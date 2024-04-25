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25 апреля, 23:15

Дерби страха. ЦСКА и «Спартак» избежали худшего, но ничья — подарок конкурентам

ЦСКА и «Спартак» не забили голов в центральном матче 21-го тура
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Алексис Дуарте и Милан Гайич в дерби ЦСКА — «Спартак» (0:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Центральный матч тура закончился унылыми 0:0 на табло.
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:0
Спартак

Как все резко меняется в футболе. Неделю назад большинство наверняка ставило бы в дерби на ЦСКА, а потом маятник качнулся. Армейцы дома уступили аутсайдеру, «Ахмату», потеряв попутно из-за дисквалификаций трех лидеров — Виллиана Рошу, Дивеева и Файзуллаева. «Спартак» же внезапно разгромил в гостях «Ростов» и вроде как вылез из игровой и психологической ямы, вырытой Гильермо Абаскалем.

ЦСКА и &laquo;Спартак&raquo; не&nbsp;забили голов в&nbsp;центральном матче 21-го тура РПЛ. Тоска и уныние в дерби. ЦСКА и «Спартак» сыграли 0:0 впервые за 21 год

Но делало ли все это фаворитом красно-белых? Конечно, нет (о чем свидетельствовали и котировки букмекеров). Скорее выравняло предматчевую диспозицию. Тем более такие встречи — это всегда отдельный жанр.

А сейчас вообще получилось как плей-офф крупного турнира, где из-за высокой цены ошибки соперники действуют излишне осторожно. Проигравший практически гарантированно выбывал из медальной гонки. Уступить принципиальному оппоненту и параллельно вывалиться из борьбы за тройку — что может быть хуже? Поэтому несильно удивило то, что мы увидели футбол почти без ворот.

Стыков и выбегающих врачей (что тоже рвало игру на лоскуты) — в достатке, старания — тоже. В пассивности команды точно не упрекнешь, но все это не рождало голевых моментов. Стоит отметить и отсутствие в составах исполнителей, которые за счет индивидуального мастерства могли бы вспороть плотную оборону, сделать разницу. Таким в теории способен был стать тот самый Файзуллаев, но хавбек укатил в молодежную сборную Узбекистана, схлопотав внелимитный горчичник.

Вот и оставалось болельщикам обсуждать в основном судейство Василия Казарцева. Что там с падением Зделара, фолом Мойзеса на Угальде, а как с руками Денисова и Чалова? Последний эпизод вызвал больше всего споров. Мое субъективное мнение: мяч попадает в бедро Федору, после чего не касается руки армейца. Поэтому ВАР и не позвал главного арбитра к монитору.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: рука Чалова в&nbsp;штрафной, пенальти правильно не&nbsp;назначен. ЦСКА — «Спартак»: пенальти правильно не назначен — Чалов не играл рукой

Ноль ударов в створ на двоих к 80-й минуте — максимально красноречивая статистика. В таких случаях часто все решает одна ошибка. И Хлусевич-то ее допустил, выведя Облякова один на один, но Иван обвел не только Максименко, но дальнюю «девятку».

Нулевая ничья — самый справедливый исход в дерби страха. А города берет смелость. Набрав по одному очку, ЦСКА и «Спартак» помогли не себе, а конкурентам. Теперь выше их в таблице даже «Крылья».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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