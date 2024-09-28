Первая победа армейцев за три тура.

ЦСКА стал главным российским хедлайнером последних дней — покупка Пьянича широко обсуждалась в медиапространстве. В каком состоянии приехал 34-летний босниец? Принесет ли он пользу команде? Ответы на эти и другие вопросы мы получим в скором времени, а пока Миралем ярко проявил себя вне поля: раздал автографы и поприветствовал местную публику на подиуме «ВЭБ Арены» во время презентации.

При этом у армейцев перед матчем с «Ахматом» было не лучшее настроение. Команда Марко Николича не выигрывала в чемпионате почти месяц — последняя победа была добыта 31 августа над «Химками» (2:0). После этого последовали поражение от «Зенита» (0:1) и ничья с «Рубином» (1:1).

В сравнении с игрой против казанцев босс ЦСКА сделал всего одно изменение — вместо Мусаева на позиции центрфорварда вышел Гуарирапа. В интервью перед стартовым свистком Николич объяснил свое решение обычной ротацией. Но долго Тамерлану сидеть на скамейке не пришлось.

Незапланированная замена

На второй минуте Жемалетдинов эффектно сыграл пяткой, пытаясь отдать передачу. Затем Рифат схватился за заднюю поверхность бедра, рухнул на газон и попросил замену. Вместо него и вышел Мусаев, расположившись на позиции левого инсайда.

Скорее всего, повреждение Жемалетдинова не слишком серьезное. К следующему туру он вряд ли восстановится, но наверняка вернется после паузы на игры сборных. Должно быть, Рифату безумно обидно, ведь он только начал набирать форму.

Голы Аббоса и Келлвена

Ранняя перестановка никак не повлияла на армейцев. Круговой и Келлвен по-прежнему активничали на флангах, создавая моменты для Гуарирапы, но гол возник совершенно неожиданно.

Файзуллаев получил мяч у штрафной площади, несколько раз «погладил» его и резко выстрелил в ближний угол. Шелия этого явно не ожидал и выручить не смог, к тому же на траекторию полета повлиял небольшой рикошет.

Для Аббоса гол стал первым в сезоне, ему пришлось ждать аж 10 туров.

На этом армейцы не успокоились и продолжили давить. В центре поля, помимо Облякова, выделялся 19-летний Кисляк. Матвей не по годам зрело дирижировал партнерами, а также помогал им выходить из-под прессинга.

Второй мяч соорудили сразу три защитника ЦСКА. Круговой принял передачу на фланге, подключил Мойзеса, а тот мощно прострелил в штрафную, где Тодоровича опередил Келлвен.

Бразильца, который оформил «1+1», смело можно было назвать лучшим игроком первого тайма. Со статистической точки зрения точно.

А что «Ахмат»? Было ощущение, будто раннее начало встречи повлияло на грозненцев и они элементарно не проснулись. Подсказы Сергея Ташуева с бровки не приносили никакого эффекта. За весь тайм армейцы сфолили два раза — ничтожно низкий показатель, означающий, что атака у гостей была полностью выключена. Обычно активные Самородов и Садулаев будто бегали в мантии-невидимке, а Кардосо не мог совладать со своей техникой, каждый раз отпуская мяч на несколько метров.

Разгром

Естественно, Ташуева происходящее на поле не устраивало. После перерыва Сергей Абуезидович убрал Швеца и выпустил Камилова, пытаясь освежить центральную ось.

ЦСКА же опять побежал забивать. Круговой, который хозяйничал на своем фланге, снова сделал точный кросс в штрафную, где Файзуллаев навязал борьбу несчастному Тодоровичу. Мяч в итоге отскочил в ворота от боснийца, хотя на повторе и могло показаться, что последнее касания было от Аббоса.

Миралем Пьянич в этот момент находился на трибунах и наверняка думал о том, сколько голевых передач отдал бы в этой встрече. Уж слишком легко для команды Николича складывалась игра.

Но все же стоит отдать должное «Ахмату», во втором тайме они смотрелись пободрее. Например, у вышедшего на замену Уткина был отличный шанс забить, но выручил Акинфеев.

3:0 — уверенная победа армейцев. Через неделю дерби с «Динамо», и Николичу надо думать о том, кем заменить Жемалетдинова. Кроме того, есть вопросы по действиям Гуарирапы, который пока не может выйти на пик формы, которая была в прошлом сезоне.

Ташуев после разгрома выглядел разочарованным. Скорее всего, даже не из-за итогового счета, а игры своей команды. Один удар в створ за 90 минут — это явно не то, что он хотел бы видеть. И явно не то, ради чего он возвращался в Грозный.