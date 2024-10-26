Воронежцы героически выстояли.

Команда Марко Николича не знает поражений во всех турнирах уже почти полтора месяца. Матч с «Факелом» был отличной возможностью продлить белую полосу, и ЦСКА не собирался ее упускать.

Сербский тренер выставил на эту встречу состав с прицелом на атаку, сразу выложив все козыри на стол. Второй раз подряд (с учетом игры FONBET Кубка России с «Ахматом») в основе вышел Пьянич. Позицию чистого центрального нападающего занял находящийся в отличной форме Мусаев, а под ним в роли инсайдов расположились Обляков и Файзуллаев. Важное изменение произошло в обороне — железобетонного игрока старта Рошу заменил Лукин. Бразилец отправился на родину в связи с рождением ребенка.

«Факел» на неделе выдал слишком энергозатратный матч против «Зенита», поэтому изменения были ожидаемы. Однако как минимум одна позиция удивила: место Беленова в воротах занял Гудиев. Квеквескири, который частенько по ходу сезона оказывался в запасе, вышел с первых минут с капитанской повязкой — еще одна важная деталь.

Почти без моментов

Воронежцы удивили резким стартом. Мало кто ожидал, что выездную встречу с более статусным соперником они начнут активно. Коллектив Дмитрия Пятибратова достаточно уверенно действовал на чужой половине поля, душил прессингом и провел несколько интересных позиционных атак. ЦСКА же выходил из-под давления благодаря хладнокровным действиям Пьянича. Босниец не только сам рулил игрой, но и активно жестикулировал, подсказывая партнерам.

Тем не менее первый опасный момент возник у «Факела». Каштанов ловко подставил ногу, находясь в нескольких метрах от ворот Акинфеева. Капитану хозяев пришлось вмешаться.

Красно-синим потребовалась почти половина тайма, чтобы полностью забрать мяч под свой контроль. Однако до опасных моментов не доходило, хотя Обляков и Файзуллаев регулярно оказывались у линии штрафной гостей. Можно вспомнить разве что удар Мусаева в ближний угол, но Гудиев в этом эпизоде все контролировал.

Больше на поле в первой 45-минутке ничего интересного не произошло, а вот за его пределами перформансом удивил комментатор Георгий Черданцев. Почти 20 минут он называл только номера футболистов, не упоминая их фамилии. Такой своеобразный протест он, видимо, решил устроить после недавней критики от Валерия Карпина, который признался, что выключает звук во время просмотра матчей РПЛ.

Удаление не помогло

Второй тайм начался с замены в составе «Факела» — вместо Ильина, который был практически незаметен, вышел Якимов. После этой корректировки воронежцы заняли более оборонительную стойку, а ЦСКА пытался раз за разом пробить их блок.

Типичная картина для этого отрезка встречи выглядела следующим образом: армейцы долго контролировали мяч, а затем дело доходило до штрафной площади. А там уже включались гости, которые, долго не думая, играли на отбой.

Марко Николича такая ситуация не устраивала, поэтому он выпустил еще одного нападающего — быстроногого Гуарирапу. Поле на 60-й минуте покинул Пьянич. Не сказать, что он провел совсем плохой матч, но и чего-то выдающегося не показал. От него явно ждут большего.

Замена тренера ЦСКА сыграла практически сразу. Гуарирапа прокинул себе мяч и собирался выходить один на один с Гудиевым, но его «срубил» Сенхаджи. Главный арбитр Кирилл Левников без раздумий показал защитнику прямую красную карточку.

Получив численное преимущество, армейцы стали еще больше давить, но до гола было по-прежнему далеко. Николич перепробовал, кажется, почти все возможные варианты впереди: выпустил Койта, перевел Мусаева на левый фланг и даже нашел новую позицию для Аббоса, отправив его на место правого латераля!

Однако «Факел» выстоял. Нужно отдать должное Гудиеву, который провел прекрасный матч и снял все вопросы по поводу невыхода Беленова.

У ЦСКА через неделю дерби со «Спартаком». И коллектив Николича подойдет к нему разозленным.