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Сегодня, 19:50

Два камбэка, дубль Бителло, победный гол Тюкавина: «Динамо» снова обыграло ЦСКА

«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Футболисты «Динамо» радуются победе над ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бело-голубые в ярком матче обыграли армейцев 3:2.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:3
Динамо

ЦСКА и «Динамо» делили третье место по итогам первого круга. Именно эти два клуба многими признаются главными претендентами на бронзу — золото и серебро словно заранее отдаются «Краснодару» и «Зениту». Компанию красно-синим и бело-голубым по набранным очкам составляли «Крылья», которые чуть раньше в субботу сыграли вничью с «Локомотивом». Так что в братском дерби решалось, кто единолично выходил на третью строчку. Для этого надо было побеждать.

Армейцы давно испытывают кадровые проблемы. Тот же Дивеев на «ВЭБ Арене» был не на поле, а комментировал игру по ТВ. Владимир Федотов уже привык к отсутствию травмированных, у Марцела Лички же потери свежие. В сборных повреждения получили сразу два правых защитника — Даса и Бессмертный. Так что противостоять главному открытию сезона — шустрому Файзуллаеву — предстояло 34-летнему ветерану Паршивлюку. Из-за перебора карточек отсутствовал также мексиканец Чавес. Зато вернулся после травмы Смолов — именно он забил победный гол с пенальти Акинфееву в первом круге.

Тогда, к слову, ЦСКА повел в счете — на шестой минуте отличился Заболотный. Теперь ситуация практически повторилась, только команды поменялись местами — снова гости отличились в самом дебюте, разве что на минуту позже. Лаксальт отправил один на один Бителло, а тот перехитрил Акинфеева — показал, что бьет в дальний, направив мяч в ближний угол — 0:1.

В августе хозяева (бело-голубые) отыгрались и оформили волевую победу во втором тайме, сейчас же принимающая сторона (красно-синие) перевернула игру еще до перерыва, забив два мяча в ответ. И снова, как во многих последних матчах, самым заметным стал Файзуллаев. Сначала он сам минимальным рикошетом от ноги Фомина заставил ошибиться Лещука, пропустившего простой мяч. А затем точно навесил на голову Заболотному — 2:1.

Для «Динамо» печальный исход первого тайма. У гостей, помимо гола, было еще несколько неплохих моментов, в первую очередь у Смолова. Но ЦСКА атаковал куда острее и разнообразнее, так что заслуженно повел в счете. Армейцы здорово прессинговали, подолгу не давая сопернику выйти со своей половины поля. И, очевидно, сделали ставку на левый фланг, где Гайич и Файзуллаев часто оставались против одного Паршивлюка. Ветерану и так-то уже непросто в интенсивном футболе, а здесь он еще и остался без помощи Макарова.

Бело-голубые вновь забыли о балансе, их крайние полузащитники больше думали об атаке, чем об обороне, за счет чего у ЦСКА постоянно возникали свободные зоны и масса предложений в атаке. Гостям повезло еще, что хозяева ограничились всего двумя голами — Заболотный пробил в крестовину, Файзуллаев не реализовал выход один на один, не закончились точными ударами и еще пяток опаснейших проникновений в штрафную.

Федор Чалов и&nbsp;Константин Тюкавин. «Динамо» обыграло ЦСКА в дерби. Онлайн-трансляция матча

Личке надо было что-то менять, и он уже в перерыве снял пассивных Макарова и Смолова, выпустив Нгамале и Карраскаля. Это снова перевернуло игру

Экс-армеец в итоге стал одним из героев. Именно Хорхе начал голевую атаку в начале второй половины — колумбиец точно забросил в штрафную на голову Тюкавину, а тот скинул одинокому Бителло — 2:2.

Акинфеев мог и выручить, но по пути в ворота мяч встретился с ногой Роши. А на 74-й минуте Карраскаль пробил; рикошет — и Тюкавин прошил голкипера! 2:3 — молодой форвард забивает в четвертом матче подряд.

ЦСКА провел блестящий первый тайм, полностью переиграв в нем «Динамо», однако этого оказалось мало. На вторую половину не хватило ни сил, ни эмоций, а усилить игру было некем — в запасе из игроков первого плана оставался лишь Давила.

Бело-голубые же, потерпев до перерыва, смогли мощно усилить игру, выпустив свеженьких футболистов сборных Камеруна и Колумбии. Карраскаль действовал куда глубже Смолова, при этом став заметным в атаке. А Нгамале сильно помог Паршивлюку в обороне, моменты у красно-синих перестали появляться. Важнейшая победа для «Динамо», которое не проигрывает уже два месяца, выводит команду Лички на чистое третье место.

ЦСКА же рискует пропустить вперед не только «Крылья», но и «Спартак», играющий в Калининграде следом.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Константин Тюкавин
2
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