Великолепный Кордоба, кошмарная игра «Динамо» в обороне, «Зенит» и «Локо» выигрывают со скрипом. Верхняя шестерка разделилась на две тройки

Обозреватель «СЭ» — об итогах 11-го тура РПЛ.

«Зенит»: решающий пенальти из «серой зоны», достойная реакция Латышонка и клуба на ошибку Караваева с «Краснодаром»

После 11-го тура, ко второму в этом сезоне перерыву на сборные, верхняя шестерка (очевидно, что борьбу за медали будет вести только она) разбилась на две четкие тройки. «Зенит» отстает на очко от двух лидеров — «Краснодара» и «Зенита», «Спартак» уступает минимум ЦСКА и «Динамо». А между третьим и четвертым местами — шесть очков. Первое и четвертое разделяют семь, а первое и шестое, «Краснодар» со «Спартаком», — восемь. Они, кстати, встретятся между собой в Москве в следующем туре.

Интересно, окончательная ли это диспозиция по тройкам или кто-то из первой и второй еще поменяется местами? Это пока неясно, а уверен я лишь в одном — чемпион будет из нынешней топ-3.

Как и ожидалось, все три фаворита одержали домашние победы над середняками и аутсайдерами. Неожиданным вышло лишь то, что в субботу «Зенит», а в воскресенье «Локомотив» сделали это с минимальным счетом и куда большими усилиями, чем предполагалось. Особенно это касается петербуржцев, поскольку соперник красно-зеленых, «Крылья Советов», с учетом всех привходящих и должен был изрядно пободаться.

Футболисты «Краснодара» в матче против «Химок». Фото ФК «Краснодар»

Единственным лидером, кто взял свое без проблем, стал «Краснодар», накидавший четыре безответных мяча «Химкам», а герой победного матча с «Зенитом» Джон Кордоба теперь набрал 2+1. Вот кому-кому, а «быкам», сохранившим первое место в таблице, этот перерыв на сборные — точно поперек горла. Полкоманды во главе с тем же Кордобой сейчас уедут в Южную Америку, а в каком состоянии оттуда вернутся к матчу со «Спартаком» и успеют ли вообще, чтобы принять участие в игре, — поди знай. Хорошо еще, что матч в Москве, и по нынешним временам логистически это несравнимо лучше, чем в Краснодаре.

Не сомневался в крупной победе «Зенита» дома над «Оренбургом», но все ограничилось одним мячом с пенальти, подсказанным ВАР. Мнения экспертов о нем разделились. Коллега по «СЭ» Александр Бобров, в частности, задался (как мне показалось, достаточно саркастически) вопросом, будут ли и другие судьи назначать такие 11-метровые, тогда как другой Telegram-канал, специализирующийся на судействе, согласился с арбитрами. Алексей Николаев в телеэфире назвал пенальти легковесным, а если брать планку единоборств, которую установил в матче до того судья Сафьян, — и вовсе ошибочным. Андрей Аршавин там же вообще отказался от оценки, добавив, с улыбкой обращаясь к своему собеседнику Дмитрию Шнякину: «Если ты умеешь читать между строк».

Умеем, Андрей Сергеевич. Открыто критиковать решение арбитра в пользу «Зенита» вам как сотруднику клуба нельзя. И, отказавшись от комментариев, вы подчеркиваете свое с судьями несогласие.

При этом я не вижу, чтобы в этом (да и прошлом) сезоне «Зениту» помогали судьи. И это — не тот эпизод, за который Сафьяна или ВАР, Сергея Иванова, накажут. Повод, что называется, был — в виде толчка в спину без попытки сыграть в мяч. Насколько сильным был этот толчок, чтобы Александр Ерохин упал и пенальти был назначен, — другой вопрос, дискуссионный, как мы видим.

Иванов, инициировавший в ВАР-центре этот 11-метровый, — рефери опытнейший. Это был пенальти из серой зоны — можно да, а можно нет. Сафьян, располагавшийся в хорошей позиции, изначально решил — нет. Иванов рассудил — да. Сафьян, подойдя к монитору, со старшим коллегой решил не спорить.

Дальше пусть каждый решает для себя сам. Скандала точно не будет. Но вопросы есть, и реакция Николаева с Аршавиным, причем в телеэфире федерального спортивного канала, это подчеркнула.

«Оренбург» вполне мог забить, но в одном из эпизодов мяч после удара с близкого расстояния, «отстегнув» ногу, отразил Евгений Латышонок. И я вспомнил озвученную незадолго до матча реакцию зенитовского вратаря на пропущенный в предыдущем матче от «быков» мяч: «Гол «Краснодара» — это не вина Караваева. Абсолютно. Мне следовало подсказать ему, что надо не скидывать назад, а просто выбить. В раздевалке Слава извинился, но мы ему сказали, что виновата вся команда».

Достойные слова. Действительно, ведь все говорили о катастрофической ошибке Караваева, а вратарь сделал акцент на том, что он не подсказал защитнику, что у него за спиной Кордоба. Пока не знаком с Латышонком, слышал лишь о том, что он по натуре — абсолютный первый вратарь а-ля Игорь Акинфеев, не из тех, кто спокойно воспринимает ротацию. И такая его реакция на гол в большом матче вызывает уважение.

Уверен, кстати: к Караваеву в «Зените» вообще хорошее отношение — еще по временам его выступлений за «Витесс» (я тогда приезжал в Арнем и общался не только с Леонидом Слуцким, но и с ним) знаю, что это хороший, воспитанный, не испорченный парень со здоровыми взглядами на жизнь и людей. И очень ответственный.

Не думаю, что он мог измениться. Ошибка, в том числе и грубейшая, на поле может произойти с кем угодно, и главное, чтобы партнеры и тренер не добили человека. Он сам лучше других все понимает и жестче всех себя грызет. В «Зените» по отношению к нему после матча повели себя правильно.

Тяжелая победа «Локо», тучи над Осинькиным, отставка Илича

Питер выиграл натужно, «Локо» — тоже. «Крылья Советов» могли и выиграть в Черкизове, играли весьма прилично, бились за Игоря Осинькина, но ни один из их семи ударов в створ (у «Локо» — четыре) цели не достиг. Илья Лантратов вытащил несколько сложнейших мячей, в том числе в конце игры в упор головой от Ивана Сергеева, — недаром Илью признали лучшим игроком матча, что говорит о содержании игры само за себя. Он и в перекладину мяч отбивал.

Красно-зеленые переломили игру заменами. Ярко вышел Эдгар Севикян, который один создал момента три-четыре, а Наир Тикнизян отдал голевой пас Тимуру Сулейманову, который в прыжке, с лета, забил свой первый мяч в чемпионате. И такой важный. А отличный предголевой пас Тикнизяну отдал единственный в этом списке, кто был на поле с первых минут, — Алексей Батраков.

Если Осинькина уволят, воспользовавшись этим незаслуженным поражением, будет очень жаль и несправедливо. Но история с Сашей Иличем в Нижнем Новгороде доказывает, что, если хотят уволить — это происходит, несмотря ни на какие результаты в последних турах.

Честно говоря, не понимаю, как, когда и почему увольняют и назначают тренеров в «Пари НН». И назначение Илича, и его же увольнение для меня — из этой странной серии. В начале нынешнего сезона серб казался главным кандидатом на отставку, и тогда действительно никакой игры у команды не было. Но после 2:7 в двух первых турах дома от «Рубина» и ЦСКА случились две победы по 1:0 у Махачкалы в гостях (там, правда, при изрядной судейской помощи) и «Химок» дома. Тема увольнения после шести очков в четырех турах заморозилась.

Дальше — три поражения подряд, правда, два из них почти неизбежных, от «Краснодара» и «Зенита». Вот, казалось бы, хороший момент, если хотите увольнять. Нет, оставляют. Ничья на выезде с конкурентом за выживание «Факелом». 1:3 дома от «Локомотива». То есть одно очко в пяти матчах (правда, три из которых — с первой тройкой). Снова Илич на месте.

После чего Нижний обыгрывает в гостях 2:1 «Оренбург» и увольняет Давида Деограсию, а в субботу играет 2:2 в Самаре с «Акроном», причем Зе Турбо сравнивает счет на 94-й минуте. Четыре очка в двух матчах подряд на выезде при четырех забитых мячах. Выход на дележку 10-12 мест, команда вне зоны стыков с тремя очками отрыва от ближайшего соперника из нижней четверки.

И вот тут-то Илича и увольняют! Да еще и с необходимостью, как пишет инсайдер Иван Карпов, полной выплаты зарплаты до конца сезона, то есть контракта! Держать тренера, когда ничего не получается, и убрать его именно в тот момент, когда что-то начало получаться и команда выполняет задачу не вылететь, — логика удивительная.

Саша Илич. Фото ФК «Пари НН»

Снаружи отставка Илича после четырех очков в двух выездных матчах выглядит странной. Изнутри на ситуацию смотрят совсем иначе

Я не знаком с Иличем, безразличен к нему как к специалисту и человеку, и, в отличие от разговоров об отставке Осинькина, увольнение серба не вызывает у меня никаких личных эмоций. Но я совершенно не понял его здесь и сейчас с чисто профессиональной точки зрения.

Только не надо рассказывать сказки о том, что у «Пари НН» нет игры, и причина — в этом. Во-первых, ниже десятого места ее сейчас нет ни у кого (да и чуть выше — разве что у «Акрона»), во-вторых, раньше держать Илича это не мешало. А в-третьих, именно сейчас ее зачатки и начали появляться, и, главное, для команды такого уровня есть необходимый результат.

Лишний раз убеждаюсь, что умом российский футбол чаще всего не понять. И если отставка Давида Деограсии из «Оренбурга» была, как я уже писал, абсолютно логична и своевременна (можно было и раньше), то об Иличе уместно было бы это сказать где-то месяц назад, но не сейчас.

После того, как я это написал в своем Telegram-канале, со мной связался один погруженный в нижегородские реалии серьезный источник. От него, признающего, что со стороны отставка выглядит странно, но изнутри она абсолютно логична, я узнал, что Илич самоустранился и впал в апатию, а при всех желаемых им трансферах плюс еще двух качество игры никак не менялось. Два же последних результата обеспечены игрой на стандартах, а это работа еще старого ассистента Антона Хазова. Пауза же в две недели на сборные — идеальный момент для прихода нового специалиста и определения селекционных задач к зимнему трансферному окну.

Пригласили Илича, по словам моего источника, из-за очень хороших отзывов из Греции и нежелания идти на очередной круг и звать одних и тех же «спасателей». Сербский тренер оказался интровертом и к тому же, будучи в свое время игроком серьезного уровня, не мог понять, как игроки не способны делать на поле элементарные вещи и ошибаются в простых ситуациях. Тактикой он занимался по минимуму, терпения вдалбливать простые вещи у него не хватало, и со временем управление почти полностью перешло к Хазову. Летом под Илича был организован сбор в Сербии, а зарубежных сборов не зимой, а между сезонами сейчас не делает почти никто. Но это, как полагают в Нижнем, не помогло.

Вся эта история говорит мне только о том, что взгляд на любую ситуацию со стороны и изнутри зачастую бывает чрезвычайно разным. Добавить к этому можно то, что между решением об отставке и его исполнением чаще всего проходит определенное время, результаты за это время могут измениться, а вот оперативно отыграть вердикт назад руководители оказываются неспособны. К тому же Илич явно не успел набрать особый авторитет среди нижегородских болельщиков, и его уход они, в отличие от Самары и Осинькина, не воспримут болезненно.

Многое в оценке отставки Илича зависит от того, кто придет на его место. Потому что любая отставка — это и назначение. Усилить «Пари НН» однозначно смог бы Владимир Федотов, но, по моей информации, его пожелания превосходят то, чем располагает клуб.

Ужасной реализацией армейцы убили Николичу кучу лишних нервных клеток. Но все же победили

За первые 35 минут центрального матча тура, дерби с «Динамо», ЦСКА должен был забивать ПЯТЬ. Причем железно, не меньше. Я давно не видел, чтобы команда играла в обороне так, как вчера бело-голубые.

И отношу это не только к защитникам, но больше даже к средней линии. Как, например, реагировал на потери мяча им или его одноклубниками Хорхе Карраскаль? Стоял и смотрел футбол! Да и вся группа динамовских полузащитников и фланговых игроков, кроме Диего Лаксальта, помимо Карраскаля, Бителло, Артура Гомеса, Муми Нгамале, — только творить хочет. Отбирать, бегать, бороться, перехватывать — не царское это дело.

В центре поля один Лаксальт разрывался на всех соперников — и его тоже накрывали. Посмотрите внимательно, как Дмитрий Скопинцев (которым, как известно, хронически недоволен Марцел Личка) начал после аута своей команды на собственной половине поля изображать «финт Зидана» — и с этого стартовала первая голевая атака армейцев. Это был какой-то феноменальный хаос, анархия.

Вопрос заключался в том, что нелепее — игра «Динамо» в обороне или завершение ЦСКА, в частности — Сауля Гуарирапы. Венесуэльцу, который в «Сочи» стал лучшим весенним снайпером всей РПЛ, с какого-то момента в первом тайме давали даже проходить одному к воротам и бить, предпочитая контролировать, чтобы, главное, он не отдал партнеру на пустые ворота — сам все равно не забьет. Был бы на его месте автор решающего гола Тамерлан Мусаев — трешка до перерыва была бы в воротах Андрея Лунева точно.

Голкипер делал больше, чем возможно, — выходы один на один и удары в упор с какого-то момента этой встречи превратились для него в тренировочное упражнение. ЦСКА раз за разом убегал в быстрые атаки с численным преимуществом и всякий раз доводил их до конца. Только забить не мог. Единственный гол Аббоса Файзуллаева к перерыву, счет 1:0 означал, что один эпизод — и все может измениться.

Так и произошло — удар Карраскаля с полулета после подачи с углового стал приветом от Хорхе бывшей. Что колумбиец подчеркнул непразднованием гола. Да и вообще, по такой, даже изменившейся после двойной замены игре праздновать было особо нечего. Да и развить успех «Динамо» не сумело.

Зато ЦСКА после тройной замены от Марко Николича и перехода на игру в два чистых форварда (все ожидали замены Гуарирапы в перерыве, а он в итоге отыграл весь матч, и ближе к концу к нему присоединился Мусаев) снова завладел преимуществом, и если первый супермомент Тамерлан не реализовал, то со второй попытки — не оплошал. До того, после первого его шанса, я с изумлением увидел на телеэкране показатель ожидаемых голов у красно-синих в этом матче, xG. Он составлял все-то навсего 0,79.

Как будто мы футбол не смотрели и не видели пять «дохлых» моментов в первом тайме и уже один — во втором! После такой статистики воспринимать всерьез этот показатель как-то не получается. И ссылаться на него как на серьезный аргумент в дискуссии — тоже.

В итоге ЦСКА одержал первую в этом чемпионате победу над соперниками из топ-8. И первую победу в гостях над «Динамо» с 2015 года. Все, безусловно, по делу, только у армейцев это должно было получиться намного менее драматично. Убили Николичу кучу совершенно лишних нервных клеток. Но все же взяли свое.

Футболисты сборной России в матче против Белоруссии. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если у сборной нет соперников, проведите суперсерию «Клубы против сборной»!

И последнее на сегодня. По-моему, сбор национальной сборной, когда нет матчей, выдергивание людей из клубов, где они могли бы все это время тренироваться, — лютый абсурд. Тем более когда эта сборная не играет и неизвестно когда будет играть в международных соревнованиях. Есть матчи — собирайте игроков, нет — оставьте их на местах!

Есть, на мой взгляд, один интересный выход, причем довольно-таки вдолгую. Какое-то время назад я уже предлагал, с учетом объективных проблем с поиском нормальных соперников, организовать серию матчей в формате «клуб РПЛ против сборной». Причем чтобы игроки национальной команды из этого клуба за него и играли.

Уверен, что на матчи «Спартака», «Краснодара», «Зенита», «Локомотива», «Динамо», ЦСКА, «Крыльев», «Ростова» на их отличных стадионах против сборной собралось бы прилично народу. И футболисты играли бы с интересом. Тем более если бы какой-нибудь букмекер обеспечил солидный призовой фонд. Можно эту линейку матчей было бы как-нибудь эффектно назвать, допустим, «Суперсерия: клубы против сборной».

Сейчас вот матчей нет вообще, РФС приходится унижаться до того, чтобы уговаривать Пакистан. О реализации идеи с клубами и сборной никто пока так и не подумал. По мне — очень зря.