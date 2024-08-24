У ЦСКА сложности с прямыми конкурентами. Остальных команда Николича громит на заказ

Армейцы берут свои очки, не оставив шансов «Акрону».

После дерби с «Локомотивом» Марко Николич заявил, что ЦСКА не заслуживал поражения. Сколько таких фраз (иногда меняя слово «поражение» на ничью) мы слышали в прошлом сезоне после очередной потери очков на последних минутах! Николич словно получил в наследство от Владимира Федотова не только состав (с минимальными изменениями) и схему с тремя центральными защитниками, но и нажитые провальными концовками психологические комплексы. После развязок матчей с «Краснодаром» и «Локо» иначе и не скажешь.

Николич, кстати, назвал встречу со своей бывшей командой одной из лучших в нынешнем сезоне. То, что это не просто фраза из набора стандартных ответов на пресс-конференциях, а обоснованное мнение тренера, подтвердил состав на игру с «Акроном». Ее начали те же одиннадцать футболистов, что и неделю назад. Они забрали инициативу, оказывали давление на ворота Волкова, но никак не могли его пробить. При этом нельзя сказать, что вратарь тальяттинцев в первом тайме творил чудеса. Кипер просто делал свою работу даже в ситуации, когда один на один выскакивал Давила. Где Волков был бессилен, так это в эпизоде, когда Обляков перед штрафной одним движением убрал с пути двух оппонентов, но гостей спасла перекладина.

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В данном случае армейцам не хватило везения. В других — конкретики в завершении. «Акрон» с большинством атак справлялся, только сам в ответ толком ничего предложить не мог. У впечатлившего на старте новичка РПЛ впереди не получалось ничего. Команда Заура Тедеева в созидании была столь же предсказуема, как проход по центру Беншимола. Можно было отдать мяч партнеру или сыграть похитрее, но форвард катил, словно по рельсам, и позволил заблокировать свой удар. Забинтованная на какое-то время голова Акинфеева — самое неприятное, что случилось за первые 45 минут в штрафной ЦСКА.

Кроме того, у волжан не работали фланги. Даже традиционно активные Бакаев с Савичевым на поле надолго растворились, тогда как красно-синие еще и прессингом перегрызали массу атак соперника еще в зародыше. Это, собственно, и принесло результат, когда в центральной зоне жертвой отбора стал Козлов. Круговой переадресовал мяч Облякову, тот — Файзуллаеву, а точку в атаке ударом в касание поставил Мусаев. Для игры же это была запятая, и вскоре последовало уже куражное продолжение. Умная подача Файлуллаева в зону дальней штанги, пас Давилы в касание вдоль ворот на Облякова — легкость и выверенность второй голевой атаки смахивали на футбольный симулятор.

Остальное было делом техники. Или тактики. Даже отдавая на каких-то непродолжительных отрезках мяч сопернику, ЦСКА все контролировал и после отбора мгновенно убегал в быстрые атаки на свободном пространстве. По большому счету, довести счет до крупного хозяева могли и должны были гораздо раньше, чем это произошло. А так — пришлось ждать пятого в чемпионате результативного стандарта, чтобы убедиться: в подобных ситуациях могут забивать не только Дивеев с Виллианом Рошей, но и Мойзес.

Такие голы — один из промежуточных итогов работы Николича. Плюсик его штабу следует поставить и за это, и за стабильный набор своих очков. Тут ЦСКА работает в режиме безжалостной машины. «Пари НН», «Оренбург» и вот теперь «Акрон» разбиты с крупным счетом. С прямыми же конкурентами все сложнее. Ничья в Ростове в комплекте с поражениями от «Краснодара» (еще одно в Кубке) и «Локо» серьезно портят картину. Следующий тест ждет Николича через тур — уже после паузы на матчи сборных на Песчаную приедет «Зенит».