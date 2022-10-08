Крутое братское дерби — бенефис Шунина и Акинфеева. Ничья в пользу «Зенита» и «Спартака»

ЦСКА и «Динамо» сыграли 1:1.

В футболе все может развернуться быстро. Полгода назад «Динамо» было самым растущим проектом, главным конкурентом «Зенита», а ЦСКА мучился где-то между пятым и седьмым местом. Теперь все наоборот — армейцы к 12-му туру заслуженно шли сразу за питерским гегемоном, а вот динамовцы устроились на восьмой строчке.

Красно-синие угадали с тренером. Владимир Федотов принял команду, которая потеряла целую россыпь лидеров и просто основных игроков — от Фернандеса, Языджи, Магнуссона, Эджуке до Дзагоева, Гбамена и Бохинена. Новички приобретались не так быстро, однако и без них уже на сборах ЦСКА выглядел единым коллективом, где каждый знал, что делать.

У Славиши Йокановича оказались примерно те же вводные, а вот результат куда хуже — и по количеству набранных очков, и по содержанию игры. Так что армейцы подходили к братскому дерби в статусе очевидного фаворита.

И первый тайм соответствовал ожиданиям. Армейцы были нацеленнее, конкретнее, понятнее. Чаще выигрывали единоборства, точнее пасовали, что всегда свидетельствует о здоровой атмосфере в коллективе.

Только Чалов до перерыва трижды выскакивал один на один с Шуниным, хотя и не преуспел в завершении — однажды голкипер преградил путь мячу, а в двух других случаях мяч пролетел рядом со штангой. Забили же армейцы после стандарта, и здесь как раз помощь Чалова пришлась кстати. Форвард на грани (или за гранью?) фола помешал Сазонову вынести мяч подальше после углового, а повторный навес легко замкнул Роша, которого никто не опекал — 1:0.

«Динамо» пропускает после стандартов в третьем матче подряд.

Впрочем, бело-голубые рук не опустили. Отступать после трех подряд поражений уже некуда, характер футболисты показывают, пытаясь нащупать игру. И если после передачи Нгамалё Смолову не удалось попасть в створ, перебрасывая Акинфеева, то под занавес тайма ветеран был точен, воспользовавшись неудачным выносом Набабкина — 1:1.

При этом еще в первом тайме травму получил Норманн. Невероятная статистика — норвежец уже третий раз в матче с ЦСКА не может доиграть 45 минут, не получив повреждения. Предыдущие два случая были в бытность его выступления за «Ростов».

Не менее удивительно, как армейцы не забивали в первой половине второго тайма. Моментов имелась уйма. Хозяева полностью владели преимуществом, Шунин метался по штрафной как тигр. Порой голкипер сам спасал команду (свою дуэль с Чаловым Антон выиграл вчистую), а иногда бело-голубым откровенно везло. Как, например, в моменте с Гайичем, когда серб непостижимым образом не попал в пустой угол с близкого расстояния.

И все же братское дерби, как его называют за дружбу между фанатами, не осталось битвой Давида против Голиафа. Последние четверть часа господствовало уже «Динамо», превратив хороший матч в шикарный по зрелищности.

Ушли с поля Нгамалё, который пока инородное тело в команде, Макаров и Смолов, допускавшие большое число потерь, а заменившие их молодые Грулев, Гладышев и Тюкавин закрутили неплохую карусель у ворот соперника. Грулев мощно пробил в перекладину, Гладышев пытался добить — выше ворот. Еще ярче был эпизод у Тюкавина, который лихо обыграл Рошу, но в ближнем бою не сумел одолеть матерого Акинфеева. Вновь мастер-класс от капитана ЦСКА.

В итоге ничья. Которая не позволила армейцам воспользоваться осечкой «Зенита» в Воронеже и приблизиться к лидеру. А завтра команду Владимира Федотова могут опередить «Ростов» и «Спартак».

«Динамо» же сделало шажок вперед. Пусть не столько в турнирном плане, сколько в психологическом, вытерпев в матче с фаворитом и сумев переломить сюжет игры.