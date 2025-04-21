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Сегодня, 14:45

Чемпионская гонка РПЛ: у «Зенита» лучший календарь, ЦСКА или «Спартак» сойдут с дистанции в следующем туре?

«Краснодар» опережает «Зенит» на 2 очка за 5 туров до конца сезона в РПЛ
Роман Кольцов
Корреспондент
Футболисты Эдуард Сперцян, Луис Энрике, Манфред Угальде и Матвей Кисляк
Эдуард Сперцян, Луис Энрике, Манфред Угальде и Матвей Кисляк.
Фото ФК «Краснодар», ФК «Зенит», ФК «Спартак», ЦСКА
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Финиш через месяц.

Клубы из топ-3 победили в матчах 25 тура РПЛ и еще сильнее закрутили интригу в чемпионской гонке. «Краснодар» лидирует с преимуществом в два очка от «Зенита» и в пять — от «Спартака». Находящийся на четвертом месте ЦСКА оступился в Самаре, теперь команде Марко Николича очень сложно мечтать о золоте.

Таблица перед 26-м туром выглядит следующим образом: в первой шестерке никаких изменений с точки зрения расположения по местам.

Смотрим календарь претендентов на заветный титул.

«Краснодар»

«Быки» с большим трудом обыграли «Ахмат», и дальше легко им точно не будет. Подопечных Мурада Мусаева впереди ждет выезд в Каспийск к неуступчивому махачкалинскому «Динамо» и домашняя игра с «Рубином». Определяющей может стать встреча с ЦСКА на «ВЭБ Арене» в 28-м туре.

«Краснодару» однозначно есть где потерять два очка, а при равенстве баллов с «Зенитом» титул уйдет в Санкт-Петербург.

Расписание «Краснодара» до конца сезона

  • 25 апреля. «Динамо» Махачкала — «Краснодар»
  • 3 мая. «Краснодар» — «Рубин»
  • 11 мая. ЦСКА — «Краснодар»
  • 17 мая. «Оренбург» — «Краснодар»
  • 24 мая. «Краснодар» — «Динамо» Москва
Артем Дзюба, Джон Кордоба и&nbsp;Секу Койта.Дзюба придумывает себе еще один рекорд, «быки» побеждают, когда забивает Кордоба, из топ-6 очки теряет только ЦСКА

«Зенит»

Коллектив с берегов Невы на пути к трофею сделал важнейший шаг в 24-м туре — разобрался с «Краснодаром», обеспечив себе преимущество в случае равенства очков. Дальше «Зениту» нужно просто включить чемпионскую менталку и набирать по три очка каждые выходные, как он сделал это в минувшее воскресенье с «Химками». И ждать осечки южан.

Стоит признать: у сине-бело-голубых самый приятный календарь среди всех участников чемпионской гонки. Красным уровнем опасности в их графике отмечено противостояние в Москве с «Динамо» в следующую субботу, желтым — выезд в Махачкалу в 28-м туре. С трудом верится, что «Пари НН» оживет и сможет навязать борьбу в Питере, а «Ростов» и «Ахмат» найдут мотивацию на финише. Правда, грозненцы к тому моменту могут не на 100 процентов обеспечить себе место в РПЛ на следующий сезон — тогда это кардинально поменяет их настроение.

Расписание «Зенита» до конца сезона

  • 26 апреля. «Динамо» Москва — «Зенит»
  • 4 мая. «Зенит» — «Пари НН»
  • 11 мая. «Динамо» Махачкала — «Зенит»
  • 18 мая. «Ростов» — «Зенит»
  • 24 мая. «Зенит» — «Ахмат»

«Спартак»

Главной проверкой чемпионских амбиций красно-белых станет следующий матч. В прошедшую субботу «Спартак» вырвал победу у «Акрона» с заряженным Артемом Дзюбой, а в 26-м туре состоится дерби с ЦСКА. Можно говорить о том, что проигравший в битве двух московских клубов выпадет из гонки за золото.

Подножку «Спартаку» может поставить и еще один принципиальный соперник — столичное «Динамо». Игры с «Факелом», «Крыльями Советов» и «Химками» на бумаге выглядят как отличный способ набрать девять очков из девяти. Но команда у Станковича совершенно непредсказуемая (как и сам Деян), поэтому произойти может вообще что угодно.

Расписание «Спартака» до конца сезона

  • 26 апреля. «Спартак» — ЦСКА
  • 4 мая. «Факел» — «Спартак»
  • 11 мая. «Динамо» Москва — «Спартак»
  • 18 мая. «Крылья Советов» — «Спартак»
  • 24 мая. «Спартак» — «Химки»

ЦСКА

Армейцы, несмотря на проделанный рывок весной и действенность магического ромба, после ничьей с «Крыльями» стали аутсайдерами в гонке за золото. Пока окончательно списывать их со счетов рано, но шансы действительно минимальные. Отставание от лидера в семь очков за пять туров ликвидировать очень сложно. Однако красно-синие могут одновременно поднять свои акции и насолить извечному сопернику, если им удастся одержать победу в дерби.

Но и три следующих за ним матча — совсем не сахар. Выезд в Грозный, домашняя игра с «Краснодаром», а затем — барахлящий, но движущийся вперед «Локомотив». Вот у кого календарь сложный, так это у ЦСКА.

Расписание ЦСКА до конца сезона

  • 26 апреля. «Спартак» — ЦСКА
  • 4 мая. «Ахмат» — ЦСКА
  • 11 мая. ЦСКА — «Краснодар»
  • 19 мая. «Локомотив» — ЦСКА
  • 24 мая. ЦСКА — «Пари НН»

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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