековато для такой короткой дистанции, плюс красно-белым еще встречаться с ЦСКА и «Динамо» — матчи из разряда на три исхода при любой турнирной ситуации соперников.

В случае же с «Краснодаром» дело даже не в календаре: «быки» безнадежно уступают сине-бело-голубым по числу людей с чемпионским опытом в составе, включая тренеров. А на финише именно это качество — читай: психология — выходит на первый план, а не умение чуть чаще конкурентов попадать по мячу.

Константин Алексеев, шеф отдела футбола:

— Крайне непредсказуемый турнир, где нет очевидного претендента на золото. Поэтому совершенно не удивлюсь и чемпионству «Краснодара», с учетом его нынешнего лидерства и довольно блеклой игры «Зенита» в последнем туре. Но все же отдам маленькое преимущество питерцам. Исключительно по итогам матча команды Семака с «быками» полторы недели назад. Дело не в победе сине-бело-голубых, а в том, что команда Мусаева сдалась безропотно, без сопротивления. Словно морально не готова к золоту. Готов ли «Зенит» к сверхусилиям — вот в чем вопрос.

Что касается «Спартака» и ЦСКА, то в них уже не верю. Поезд ушел. Да и календарь довольно непростой. Должно произойти что-то невероятное, чтобы эти два московских клуба вмешались в золотую гонку «Краснодара» и «Зенита». Ключом к этому чуду может стать 28-й тур и встреча ЦСКА — «Краснодар».

Марк Бессонов, заместитель шефа отдела футбола:

— Обычно прогнозы на чемпионство опираются на три фактора: сила составов, календарь и форма команд. Остальное — чистейшая субъективщина.

Состав сильнейший у «Зенита» — тут, кажется, и спорить не надо. Ну, можно глянуть на Transfermarkt, который оценивает питерскую обойму в 181 миллион евро, а идущий следом в списке «Спартак» — в 124 миллиона. Разница существенная. Преимущество на стороне чемпиона.

Календарь в заключительные шесть туров тоже благоволит команде Семака. Если удастся победить «Динамо», впереди проторенная дорожка — нужно только не терять регулярно очки с откровенно более слабыми соперниками: «Пари НН», «Ахматом», махачкалинским «Динамо». Ну, разве что выезд в Ростов будет трудным. У остальных претендентов на золото все сложнее — «Спартаку» и ЦСКА играть между собой, красно-белым еще встречаться с «Динамо», армейцам — с «Краснодаром» и «Локомотивом». У лидирующих в таблице «быков» тоже график непростой — ЦСКА, «Динамо» и «Рубин». Так что и тут поставим плюсик напротив «Зенита».

Что касается формы команд, то ситуация спорная. Самым легким и эффектным кажется «Спартак», но, как мы видим, это не гарантия стабильного набора очков. «Краснодар» был разгромлен «Зенитом», но в целом по весне идет очень уверенно. ЦСКА так вообще прекрасен — лишь раз потерял очки, хотя впереди очень трудный отрезок — справится ли?

В итоге два из трех пунктов говорят о том, что проще на финальном отрезке будет «Зениту». Отыграть два очка сине-бело-голубым вполне по силам.

Сергей Семак. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Гоша Чернов, шеф отдела оперативной информации:

— Считаю, что матч с «Краснодаром» действительно был определяющим для чемпионской гонки, как это и преподносили перед ним. Даже не сомневаюсь, что «быки» удержали бы первое место и в случае ничьей, и в случае победы.

Но они проиграли, да еще и потеряли преимущество в личных встречах над «Зенитом», так что команда Сергея Семака получила еще и мощную психологическую подпитку.

Календарь тоже за сине-бело-голубых: после ближайшей игры с «Динамо» у них в соперниках не останется представителей топ-6. А «Краснодару» еще играть и с ЦСКА, и с тем же «Динамо», которое будет мстить черно-зеленым за развязку прошлого сезона.

Роман Кольцов, корреспондент:

— Российский чемпионат настолько непредсказуемый, что хватаешься за голову от своих же прогнозов, сделанных всего лишь два месяца назад. Впрочем, полностью отказываться от них я не буду: все еще считаю «Зенит» главным претендентом на победу в чемпионате, несмотря на лидерство «Краснодара» и неугомонный «Спартак», дышащий в спину.

Во-первых, как бы это банально ни звучало, у невской команды есть чемпионская ментальность. Например, мы видели ее в недавнем матче с «быками», а также в концовке прошлого сезона. Она включается в самый необходимый момент будто по щелчку пальца, несмотря на порой невзрачную игру.

Дальше — календарь, у «Зенита» он максимально приятный в сравнении с конкурентами. Красным уровнем опасности можно считать противостояние в Москве с «Динамо», желтым — выезд к махачкалинскому «Динамо». С трудом верится, что «Пари НН» оживет и сможет навязать борьбу в Питере, «Ростов» найдет мотивацию на финише, а «Ахмат» к последнему туру не обеспечит себе место в РПЛ на следующий сезон.

У «Краснодара» только один плюс в нынешней ситуации — большее количество набранных очков, но ему однозначно есть где их потерять, а при равенстве баллов с «Зенитом» титул вместе с шампанским уедет в Санкт-Петербург. Предстоящий гостевой матч в Каспийске может запросто закончиться трагедией, а ведь впереди еще неуступчивый «Рубин», ЦСКА с хваленым ромбом Марко Николича, искусственное поле в Оренбурге и встреча со столичным «Динамо», напоминающая о прошлогодней неприятности. Созрел ли коллектив Мурада Мусаева для того, чтобы оформить пять побед из пяти при дичайшем давлении? Есть ощущение, что нет.

Для «Спартака» же главной проверкой чемпионских амбиций станет дерби с ЦСКА. После него и определится третий участник гонки за золото, а может, его и не станет вовсе.

Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кто верит в «Краснодар»?

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола:

— Самый легкий календарь — у «Зенита». Но я вообще не уверен, что это преимущество. Команда Семака включается с топ-соперниками, а с условными «Химками» лениво удерживает 1:0, не добивает и прилично рискует. Тот же Вера в концовке мог заработать опаснейший штрафной и «дисквалифицировать» Барриоса на «Динамо».

А учитывая, что этот «Зенит» уже давно никто не боится, максимум очков при такой стратегии можно и не набрать. У Махачкалы и «Ростова» шансы точно будут. Не говоря о «Динамо», которое расчехлит весь атакующий потенциал. А теперь представьте, если «Краснодар» в пятницу победит в Каспийске и к стартовому свистку в Петровском парке отрыв увеличится до пяти баллов. Психологически «Зениту» будет очень непросто.

Как ни странно, в ближайшем туре почти не сомневаюсь в «Спартаке» — все же большие матчи команда Станковича проводит очень качественно. Но на дистанции уверенности в ней, конечно, меньше всего.

При таких раскладах «Краснодар» обязан удерживать +2 и становиться чемпионом. В этом сезоне он «свои» очки почти не теряет. По игре не просаживается. Дожимает, даже если не в форме Кордоба или Сперцян. И вообще, кажется, прокачался не столько в игровом, сколько в ментальном плане (особенно после концовки прошлого чемпионата).

Опять же, календарь делает фаворитом «Зенит». Но есть ощущение, что второй год подряд с такой игрой и отношением к футболу выиграть не получится. В «Краснодаре» понимают: лучшего шанса может не быть. Им надо пользоваться.

Игорь Рабинер, обозреватель:

— Верю в «Краснодар». Понимаю риск такого прогноза, тем более после матча «быков» в Санкт-Петербурге, но все же отважусь поставить на команду Мурада Мусаева. Делаю это потому, что, во-первых, провал с «Зенитом» выпадает из общего контекста игры и результатов «Краснодара» весной, и, во-вторых, из-за достойной реакции «быков», которую мы увидели во встрече с «Ахматом».

Все-таки гандикап, пусть маленький, в два очка, у южан еще есть, и, мне кажется, им удастся его сохранить. Даже несмотря на то, что «Краснодару» предстоит сыграть в Москве с ЦСКА. Важно, что в хорошей форме Джон Кордоба, от которого зависит очень многое; что здоров Эдуард Сперцян и вообще никто из лидеров команды не отсутствует из-за травм. Возможно, выдаю желаемое за действительное, но считаю, что для возбуждения интереса к РПЛ лиге нужна смена чемпиона. И хотя шанс сделать это легче «Краснодар» в Питере упустил, но на сверхусилиях и волевом порыве все же сможет добиться своего.

Кевин Ленини и Батчи. Фото ФК «Краснодар»

Андрей Кузичев, корреспондент:

— Нынешний чемпионат непредсказуем настолько, что с уверенностью и без боязни ошибиться можно говорить разве что о том, что золото не возьмут «Химки». А если серьезно, у каждого претендента есть свой набор козырей. У «Зенита» — звезды в каждой линии, чемпионский менталитет и привычка побеждать. Да и юбилей еще. У «Спартака» — яркий состав и красивый футбол. С другой стороны, красно-белые нестабильны, а сине-бело-голубые подвержены перепадам настроения. Они могут разорвать в клочья прямого конкурента и посчитать скучным матч с середняком.

Поэтому хочется выбрать самый логичный вариант. А именно — возглавляющий таблицу «Краснодар». Да, «быки» упустили роскошный шанс закрыть вопрос в очном противостоянии с «Зенитом». У них ограниченный выбор исполнителей и ни одного зимнего новичка. Черно-зеленых постоянно упрекают в мягкотелости и неготовности брать титулы. Наконец, у южан объективно самый сложный календарь. Тем не менее они первые и в целом стабильно берут очки, демонстрируя умение побеждать на заказ. Кажется, чемпионский плод в Краснодаре созрел. Нужно только его сорвать.

Артем Белинин, корреспондент:

— В прошлом году вживую наблюдал, как «Краснодар» и «Динамо» остались без чемпионства. Москвичи были убиты горем, а вот южане оставили стойкое впечатление, что им и без золота вполне комфортно.

В нынешнем сезоне это впечатление практически исчезло. Команда Мурада Мусаева здорово поработала над психологией и буквально вцепилась в первую строчку, не намереваясь уступать.

Конечно, обстоятельства против: у «быков» ограниченный состав и непростой календарь, тогда как у главного конкурента в лице «Зенита» таких проблем нет. Но этот «Краснодар» до сих пор демонстрировал умение преодолевать трудности. Верю: у южан хватит сил, характера и везения не повторить печальный опыт прошлого сезона и наконец стать чемпионами. Вопреки всему.

Пабло Солари, Деян Станкович и Ливай Гарсия. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хоть кто-то верит в «Спартак»?

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации:

— Почему для меня главный фаворит — «Спартак»? Во-первых, когда, если не сейчас, обходить самый слабый «Зенит» за последние шесть-семь лет? А тут еще и такой шанс подпортить конкурентам столетие. Во-вторых, у команды Станковича едва ли не самый удобный календарь: два дерби, на которые красно-белые всегда выходят с отличной мотивацией, — выезды в Воронеж и Самару, а завершит сезон домашняя игра с «Химками», которым сейчас не особо до футбола. В-третьих, кажется, что все возможные ошибки «Спартак» уже совершил — и там, где мог, очков недосчитался. Команда способна выдать на финише пятиматчевую победную серию.

Впрочем, уже в ближайшую субботу все эти предположения могут испариться. В случае провала в дерби рассуждать о чемпионстве, думаю, будет бессмысленно. Но и футболисты, и тренерский штаб, и руководство красно-белых прекрасно это осознают. И при полном стадионе сумеют добиться победы, которая положит начало чемпионской серии!