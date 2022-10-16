ЦСКА и «Спартак» выдали смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру

Тактические детали огненного дерби.

Чтобы приблизительно понять, какую игру ЦСКА попробует навязать «Спартаку» в дерби, достаточно было изучить немного статистики. Например, армейцы в этом сезоне РПЛ владеют мячом в среднем 48,5% времени — это всего 9-й результат в лиге. При этом команда Федотова — четвертая по числу нанесенных ударов и третья по проценту владения на трети поля соперника.

Это фишка ЦСКА — своим прессингом футболисты заставляют защитников соперника катать мяч друг другу или выбивать вперед; или же выманивают на свою половину поля, чтобы молниеносно распрямить пружину контратаки. Так было и в первом тайме со «Спартаком» — Федотов выставил классические 3-4-3, в которых Чалов, Медина и Карраскаль обеспечивали давление, а латерали Мойзес и Гайич перекрывали возможности для пасов на фланг. Учитывая нетоповые навыки первого паса Мевли и Джикии, это была рабочая стратегия. Вопрос заключался в четкости исполнения прессинга, но с этим у команд Федотова редко появляются проблемы.

Тактика ЦСКА в матче против «Спартака».

Вот и получалось, что по итогам первого тайма при 60% владения «Спартак» проиграл как по подходам к воротам, так и по числу ударов (8-3). Если бы ЦСКА был чуть более эффективен при реализации моментов, многое в этом матче могло решиться еще до перерыва. Проблемы «Спартака» с доставкой мяча вперед здорово отображает тепловая карта. Почти все касания были сделаны на своей половине поля игроками обороны (следствие качественного прессинга ЦСКА), а на чужой половине красно-белые касались мяча преимущественно на флангах.

Тепловая карта «Спартака». Whoscored

ЦСКА терпеливо выманивал «Спартак» на свою половину поля и наказывал длинными передачами за спины защитникам. Гол Чалова — следствие ошибок Зобнина и Мевли, но Гайич очевидно выполнял установку забрасывать мяч на ход. Да и Акинфеев нередко простым отыгрышам с ближним предпочитал как можно скорее переправлять мяч верхом далеко за центр поля.

Более-менее острые ситуации у ворот ЦСКА получались только при редких быстрых атаках «Спартака», когда удавалось за счет паса или зацепа Соболева за верховой мяч преодолеть первую линию давления. Красно-белые неплохо прибавили в финальном отрезке первого тайма. Вероятно, сыграла установка для Литвинова, который заменил Умярова в основе. Руслан номинально играл опорника, но при розыгрыше мяча от ворот уходил на позицию третьего центрального защитника и помогал с продвижением мяча, создавая лишние варианты для паса.

Но главные изменения Абаскаль приберег на второй тайм — не просто так летом он рассказывал про команду-хамелеон. В перерыве Гильермо выпустил Маслова вместо Мевли и поменял Литвинова на Зиньковского. «Спартак» перешел на 4-3-3 с Пруцевым, Игнатовым и Зобниным в центре поля, а также с Зиньковским в свободной роли. Антон классно ворвался в игру и с первых же минут на поле начал сводить с ума защиту ЦСКА. Армейцы были не готовы к таким перестановкам и начали регулярно пускать мячи сначала за спину, а затем и в сетку.

Зиньковский и Промес магнитили пасы в зонах в опасных полуфлангов, где инсайды (Карраскаль и Медина) и крайние центральные защитники (Набабкин и Зайнутдинов) часто не могли разобраться, кто кого накрывает. Как итог — тотальное преимущество «Спартака» в первые 20 минут второго тайма и два забитых мяча. Показательно, что оба пришли после быстрых атак, зародившихся на полуфлангах. Браво, Абаскаль!

Поведя в счете, «Спартак» начал потихоньку откатываться к своим воротам. Федотов убрал выдавших откровенно слабую игру Карраскаля и Медину и выпустил на поле Облякова с Ермаковым. Это не добавило атакам остроты, зато ЦСКА наконец-то вернул себе владение во второй 45-минутке. В итоге именно Обляков закинул мяч на голову Чалова перед вторым голом.

В заключительные 15 минут обе команды сбавили обороты и куда реже рисковали — слишком велика цена ошибки. Но и 75 огненных минут хватило, чтобы удовлетворить самые зверские болельщицкие аппетиты. Довольными должны были остаться и тактические гики. Федотов шедеврально разобрал стартовый план «Спартака» и максимально подготовил команду к разоружению звездной парочки Промес — Соболев. Но Абаскаль своими заменами и умением переключать схемы вышел из критической ситуации и за счет эффекта неожиданности смог изменить рисунок игры, надавив на уязвимые точки (в конкретном случае — на слабую работу на своей половине поля без мяча Медины и Карраскаля).

Вообще ЦСКА и «Спартак» — пожалуй, две лучшие команды РПЛ по сочетанию класса и интересных тактических ходов. «Зенит» реализовывает превосходство в качестве состава, «Ростов» и «Краснодар» пока молоды и сыроваты. А вот два московских гранда при не самых выдающихся ресурсах показывают зрелый и интересный футбол. Да, по уровню игры это не дерби образца нулевых годов или начала 2010-х, но именно за счет необычных ходов такие матчи врезаются в память. Спасибо за это двум главным тренерам, подарившим нам смесь рубилова из ММА и эффектной шахматной партии.