Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:25

ЦСКА не оставил шансов «Ахмату»: Файзуллаев отличился впервые в сезоне, на счету Келлвена — гол+пас

ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче РПЛ
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Дарко Тодорович («Ахмат») и Аббос Файзуллаев (ЦСКА).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен
Первая победа армейцев за три тура.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:0
Ахмат

ЦСКА стал главным российским хедлайнером последних дней — покупка Пьянича широко обсуждалась в медиапространстве. В каком состоянии приехал 34-летний босниец? Принесет ли он пользу команде? Ответы на эти и другие вопросы мы получим в скором времени, а пока Миралем ярко проявил себя вне поля: раздал автографы и поприветствовал местную публику на подиуме «ВЭБ Арены» во время презентации.

При этом у армейцев перед матчем с «Ахматом» было не лучшее настроение. Команда Марко Николича не выигрывала в чемпионате почти месяц — последняя победа была добыта 31 августа над «Химками» (2:0). После этого последовали поражение от «Зенита» (0:1) и ничья с «Рубином» (1:1).

В сравнении с игрой против казанцев босс ЦСКА сделал всего одно изменение — вместо Мусаева на позиции центрфорварда вышел Гуарирапа. В интервью перед стартовым свистком Николич объяснил свое решение обычной ротацией. Но долго Тамерлану сидеть на скамейке не пришлось.

Миралем Пьянич и&nbsp;Роман Бабаев. «То, что Пьянич пошел на эти условия, приехал с семьей, говорит о его реальном отношении к России». Интервью гендиректора ЦСКА

Незапланированная замена

На второй минуте Жемалетдинов эффектно сыграл пяткой, пытаясь отдать передачу. Затем Рифат схватился за заднюю поверхность бедра, рухнул на газон и попросил замену. Вместо него и вышел Мусаев, расположившись на позиции левого инсайда.

Скорее всего, повреждение Жемалетдинова не слишком серьезное. К следующему туру он вряд ли восстановится, но наверняка вернется после паузы на игры сборных. Должно быть, Рифату безумно обидно, ведь он только начал набирать форму.

Голы Аббоса и Келлвена

Ранняя перестановка никак не повлияла на армейцев. Круговой и Келлвен по-прежнему активничали на флангах, создавая моменты для Гуарирапы, но гол возник совершенно неожиданно.

Файзуллаев получил мяч у штрафной площади, несколько раз «погладил» его и резко выстрелил в ближний угол. Шелия этого явно не ожидал и выручить не смог, к тому же на траекторию полета повлиял небольшой рикошет.

Для Аббоса гол стал первым в сезоне, ему пришлось ждать аж 10 туров.

На этом армейцы не успокоились и продолжили давить. В центре поля, помимо Облякова, выделялся 19-летний Кисляк. Матвей не по годам зрело дирижировал партнерами, а также помогал им выходить из-под прессинга.

Второй мяч соорудили сразу три защитника ЦСКА. Круговой принял передачу на фланге, подключил Мойзеса, а тот мощно прострелил в штрафную, где Тодоровича опередил Келлвен.

Бразильца, который оформил «1+1», смело можно было назвать лучшим игроком первого тайма. Со статистической точки зрения точно.

Миралем Пьянич. Пьянич — образцовый диспетчер с уникальными штрафными. Находка для ЦСКА, вопрос только в форме и мотивации

А что «Ахмат»? Было ощущение, будто раннее начало встречи повлияло на грозненцев и они элементарно не проснулись. Подсказы Сергея Ташуева с бровки не приносили никакого эффекта. За весь тайм армейцы сфолили два раза — ничтожно низкий показатель, означающий, что атака у гостей была полностью выключена. Обычно активные Самородов и Садулаев будто бегали в мантии-невидимке, а Кардосо не мог совладать со своей техникой, каждый раз отпуская мяч на несколько метров.

Разгром

Естественно, Ташуева происходящее на поле не устраивало. После перерыва Сергей Абуезидович убрал Швеца и выпустил Камилова, пытаясь освежить центральную ось.

ЦСКА же опять побежал забивать. Круговой, который хозяйничал на своем фланге, снова сделал точный кросс в штрафную, где Файзуллаев навязал борьбу несчастному Тодоровичу. Мяч в итоге отскочил в ворота от боснийца, хотя на повторе и могло показаться, что последнее касания было от Аббоса.

Миралем Пьянич в этот момент находился на трибунах и наверняка думал о том, сколько голевых передач отдал бы в этой встрече. Уж слишком легко для команды Николича складывалась игра.

Но все же стоит отдать должное «Ахмату», во втором тайме они смотрелись пободрее. Например, у вышедшего на замену Уткина был отличный шанс забить, но выручил Акинфеев.

3:0 — уверенная победа армейцев. Через неделю дерби с «Динамо», и Николичу надо думать о том, кем заменить Жемалетдинова. Кроме того, есть вопросы по действиям Гуарирапы, который пока не может выйти на пик формы, которая была в прошлом сезоне.

Ташуев после разгрома выглядел разочарованным. Скорее всего, даже не из-за итогового счета, а игры своей команды. Один удар в створ за 90 минут — это явно не то, что он хотел бы видеть. И явно не то, ради чего он возвращался в Грозный.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Безумный дебют Деанджело, 13 шайб на двоих и загадочная травма Кузи. Что произошло в матче СКА – «Северсталь»
Житель Курской области закрыл собой жену от дрона ВСУ и погиб
The New York Times заявило, что ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпийскими играми в Париже
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
Брижит Бардо исполнилось 90 лет
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
«Локомотив» — «Спартак»: Самошников сделал дубль. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Роша заявил, что впечатлен физической формой Пьянича
«Локомотив» — «Спартак»: Барко реализовал пенальти и сравнял счет
Шелия: «Как «Ахмату» исправить ситуацию? Выиграть одну игру»
«Локомотив» — «Спартак»: Самошников открыл счет в начале матча
Круговой: «Пьяничу 34? Любому мастеру возраст — не помеха»
Сегодня
Вчера
Неделя