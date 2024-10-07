Великолепный Кордоба, кошмарная игра «Динамо» в обороне, «Зенит» и «Локо» выигрывают со скрипом. Верхняя шестерка разделилась на две тройки

После 11-го тура, ко второму в этом сезоне перерыву на сборные, верхняя шестерка (очевидно, что борьбу за медали будет вести только она) разбилась на две четкие тройки. «Зенит» отстает на очко от двух лидеров — «Краснодара» и «Зенита», «Спартак» уступает минимум ЦСКА и «Динамо». А между третьим и четвертым местами — шесть очков. Первое и четвертое разделяют семь, а первое и шестое, «Краснодар» со «Спартаком», — восемь. Они, кстати, встретятся между собой в Москве в следующем туре.
Интересно, окончательная ли это диспозиция по тройкам или кто-то из первой и второй еще поменяется местами? Это пока неясно, а уверен я лишь в одном — чемпион будет из нынешней топ-3.
Как и ожидалось, все три фаворита одержали домашние победы над середняками и аутсайдерами. Неожиданным вышло лишь то, что в субботу «Зенит», а в воскресенье «Локомотив» сделали это с минимальным счетом и куда большими усилиями, чем предполагалось. Особенно это касается петербуржцев, поскольку соперник красно-зеленых, «Крылья Советов», с учетом всех привходящих и должен был изрядно пободаться.
Единственным лидером, кто взял свое без проблем, стал «Краснодар», накидавший четыре безответных мяча «Химкам», а герой победного матча с «Зенитом» Джон Кордоба теперь набрал 2+1. Вот кому-кому, а «быкам», сохранившим первое место в таблице, этот перерыв на сборные — точно поперек горла. Полкоманды во главе с тем же Кордобой сейчас уедут в Южную Америку, а в каком состоянии оттуда вернутся к матчу со «Спартаком» и успеют ли вообще, чтобы принять участие в игре, — поди знай. Хорошо еще, что матч в Москве, и по нынешним временам логистически это несравнимо лучше, чем в Краснодаре.
Не сомневался в крупной победе «Зенита» дома над «Оренбургом», но все ограничилось одним мячом с пенальти, подсказанным ВАР. Мнения экспертов о нем разделились. Коллега по «СЭ» Александр Бобров, в частности, задался (как мне показалось, достаточно саркастически) вопросом, будут ли и другие судьи назначать такие 11-метровые, тогда как другой Telegram-канал, специализирующийся на судействе, согласился с арбитрами. Алексей Николаев в телеэфире назвал пенальти легковесным, а если брать планку единоборств, которую установил в матче до того судья Сафьян, — и вовсе ошибочным. Андрей Аршавин там же вообще отказался от оценки, добавив, с улыбкой обращаясь к своему собеседнику Дмитрию Шнякину: «Если ты умеешь читать между строк».
Умеем, Андрей Сергеевич. Открыто критиковать решение арбитра в пользу «Зенита» вам как сотруднику клуба нельзя. И, отказавшись от комментариев, вы подчеркиваете свое с судьями несогласие.
При этом я не вижу, чтобы в этом (да и прошлом) сезоне «Зениту» помогали судьи. И это — не тот эпизод, за который Сафьяна или ВАР, Сергея Иванова, накажут. Повод, что называется, был — в виде толчка в спину без попытки сыграть в мяч. Насколько сильным был этот толчок, чтобы Александр Ерохин упал и пенальти был назначен, — другой вопрос, дискуссионный, как мы видим.
Иванов, инициировавший в ВАР-центре этот 11-метровый, — рефери опытнейший. Это был пенальти из серой зоны — можно да, а можно нет. Сафьян, располагавшийся в хорошей позиции, изначально решил — нет. Иванов рассудил — да. Сафьян, подойдя к монитору, со старшим коллегой решил не спорить.
Дальше пусть каждый решает для себя сам. Скандала точно не будет. Но вопросы есть, и реакция Николаева с Аршавиным, причем в телеэфире федерального спортивного канала, это подчеркнула.
«Оренбург» вполне мог забить, но в одном из эпизодов мяч после удара с близкого расстояния, «отстегнув» ногу, отразил Евгений Латышонок. И я вспомнил озвученную незадолго до матча реакцию зенитовского вратаря на пропущенный в предыдущем матче от «быков» мяч: «Гол «Краснодара» — это не вина Караваева. Абсолютно. Мне следовало подсказать ему, что надо не скидывать назад, а просто выбить. В раздевалке Слава извинился, но мы ему сказали, что виновата вся команда».
Достойные слова. Действительно, ведь все говорили о катастрофической ошибке Караваева, а вратарь сделал акцент на том, что он не подсказал защитнику, что у него за спиной Кордоба. Пока не знаком с Латышонком, слышал лишь о том, что он по натуре — абсолютный первый вратарь а-ля Игорь Акинфеев, не из тех, кто спокойно воспринимает ротацию. И такая его реакция на гол в большом матче вызывает уважение.
Уверен, кстати: к Караваеву в «Зените» вообще хорошее отношение — еще по временам его выступлений за «Витесс» (я тогда приезжал в Арнем и общался не только с Леонидом Слуцким, но и с ним) знаю, что это хороший, воспитанный, не испорченный парень со здоровыми взглядами на жизнь и людей. И очень ответственный.
Не думаю, что он мог измениться. Ошибка, в том числе и грубейшая, на поле может произойти с кем угодно, и главное, чтобы партнеры и тренер не добили человека. Он сам лучше других все понимает и жестче всех себя грызет. В «Зените» по отношению к нему после матча повели себя правильно.
Питер выиграл натужно, «Локо» — тоже. «Крылья Советов» могли и выиграть в Черкизове, играли весьма прилично, бились за Игоря Осинькина, но ни один из их семи ударов в створ (у «Локо» — четыре) цели не достиг. Илья Лантратов вытащил несколько сложнейших мячей, в том числе в конце игры в упор головой от Ивана Сергеева, — недаром Илью признали лучшим игроком матча, что говорит о содержании игры само за себя. Он и в перекладину мяч отбивал.
Красно-зеленые переломили игру заменами. Ярко вышел Эдгар Севикян, который один создал момента три-четыре, а Наир Тикнизян отдал голевой пас Тимуру Сулейманову, который в прыжке, с лета, забил свой первый мяч в чемпионате. И такой важный. А отличный предголевой пас Тикнизяну отдал единственный в этом списке, кто был на поле с первых минут, — Алексей Батраков.
Если Осинькина уволят, воспользовавшись этим незаслуженным поражением, будет очень жаль и несправедливо. Но история с Сашей Иличем в Нижнем Новгороде доказывает, что, если хотят уволить — это происходит, несмотря ни на какие результаты в последних турах.
Честно говоря, не понимаю, как, когда и почему увольняют и назначают тренеров в «Пари НН». И назначение Илича, и его же увольнение для меня — из этой странной серии. В начале нынешнего сезона серб казался главным кандидатом на отставку, и тогда действительно никакой игры у команды не было. Но после 2:7 в двух первых турах дома от «Рубина» и ЦСКА случились две победы по 1:0 у Махачкалы в гостях (там, правда, при изрядной судейской помощи) и «Химок» дома. Тема увольнения после шести очков в четырех турах заморозилась.
Дальше — три поражения подряд, правда, два из них почти неизбежных, от «Краснодара» и «Зенита». Вот, казалось бы, хороший момент, если хотите увольнять. Нет, оставляют. Ничья на выезде с конкурентом за выживание «Факелом». 1:3 дома от «Локомотива». То есть одно очко в пяти матчах (правда, три из которых — с первой тройкой). Снова Илич на месте.
После чего Нижний обыгрывает в гостях 2:1 «Оренбург» и увольняет Давида Деограсию, а в субботу играет 2:2 в Самаре с «Акроном», причем Зе Турбо сравнивает счет на 94-й минуте. Четыре очка в двух матчах подряд на выезде при четырех забитых мячах. Выход на дележку 10-12 мест, команда вне зоны стыков с тремя очками отрыва от ближайшего соперника из нижней четверки.
И вот тут-то Илича и увольняют! Да еще и с необходимостью, как пишет инсайдер Иван Карпов, полной выплаты зарплаты до конца сезона, то есть контракта! Держать тренера, когда ничего не получается, и убрать его именно в тот момент, когда что-то начало получаться и команда выполняет задачу не вылететь, — логика удивительная.
Я не знаком с Иличем, безразличен к нему как к специалисту и человеку, и, в отличие от разговоров об отставке Осинькина, увольнение серба не вызывает у меня никаких личных эмоций. Но я совершенно не понял его здесь и сейчас с чисто профессиональной точки зрения.
Только не надо рассказывать сказки о том, что у «Пари НН» нет игры, и причина — в этом. Во-первых, ниже десятого места ее сейчас нет ни у кого (да и чуть выше — разве что у «Акрона»), во-вторых, раньше держать Илича это не мешало. А в-третьих, именно сейчас ее зачатки и начали появляться, и, главное, для команды такого уровня есть необходимый результат.
Лишний раз убеждаюсь, что умом российский футбол чаще всего не понять. И если отставка Давида Деограсии из «Оренбурга» была, как я уже писал, абсолютно логична и своевременна (можно было и раньше), то об Иличе уместно было бы это сказать где-то месяц назад, но не сейчас.
После того, как я это написал в своем Telegram-канале, со мной связался один погруженный в нижегородские реалии серьезный источник. От него, признающего, что со стороны отставка выглядит странно, но изнутри она абсолютно логична, я узнал, что Илич самоустранился и впал в апатию, а при всех желаемых им трансферах плюс еще двух качество игры никак не менялось. Два же последних результата обеспечены игрой на стандартах, а это работа еще старого ассистента Антона Хазова. Пауза же в две недели на сборные — идеальный момент для прихода нового специалиста и определения селекционных задач к зимнему трансферному окну.
Пригласили Илича, по словам моего источника, из-за очень хороших отзывов из Греции и нежелания идти на очередной круг и звать одних и тех же «спасателей». Сербский тренер оказался интровертом и к тому же, будучи в свое время игроком серьезного уровня, не мог понять, как игроки не способны делать на поле элементарные вещи и ошибаются в простых ситуациях. Тактикой он занимался по минимуму, терпения вдалбливать простые вещи у него не хватало, и со временем управление почти полностью перешло к Хазову. Летом под Илича был организован сбор в Сербии, а зарубежных сборов не зимой, а между сезонами сейчас не делает почти никто. Но это, как полагают в Нижнем, не помогло.
Вся эта история говорит мне только о том, что взгляд на любую ситуацию со стороны и изнутри зачастую бывает чрезвычайно разным. Добавить к этому можно то, что между решением об отставке и его исполнением чаще всего проходит определенное время, результаты за это время могут измениться, а вот оперативно отыграть вердикт назад руководители оказываются неспособны. К тому же Илич явно не успел набрать особый авторитет среди нижегородских болельщиков, и его уход они, в отличие от Самары и Осинькина, не воспримут болезненно.
Многое в оценке отставки Илича зависит от того, кто придет на его место. Потому что любая отставка — это и назначение. Усилить «Пари НН» однозначно смог бы Владимир Федотов, но, по моей информации, его пожелания превосходят то, чем располагает клуб.
За первые 35 минут центрального матча тура, дерби с «Динамо», ЦСКА должен был забивать ПЯТЬ. Причем железно, не меньше. Я давно не видел, чтобы команда играла в обороне так, как вчера бело-голубые.
И отношу это не только к защитникам, но больше даже к средней линии. Как, например, реагировал на потери мяча им или его одноклубниками Хорхе Карраскаль? Стоял и смотрел футбол! Да и вся группа динамовских полузащитников и фланговых игроков, кроме Диего Лаксальта, помимо Карраскаля, Бителло, Артура Гомеса, Муми Нгамале, — только творить хочет. Отбирать, бегать, бороться, перехватывать — не царское это дело.
В центре поля один Лаксальт разрывался на всех соперников — и его тоже накрывали. Посмотрите внимательно, как Дмитрий Скопинцев (которым, как известно, хронически недоволен Марцел Личка) начал после аута своей команды на собственной половине поля изображать «финт Зидана» — и с этого стартовала первая голевая атака армейцев. Это был какой-то феноменальный хаос, анархия.
Вопрос заключался в том, что нелепее — игра «Динамо» в обороне или завершение ЦСКА, в частности — Сауля Гуарирапы. Венесуэльцу, который в «Сочи» стал лучшим весенним снайпером всей РПЛ, с какого-то момента в первом тайме давали даже проходить одному к воротам и бить, предпочитая контролировать, чтобы, главное, он не отдал партнеру на пустые ворота — сам все равно не забьет. Был бы на его месте автор решающего гола Тамерлан Мусаев — трешка до перерыва была бы в воротах Андрея Лунева точно.
Голкипер делал больше, чем возможно, — выходы один на один и удары в упор с какого-то момента этой встречи превратились для него в тренировочное упражнение. ЦСКА раз за разом убегал в быстрые атаки с численным преимуществом и всякий раз доводил их до конца. Только забить не мог. Единственный гол Аббоса Файзуллаева к перерыву, счет 1:0 означал, что один эпизод — и все может измениться.
Так и произошло — удар Карраскаля с полулета после подачи с углового стал приветом от Хорхе бывшей. Что колумбиец подчеркнул непразднованием гола. Да и вообще, по такой, даже изменившейся после двойной замены игре праздновать было особо нечего. Да и развить успех «Динамо» не сумело.
Зато ЦСКА после тройной замены от Марко Николича и перехода на игру в два чистых форварда (все ожидали замены Гуарирапы в перерыве, а он в итоге отыграл весь матч, и ближе к концу к нему присоединился Мусаев) снова завладел преимуществом, и если первый супермомент Тамерлан не реализовал, то со второй попытки — не оплошал. До того, после первого его шанса, я с изумлением увидел на телеэкране показатель ожидаемых голов у красно-синих в этом матче, xG. Он составлял все-то навсего 0,79.
Как будто мы футбол не смотрели и не видели пять «дохлых» моментов в первом тайме и уже один — во втором! После такой статистики воспринимать всерьез этот показатель как-то не получается. И ссылаться на него как на серьезный аргумент в дискуссии — тоже.
В итоге ЦСКА одержал первую в этом чемпионате победу над соперниками из топ-8. И первую победу в гостях над «Динамо» с 2015 года. Все, безусловно, по делу, только у армейцев это должно было получиться намного менее драматично. Убили Николичу кучу совершенно лишних нервных клеток. Но все же взяли свое.
И последнее на сегодня. По-моему, сбор национальной сборной, когда нет матчей, выдергивание людей из клубов, где они могли бы все это время тренироваться, — лютый абсурд. Тем более когда эта сборная не играет и неизвестно когда будет играть в международных соревнованиях. Есть матчи — собирайте игроков, нет — оставьте их на местах!
Есть, на мой взгляд, один интересный выход, причем довольно-таки вдолгую. Какое-то время назад я уже предлагал, с учетом объективных проблем с поиском нормальных соперников, организовать серию матчей в формате «клуб РПЛ против сборной». Причем чтобы игроки национальной команды из этого клуба за него и играли.
Уверен, что на матчи «Спартака», «Краснодара», «Зенита», «Локомотива», «Динамо», ЦСКА, «Крыльев», «Ростова» на их отличных стадионах против сборной собралось бы прилично народу. И футболисты играли бы с интересом. Тем более если бы какой-нибудь букмекер обеспечил солидный призовой фонд. Можно эту линейку матчей было бы как-нибудь эффектно назвать, допустим, «Суперсерия: клубы против сборной».
Сейчас вот матчей нет вообще, РФС приходится унижаться до того, чтобы уговаривать Пакистан. О реализации идеи с клубами и сборной никто пока так и не подумал. По мне — очень зря.