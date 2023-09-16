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Сегодня, 16:35

Аттракцион ЦСКА и «Крыльев»: четыре гола, два удаления и сожженные эмоции

ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Игроковй эпизод матча ЦСКА — «Крылья Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Армейцы отыгрались в меньшинстве.
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
16 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Крылья Советов

Антирекорд

ЦСКА во все времена славился надежной обороной. Шестернев, Капличный, Багрич, Галямин, братья Березуцкие, Игнашевич — перечислять великих защитников армейского клуба можно бесконечно. ЦСКА — это синоним крепкой обороны, а ее олицетворением уже много лет остается Игорь Акинфеев.

Но все эти эпитеты идут вразрез с тем, что происходит с красно-синими в текущем сезоне. В субботу они обновили клубный антирекорд, пропустив в каждом из восьми стартовых туров чемпионата России. Такого не было никогда: даже в 2000 году, когда ЦСКА умудрился набрать лишь одно очко в семи первых матчах, армейцы зацепили одну нулевую ничью. А сейчас команда Владимира Федотова пропускает на уровне с аутсайдерами.

Умница Салтыков

Во многом причины черной серии кроются в недавней травме Акинфеева, а также невезении — в матчах с «Зенитом», «Сочи» и «Локомотивом» красно-синие вполне могли сыграть на ноль. Но точно не в игре против «Крыльев Советов».

В этом матче все сразу обернулось против ЦСКА. Уже на второй минуте коллективная ошибка хозяев в обороне привела к голу Рассказова, а в середине второго тайма москвичи кошмарно вышли из обороны и были «съедены» самарским прессингом. Снова забил восхищающий на старте сезона Салтыков — для Никиты это уже четвертое результативное действие в РПЛ, хотя он дебютировал в ней всего полтора месяца назад.

И как тут говорить о невезении или стечении обстоятельств? В обеих результативных атаках насколько классно сыграли гости, настолько же кошмарно действовали хозяева. Это уже напоминает системность.

Проблемы армейцев

Еще одна объективная причина проседания обороны ЦСКА — кадры. Армейцы так и не дождались солидного усиления летом, а в последний день трансферного окна у них сорвалась покупка левого защитника Велингтона. Это означает, что, вероятнее всего, до зимы Гайич будет играть на чужом для себя фланге. Но, судя по этому матчу, для серба это не проблема — через его левую бровку красно-синие атаковали заметно чаще, чем через правую, где находился новичок Келлвен.

Перед игрой руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов с радостью объявил, что в лазарете у армейцев остается только Дивеев. Но, к сожалению, уже в начале встречи к нему присоединился Мойзес — бразильца заменил Агапов. А во втором тайме, уже по другой причине, ЦСКА потерял еще одного центрального защитника.

Конечно, с таким недобором футболистов Федотову трудно строить игру. Особенно в обороне, где взаимодействие партнеров и стабильность чрезвычайно важны.

Удаление Роши

Но, к счастью для армейцев, у них все неплохо с кадрами в атаке. Федотов даже оставил в запасе Чалова по довольно размытым причинам, но его успешно заменил Заболотный — именно Антон в отсутствие Федора удачно исполнил пенальти на 32-й минуте. Ломаев неаккуратно сыграл при выходе из ворот и сам же едва не исправился, однако мяч от его перчаток все равно занырнул в сетку.

На перерыв «Крылья» ушли с преимуществом — как по счету, так и по игре. Гарре все еще не был готов выйти на поле, но волжане и без аргентинца играли прекрасно.

Однако во втором тайме все перевернулось. Сразу после выхода из раздевалки едва не забил Набабкин, затем хороший момент упустили Рассказов с Бабкиным, а следом к голу был близок Мухин. ЦСКА стал настойчивее во владении и конкретнее впереди, только к голу приблизиться никак не мог. А затем случился поворотный момент — Виллиан Роша получил вторую желтую карточку и хозяева остались в меньшинстве.

Антон Заболотный и&nbsp;Гленн Бейл. ЦСКА — «Крылья Советов»: армейцы отыгрались с 0:2, у обеих команд — по удалению. Онлайн-трансляция матча

Джокеры Файзуллаев и Чалов

Буквально за минуту до удаления бразильца ЦСКА перестроился: наконец-то вышел Чалов, причем вместо Набабкина, а в оборону опустился Зделар. После этого защита красно-синих изменилась до неузнаваемости, но они не только не сникли, а значительно прибавили.

Видимо, ЦСКА для преображения необходимо припереть к стенке: почти без трансферов, с травмами, в меньшинстве красно-синие заиграли очень хорошо. Великолепно вышел Файзуллаев: он попал в перекладину, затем создал еще один голевой момент, а на 75-й минуте ассистировал Чалову. Форвард тоже был изумителен — черпачком забил первый гол с игры в этом чемпионате.

Счет 2:2 не устраивал никого, поэтому оба соперника подарили зрителям зажигательную концовку. Салтыков на 89-й минуте был в сантиметрах от того, чтобы принести победу «Крыльям», затем Солдатенков получил красную карточку за лишение Заболотного явной возможности забить, после этого сам Антон получил травму. Закончилось все тем, что у своей штрафной едва не начудил Ломаев, когда Чалов его перекинул.

Однако больше голов зрители не увидели, зато наверняка остались довольны — ЦСКА и «Крылья» выдали шикарное зрелище.

Антон Заболотный
Федор Чалов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
7
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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