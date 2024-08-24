Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:15

У ЦСКА сложности с прямыми конкурентами. Остальных команда Николича громит на заказ

ЦСКА дома разгромил «Акрон» в матче 6-го тура РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболист Мойзес в матче ЦСКА — «Акрон»
Мойзес в матче ЦСКА — «Акрон».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Армейцы берут свои очки, не оставив шансов «Акрону».
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
4:0
Акрон

После дерби с «Локомотивом» Марко Николич заявил, что ЦСКА не заслуживал поражения. Сколько таких фраз (иногда меняя слово «поражение» на ничью) мы слышали в прошлом сезоне после очередной потери очков на последних минутах! Николич словно получил в наследство от Владимира Федотова не только состав (с минимальными изменениями) и схему с тремя центральными защитниками, но и нажитые провальными концовками психологические комплексы. После развязок матчей с «Краснодаром» и «Локо» иначе и не скажешь.

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo; празднуют гол Наира Тикнизяна в&nbsp;ворота ЦСКА. Кризис последнего паса и влияние замен Николича и Галактионова. 8 наблюдений о проблемах ЦСКА и взлете «Локо»

Николич, кстати, назвал встречу со своей бывшей командой одной из лучших в нынешнем сезоне. То, что это не просто фраза из набора стандартных ответов на пресс-конференциях, а обоснованное мнение тренера, подтвердил состав на игру с «Акроном». Ее начали те же одиннадцать футболистов, что и неделю назад. Они забрали инициативу, оказывали давление на ворота Волкова, но никак не могли его пробить. При этом нельзя сказать, что вратарь тальяттинцев в первом тайме творил чудеса. Кипер просто делал свою работу даже в ситуации, когда один на один выскакивал Давила. Где Волков был бессилен, так это в эпизоде, когда Обляков перед штрафной одним движением убрал с пути двух оппонентов, но гостей спасла перекладина.

Футболист ЦСКА Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В данном случае армейцам не хватило везения. В других — конкретики в завершении. «Акрон» с большинством атак справлялся, только сам в ответ толком ничего предложить не мог. У впечатлившего на старте новичка РПЛ впереди не получалось ничего. Команда Заура Тедеева в созидании была столь же предсказуема, как проход по центру Беншимола. Можно было отдать мяч партнеру или сыграть похитрее, но форвард катил, словно по рельсам, и позволил заблокировать свой удар. Забинтованная на какое-то время голова Акинфеева — самое неприятное, что случилось за первые 45 минут в штрафной ЦСКА.

Кроме того, у волжан не работали фланги. Даже традиционно активные Бакаев с Савичевым на поле надолго растворились, тогда как красно-синие еще и прессингом перегрызали массу атак соперника еще в зародыше. Это, собственно, и принесло результат, когда в центральной зоне жертвой отбора стал Козлов. Круговой переадресовал мяч Облякову, тот — Файзуллаеву, а точку в атаке ударом в касание поставил Мусаев. Для игры же это была запятая, и вскоре последовало уже куражное продолжение. Умная подача Файлуллаева в зону дальней штанги, пас Давилы в касание вдоль ворот на Облякова — легкость и выверенность второй голевой атаки смахивали на футбольный симулятор.

Остальное было делом техники. Или тактики. Даже отдавая на каких-то непродолжительных отрезках мяч сопернику, ЦСКА все контролировал и после отбора мгновенно убегал в быстрые атаки на свободном пространстве. По большому счету, довести счет до крупного хозяева могли и должны были гораздо раньше, чем это произошло. А так — пришлось ждать пятого в чемпионате результативного стандарта, чтобы убедиться: в подобных ситуациях могут забивать не только Дивеев с Виллианом Рошей, но и Мойзес.

Такие голы — один из промежуточных итогов работы Николича. Плюсик его штабу следует поставить и за это, и за стабильный набор своих очков. Тут ЦСКА работает в режиме безжалостной машины. «Пари НН», «Оренбург» и вот теперь «Акрон» разбиты с крупным счетом. С прямыми же конкурентами все сложнее. Ничья в Ростове в комплекте с поражениями от «Краснодара» (еще одно в Кубке) и «Локо» серьезно портят картину. Следующий тест ждет Николича через тур — уже после паузы на матчи сборных на Песчаную приедет «Зенит».

Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
1
Обсудить
Читайте также
Китайский пловец Сунь Янь возобновляет карьеру после допинг-скандала
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Минобороны показало кадры возвращения бойцов РФ из украинского плена
Быстрова считали предателем, Бакаев провалился, а Дзюбу невзлюбили все. Истории футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Зенит»
Генконсульство РФ установило личности погибших россиян при оползне на Пхукете
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
«Зенит» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Динамо» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Газзаев — о победе ЦСКА над «Акроном»: «Преимущество было безоговорочным»
ЦСКА — «Акрон»: видеоарбитры исправили уже 22 ошибки судей
Медведев объяснил появление в стартовом составе «Зенита» Вендела и Педро
РПЛ, 6-й тур: ЦСКА разгромил «Акрон», «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Угальде разошелся! В прошлом сезоне не везло — в этом спасли объятия Станковича