«Краснодар» расколдован, ЦСКА играет на ноль с дикими потерями в обороне, а «Зенит» нашел победную формулу

Обозреватель «СЭ» — о главных событиях 13-го тура.

Два вратаря-капитана были достойны друг друга, а первое поражение «Краснодара» обеспечил породистый гол Чалова

После первого поражения «Краснодара» в этом чемпионате России «быков» и «Зенит» разделяют лишь два очка, хотя еще совсем недавно было семь. А в двух следующих турах, которые завершат первый круг, команда Владимира Ивича сыграет дома с «Крыльями Советов» и в гостях с «Зенитом». То есть против двух ближайших преследователей. Неужели краснодарский бунт будет так быстро подавлен?

По последним матчам такое развитие событий, однако, можно было предположить. «Краснодар» получил по два мяча от «Ростова» и «Балтики», и эти четыре пропущенных гола — больше, чем в десяти первых встречах, вместе взятых. Теперь в воротах блестяще игравшего (как и его визави Игорь Акинфеев) Матвея Сафонова побывал лишь один мяч, но этого хватило. Хорошо, что нет поводов говорить о судействе, ибо никаких скандалов в работе Кирилла Левникова и его бригады на 3-й Песчаной и близко не случилось. Зато случились эксперименты Ивича со схемой, «удвоение» левого фланга Батчи — Олусегун и отправка в запас почти всегда основного полузащитника Никиты Кривцова. Это не сработало. Бывает.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В предматчевом материале я предполагал, что будет ничья, при этом не понимал, что у ЦСКА при серьезных травмах Игоря Дивеева и Максима Мухина и дисквалификации Виллиана Роши будет за оборона и как она сможет противостоять лидеру чемпионата. В итоге сзади вышли Мойзес, номинальный опорник Саша Зделар и молодой Илья Агапов. И бразилец «сожрал» одного из лучших, если не лучшего форварда РПЛ Джона Кордобу, который был далеко не пассивен, но оппонент оказался еще лучше.

Для всех загадка, зачем Кордоба подставил голову во время штрафного в исполнении Эдуарда Сперцяна, когда мяч, казалось, летит в ворота. Видимо, хотел переправить в другой угол, но не рассчитал и в итоге, возможно, лишил свою команду гола. В противоположность тому, что сделал в матче «Пари НН» — «Сочи» Зе Турбо, находившийся в момент паса Боселли в явном офсайде, но сообразивший это и пропустивший мяч дальше. А там, пока сразу три защитника сочинцев сигнализировали судье на линии об очевидном, как им казалось, положении вне игры, из-за спины Ивана Миладиновича выскочил Николай Калинский — и переиграл оплошавшего перед тем с выносом мяча Никиту Гойло. И заготовленно побежал праздновать гол с... фанерной фигурой капитана «Пари НН» Кирилла Гоцука, пропускавшего матч из-за дисквалификации. Это празднование мигом стало мемом. А говорить, на мой взгляд, больше надо о Зе Турбо, мгновенно сориентировавшемся в ситуации и не запоровшем ставшую в итоге победной атаку.

В других же 1:0, армейских, гол оказался очень породистым. И уход Аббоса Файзуллаева (снова молодой узбек, которому перед игрой вручили приз лучшему игроку месяца, блеснул!) с левого края в центр, и резкий пас, взрезавший оборону «Краснодара» по центру, и отличный прием Федора Чалова с уходом на шаге от одного из лучших, между прочим, защитников лиги Хуниора Алонсо, и удар «между ушей» Матвею Сафонову — все сделано по очень высокому разряду.

По первым 15-20 минутам гости выглядели убедительнее. Удар Тормена после углового выбил с линии ворот поставленный Игорем Акинфеевым к штанге Милан Гайич, полет мяча со штрафного от Сперцяна прервал Кордоба, еще раньше вратарь ЦСКА справился с опасным выстрелом от Батчи... Но потом красно-синие игру выровняли, создали классный шанс, когда Сафонов вытащил удар Чалова. Но со второй попыткой форварда Матвей не справился.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Должно же было ЦСКА когда-то чуть повезти! При таком составе обороны игра на ноль — чудо

Нельзя сказать, что на второй тайм ЦСКА вышел отбиваться. Иначе на 56-й минуте не оказался бы на ударной позиции посреди штрафной центральный защитник Агапов — причем не на стандарте, а при обычной атаке. Не хватило опыта игры впереди — и мяч пришелся в Сафонова. А затем тот же Агапов, поскользнувшись, видимо, из-за неправильно подобранных шипов, едва не подарил «Краснодару» ответный гол, но только что вышедший на замену Кривцов не пробил Акинфеева.

Игорь вообще был как кремень. «Краснодар» — то в последней трети матча прибавил, был сильнее и создал, по моим подсчетам, четыре голевых момента. Как Акинфеев на опыте отбил удар Сперцяна! Из центра штрафной, с разворота, плотный. Но в замедленном повторе видно, как в момент замаха Эдуарда голкипер уже просчитал, куда последует удар, сделал два шага в нужном направлении — и просто поймал мяч. Даже прыгать не пришлось, поскольку вся главная работа была сделана до того. Это к вопросу о необходимости пресловутых «прыжков для «Пионерской правды», на которые часто клюют журналисты и комментаторы.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

А когда и Акинфеев не смог бы помочь, после умного паса с углового на угол штрафной Оласе и хитрющего удара с левой ЦСКА спасла дальняя штанга. Но где-то же армейцам, которые шесть последних туров из семи сыграли вничью и отдали, например, свой матч со «Спартаком», должно было вернуться. А не проигрывавшему «Краснодару», напротив, не повезти.

Вообще, армейцы Федотова — неудобный соперник для команды Ивича. Начиная с того, что первый официальный матч серба во главе «быков» они на Кубок уступили ЦСКА 0:3. Далее же, в относительно равных встречах, сначала ЦСКА выиграл серию пенальти в суперфинале Кубка, а теперь, создав больше моментов, — 1:0. С вполне качественной, организованной и сбалансированной игрой, несмотря на жуткую по составу линию обороны. И с красивым победным голом, лучше которого в воскресенье забил только 18-летний екатеринбуржец Илья Ишков в «девятку» ворот «Динамо», да еще и после дриблинга. Было очень радостно за талантливого парнишку, не так давно плакавшего на скамейке после двух промахов с 11-метровой отметки в матче с «Локомотивом» и отыгрыша железнодорожников в концовке. Даже Артем Дзюба подошел тогда утешить юношу. Зато теперь Ишков показал, что от того удара оправился, и, к его чести, посвятил мяч своему одноклубнику Игорю Дмитриеву, сыну покойного чемпиона СССР и России Сергея Дмитриева, у которого перед игрой умерла мама...

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Смолов вернулся на позицию «десятки» под Тюкавиным — и «Динамо» прервало серию из 5 матчей без побед

«Уралу», в очередной раз проигравшему и делящему теперь с «Ростовом» и «Рубином» девятое-одиннадцатое места, ничего хорошего, кроме гола Ишкова, вспомнить будет нечего. А обыгравшее его «Динамо», пять туров перед тем не побеждавшее, вместе с ЦСКА шагнуло вверх, и два столичных клуба делят четвертое-пятое места. Отставая от третьего, «Крыльев», всего на очко.

У динамовцев ключевой перестановкой Марцела Лички, как показалось, стало возвращение к модели с одновременной игрой Константина Тюкавина на острие атаки и Федора Смолова на позиции «десятки». Во-первых, Тюкавин забил впервые с 6 августа, когда сделал дубль в ворота «Зенита». Во-вторых, второй гол создал для Бителло Смолов: сперва в центре поля в подкате (Смолов! В подкате!) прервал чужой пас, а потом, после получения ответной передачи, нашел Бителло. Тому потребовалось сделать пару финтов и через рикошет отправить мяч в сетку, но все равно без сразу двух действий Смолова этот гол не случился бы.

После пяти туров, в которых «Динамо» забило всего два мяча — дважды по одному, — бело-голубые наконец отметились двумя голами за матч. При этом нельзя сказать, что Личка до того не имел оснований разрушать связку Тюкавина и Смолова. Началось-то все для них оптимистично — гол Федора в первом туре, мяч Константина и 1+1 Смолова во втором, дубль Тюкавина в третьем...

Зато потом словно кто-то нажал на стоп-кран. Забивали вингеры и игроки других амплуа, а у Смолова с Тюкавиным за последующие девять туров были только два реализованных Федором пенальти. При этом в шести первых из них оба выходили в основе. И только после 0:1 от «Спартака» терпение Лички лопнуло, и в следующих двух встречах (1:1 в Грозном и 0:0 с «Факелом») он выпускал Тюкавина в старте, а Смолова на замену, а с «Локомотивом» — наоборот. Ни один вариант не дал эффекта, и вот теперь с «Уралом» чешский тренер вернулся к исходной версии. Она сработала, но сильно радоваться я бы не стал, поскольку нынешний «Урал» с тремя очками в восьми последних матчах РПЛ вряд ли можно называть истинным мерилом класса соперника.

Фото ФК «Зенит»

При Кассьерре и Сергееве вместе в стартовом составе «Зенит» только выигрывает

При сильной плотности в таблице (третьи «Крылья Советов», отделяют от восьмого «Локомотива» лишь два очка, а девятый «Ростов» от пятнадцатой «Балтики» — пять), в отрыв ушли две команды. Через тур они встречаются на «Газпром-Арене», и это будет центральный матч всего первого круга. Но если «Краснодар» сейчас на спаде, и посмотрим, как быстро ему удастся — и удастся ли вообще — из этого первого в сезоне мини-кризиса выйти, то «Зенит» одержал три победы подряд.

Правда, «Сочи» в гостях и «Крылья» с «Ахматом» дома — не тот отрезок календаря, в котором от петербуржцев можно ожидать больших потерь. Тем не менее следует отметить, что именно перед этими тремя матчами, после двух проигрышей подряд «Локомотиву» и «Оренбургу», Сергей Семак перешел на модель с двумя чистыми форвардами — Матео Кассьеррой и Иваном Сергеевым. Создав, можно сказать, новую версию «вертикального» «Зенита», на острие которого прежде играли Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Любое сравнение условно, и тот же Семак наверняка найдет между этими командами десятки различий — но все-таки в них есть больше общего, нежели с прошлогодним более ажурным «Зенитом» имени Малкома. Тем, в котором один форвард штрафной, Кассьерра, не забивал вообще, а второй, Сергеев, почти всегда делал это после выходов на замену.

Не знаю, так ли подействовало на главного тренера «Зенита» то, что во всех без исключения матчах этого чемпионата, в которых его команда теряла очки, она выходила с одним нападающим, — но это факт. В 1:1 с «Ростовом», 2:3 с «Динамо», 1:1 с ЦСКА, 1:2 с «Локомотивом» игру зенитовцы начинали с одним Кассьеррой, 1:3 с «Оренбургом» — с одним Сергеевым. Зато после этого все три встречи команда Семака действовала с парой форвардов — три победы. В субботу с «Ахматом» забили оба, а Иван к тому же сделал изумительную диагональ на Мантуана, отдавшего Матео голевой пас.

Что же мы видим? Все пять матчей чемпионата, в которые «Зенит» вступал с тандемом Кассьерра — Сергеев, клуб из Санкт-Петербурга победил — 2:0 у «Факела», 4:0 у «Урала» и вот последние три. Правда, только на тот момент «Урал» (шел шестой тур, и у екатеринбуржцев было четыре победы при одной ничьей) и сейчас «Крылья» входили в группу лидеров, не считаясь при этом штатными топ-клубами.

Выйдет ли «Зенит» с лучшим снайпером чемпионата Кассьеррой и Сергеевым против «Краснодара» — вот что любопытно. Пока с «Динамо», «Спартаком», ЦСКА, «Локомотивом» матчи всегда начинал только колумбиец. Выиграл из четырех встреч против московских клубов «Зенит» лишь у «Спартака», сыграв вничью с ЦСКА и проиграв «Динамо» и «Локо». Битва с «быками» в 15-м туре пройдет для них дома, ее клубу ранга «Зенита» полагалось бы проводить с позиции силы, поэтому предположу, что стабильно удачный опыт совместной игры и взаимодействия Кассьерры и Сергеева подтолкнет Семака к тому, чтобы выпустить обоих и на эту «корриду».