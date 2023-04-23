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Сумасшедшая развязка в московском дерби. «Локомотив» вырвал у ЦСКА ничью, большую часть матча играя в меньшинстве

Гоша Чернов
Корреспондент
Вильсон Изидор сравнивает счет в матче ЦСКА и «Локомотива».
Вильсон Изидор сравнивает счет в матче ЦСКА и «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Помог вернувшийся после травмы Изидор.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Локомотив

Битва лучших

Битвы «Локомотива» и ЦСКА редко бывают скучными. Пусть у этих клубов нет такой непримиримой исторической вражды, как у армейцев со «Спартаком», но дерби с их участием почти всегда зрелищны. Вот и сейчас уже к перерыву стало ясно, что матч ЦСКА и «Локомотива» удался.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. ЦСКА больше тайма играл в большинстве и упустил победу над «Локомотивом» — 1:1. Онлайн-трансляция матча

А могла ли не получиться интересной встреча двух лучших команд весны? «Зенит», конечно, уверенно лидирует в РПЛ, но именно ЦСКА и «Локо» в первых шести турах после зимнего перерыва набрали больше всех очков в лиге — по 15. Очная встреча как раз должна была решить, кто из них — промежуточный чемпион российской весны.

У этого дерби хватало и других интриг. Из неочевидного — противостояние Михаила Галактионова и ЦСКА. В текущем чемпионате в гостях у армейцев победила лишь одна команда — «Пари НН», которым руководил нынешний тренер «Локомотива».

Многообещающий старт «Локо»

К матчу с ЦСКА выздоровел Пиняев, а еще Галактионов неожиданно выставил в основе 17-летнего Михаила Щетинина. На юношеском и молодежном уровне этот опорник — настоящая звезда и один из самых талантливых футболистов России 2005 года рождения. Он даже реализовал пенальти в послематчевой кубковой серии с «Акроном», однако в стартовом составе главной команды «Локо» еще не играл. Тем удивительнее, что Щетинин не только не робел, а спродюсировал первый же голевой момент в матче: на 4-й минуте подобрал мяч в середине поля, защитил его корпусом и отправил в прорыв Пиняева. Сергей был очень близок к голу, но попал в штангу.

«Локо» на первых минутах выглядел бодрее, причем атаковал разнообразно. Пиняев с Камано даже успели поменяться флангами в дебюте встречи, но извлечь пользу из этого они не успели, так как на 20-й минуте Сергея из-за повреждения заменили на Митая. Эта замена оказалась ключевой — без гиперактивного на старте игры Пиняева атака «Локо» заметно оскудела на идеи, а Митай стал главным антигероем встречи.

Радость Антона Заболотного после забитого мяча.
Радость Антона Заболотного после забитого мяча.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Гол Заболотного

ЦСКА тоже хорошо подготовился к дерби. Владимир Федотов не просто вернул в основу Медину, а отправил парагвайца на непривычную позицию левого латераля — видимо, для передач в штрафную рабочей левой ногой. С учетом наличия в основе Заболотного, Чалова и феноменально играющего весной Облякова состав ЦСКА выглядел суператакующим. Но в обороне были потери: Зайнутдинов травмирован, а Мойзеса отпустили в Бразилию к новорожденной дочери.

Количество нападающих красно-синих со временем стало перерастать в качество моментов: ЦСКА часто бил по воротам, причем с высокой точностью — достаточно сказать, что по ударам в створ в первом тайме армейцы разгромили красно-зеленых 5:0. Логичным был и гол на 22-й минуте — Обляков навесил, а Заболотный забил.

Удаление Митая и срыв Дзюбы

«Локомотив» после резвого старта так же резко сдулся — после ухода Пиняева в арсенале красно-зеленых будто бы остались лишь навесы на Дзюбу, хотя в Оренбурге железнодорожники 90 минут успешно играли без Сергея. Но Глушенков с Камано потерялись, да и не только они.

А на 40-й минуте случилось страшное для «Локо»: вышедший на замену Митай за короткий отрезок времени умудрился последовательно получить две абсолютно заслуженные желтые карточки.

Гостей, впрочем, удалением не смутить: в марте они вдевятером добыли победу в Грозном. Но тогда «Локо» выдал образцовый матч — все действовали дисциплинированно и спокойно. А здесь красно-зеленые явно переживали от того, что многое не получалось. Дзюба тоже не выдержал — в конце первого тайма сперва зачем-то толкнул Медину, а спустя секунду снес Чалова, за что был предупрежден.

Сумасшедшая развязка

В перерыве обе команды освежили опорные зоны, хотя «Локо» требовалось усиление атаки. Лучше красно-зеленые не заиграли. Напротив, вперед продолжил лезть ЦСКА, и уже на 49-й минуте Чалов едва не удвоил счет. Были и другие опасные моменты, в ходе которых красно-синие иногда чудом не заносили мяч в ворота.

«Локо» перестроился на акцентированные контратаки, но армейцы в большинстве их легко щелкали. В первые полчаса второго тайма красно-синие дали слабину лишь раз, когда защитник гостей Егор Погостнов решил подключиться к атаке и не попал по мячу в метре от ворот Акинфеева.

ЦСКА наиграл на два гола по всем критериям — и по визуальному восприятию игры, и по голевым моментам, и по xG. Но «Локо» выстоял и даже в меньшинстве до самого эндшпиля оставался в игре. А на 77-й минуте произошла важнейшая перестановка: Изидор заменил Дзюбу.

Как известно, француз долго лечился и зимой вообще должен был перейти в «Лион», но из-за сорванного медосмотра остался в «Локомотиве». Все это время форвард продолжал восстанавливаться, и о нем многие даже забыли, но вот он вышел на поле и спас красно-зеленых от поражения. Единственный угловой «Локо» в матче привел к голу Изидора — 1:1.

Только после этого ЦСКА понял, что забивать надо было раньше. Но время уже ушло, так что армейцы остались с ничьей. А «Локомотив» далеко не в первый раз в этом сезоне проявил характер и ушел от поражения.

Антон Заболотный
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Вильсон Изидор
Марио Митай
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