Один из главных талантов страны и автор исторического для Израиля гола. В ЦСКА ждут Турджемана

Рассказываем о потенциальном новичке армейцев.

Универсал

ЦСКА присматривался к Дору Турджеману давно. Впервые информация об интересе к израильскому форварду появилась прошлой осенью, однако в ноябре футболист отказался от перехода. Неделю назад тема снова попала в информационное пространство, но на тот момент израильские СМИ со ссылкой на агента Идана Бен-Абу утверждали, что «Маккаби» из Тель-Авива не получал официального предложения.

По последним данным, которые приводит Sport5.co.il, переговоры идут полным ходом. Пока нынешний клуб Турджемана хочет сохранить форварда до конца сезона, но не будет препятствовать трансферу, если получит предложение в пять миллионов евро. Как нетрудно догадаться (а инсайды идут от некоего близкого к переговорам источника), торг идет полным ходом.

Не исключено, кстати, что их исход будет зависеть от того, как «Маккаби» сыграет в заключительном отборочном раунде Лиги Европы, ведь есть существенная разница в доходах между групповым турниром второго по статусу еврокубка и Лигой конференций. Но опять же — как следует из различных инсайдов — стороны близки к соглашению, а разница между предложением покупателя и пожеланиями продавца не самая существенная. Так что есть повод познакомиться с Турджеманом поближе.

Два ключевых параметра — возраст и универсализм израильтянина. 20 лет — это игрок на вырост с очевидной перспективой. Пример Файзуллаева перед глазами. Основное амплуа Турджемана — центральный нападающий, однако он способен сыграть в оттяжке. Например, в паре с Мусаевым. Или располагаться в атаке слева.

Если смотреть на чаще используемую схему ЦСКА — на позиции инсайда. В этом плане показательны выступления в сборной. На Олимпиаде в Париже Турджеман играл в центре в схеме с двумя нападающими. А в отборочном цикле Евро-2024, где национальная команда использовала расстановку 4-2-3-1, появлялся на острие атаки или уступал данную роль ветерану и одноклубнику по «Маккаби» Захави, смещаясь в зону левого вингера.

Дор Турджеман (№9). Фото Global Look Press

Гол из дворового футбола

Турджеман — уроженец Ашдода, где и начинал заниматься футболом в академии одноименного клуба. Оттуда его пригласили продолжать обучение в «Маккаби». После выпуска была аренда во втором дивизионе, и в Тель-Авив форвард вернулся уже адаптированным к мужскому футболу. А по-настоящему раскрыться Турджеману удалось в прошлом сезоне, когда он с учетом всех турниров забил 12 мячей. Правда, в Лиге конференций, где «Маккаби» вышел в плей-офф, форвард в основном выступал в роли джокера.

Самые же яркие моменты карьеры связаны со сборными. Два года назад Дор стал вице-чемпионом Европы в категории U-19. На том турнире израильтяне сенсационно выбили в полуфинале Францию (2:1), а уступили (в группе и в финале) только Англии. Еще более впечатляющим получилось выступление на прошлогоднем чемпионате мира U-20, где Турджеман в группе реализовал пенальти в ключевой игре с Колумбией (2:1), а в четвертьфинале стал национальным героем.

На исходе первого дополнительного тайма игры с Бразилией (3:2) у всех, кто смотрел ту игру, возник резонный вопрос: может быть, настоящий бразилец здесь Турджеман, чей сольный проход принес Израилю исторический успех и впоследствии бронзовые медали? Его слалом завораживал, а партнеры по сборной заметили, что это был гол в бразильском стиле.

«Когда я был ребенком, много играл во дворе возле своего дома. Я всегда старался проворачивать такие вещи, поэтому думаю, что гол пришел оттуда. Я действительно взволнован и горжусь этим. Очень рад, что сделал всех израильтян счастливыми. Это огромное достижение для моей страны. Невероятно», — говорил тогда сам Турджеман.

Фото Global Look Press

Ждать момент

И все это — после весьма скромного позапрошлого сезона, в котором Турджеман играл крайне мало и забил всего один гол в кубковом турнире. А с того чемпионата мира его и группу игроков — не дожидаясь матча с Кореей за бронзу (!) — срочно делегировали на молодежный Евро. И там Дор снова был в полном порядке. Например, забил в групповом турнире Германии (1:1). А камнем преткновения в полуфинале в который уже раз стала Англия во главе с великолепным Палмером (0:3).

К своему скромному на тот момент положению в клубе Турджеман относился философски, заметив: «То, что не убивает, делает сильнее. Я хочу играть ключевую роль, будь то в «Маккаби» или в зарубежном клубе. Все тренировки с «Маккаби» улучшили мое мастерство. Я многому научился у Захави как в футболе, так и в жизненном плане. В том числе тому, как важно выжидать нужный момент».

Тот самый момент — это прошлое лето. После двух ярких турниров на уровне сборных статус форварда в клубе стал совсем другим. Лучшая результативность в карьере, дебют в еврокубках, вызов в национальную команду, интерес скаутов европейских клубов, включая «Бенфику». Наконец, поездка на Олимпиаду, куда Израиль после 48-летней паузы отобрался при непосредственном участии Турджемана. Все — строго по восходящей. Следующий этап — ЦСКА.