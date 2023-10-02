Трехглавый змей «Спартака». И Абаскаль на шее

Взгляд обозревателя «СЭ» на ситуацию в красно-белом клубе.

Мнение

0:4 от «Крыльев» в Самаре — не впечатляюще. Химичит тренер с составом — впервые, что ли? Схватит дурацкую карточку Соболев — традиция. Бросит играть Мозес — а чего еще вы от него хотели?

Все это частности, есть вещь и глобальнее: «Спартак» — вновь бардак, нет клубу спасения.

Вот кто там принимает решения? С кого спросить, если что-то случается? С трехглавого змея — председателя совета директоров Александра Матыцына, члена СД, одного из топ-менеджеров «Лукойла», финансиста Павла Жданова, генерального директора Олега Малышева? А, ну спросите. Ответит вам хор голосов, друг друга сбивающих, так еще и звучащий на «менеджерском» — сладком, от сути лишь отдаляющим.

Ну, хорошо, продвинемся дальше и выполним миссию, найдя спортивного директора. На официальном сайте красно-белых увидим табличку: «Пол Эшуорт», но ведь и на за заборе тоже написано...

Пол Эшуорт. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Ау!» — будем кричать мы мистеру Эшуорту. «Ау, мистер Пол, что там с контрактом Джикии?» «А правда, что игроков берет агент тренера?» «А что у вас вообще за стратегия? Стратегия тайны, ухода в стороночку, исчезновения».

Мифический Пол все равно не ответит нам.

Не ждать нам конкретики — как и от тренера. Он тоже скажет что-то на менеджерском, добавив шаблона с пацанских цитатников. «Вставай, если падаешь», — вот комментарий после разгрома от «Крыльев». Сказал — и фанатам поднял настроение. Таких слов все и хотели от испанца.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Притом что в коллективе — волнение. Хочет ли коуч продления капитана? И если нет, то кто будет лидером? Где выбор: слом костяка или его сохранение? Уйти самому или ждать компенсации? Вариант верный — второй. Это вам спойлер на будущее, когда все головы змея сойдутся во мнении.

Ну а пока повторим, что все замечательно. Что к Гильермо Абаскалю — только доверие. Что есть понимание по топовым трансферам. И что «один за всех» — не лицемерие.

Можно твердить все это на менеджерском — хоть месяц, хоть два проверяя терпение. Людей, которым небезразличен «Спартак». Людей, у которых к вам не будет доверия. Уже скоро...

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.