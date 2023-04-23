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«Локо» доказал — безвыходных ситуаций не бывает. ЦСКА есть чему поучиться

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
23 апреля. ЦСКА — «Локомотив» — 1:1. Виллиан Роша и Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Реплика Леонида Волотко о спасении тура: железнодорожники в меньшинстве ушли от поражения в гостях у армейцев (1:1).
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Локомотив

Это дерби преподносили не только как битву лучших команд лиги нынешней весной (у ЦСКА и «Локомотива» было по 15 очков в шести матчах — самые впечатляющие серии в РПЛ после рестарта), но и в качестве тактической дуэли Владимира Федотова с Михаилом Галактионовым.

Оба тренера к ней подготовились, но в штабе гостей точно не подозревали, с каким количеством проблем придется столкнуться уже к перерыву.

Вильсон Изидор сравнивает счет в&nbsp;матче ЦСКА и &laquo;Локомотива&raquo;. Сумасшедшая развязка в московском дерби. «Локомотив» вырвал у ЦСКА ничью, большую часть матча играя в меньшинстве

Первый сюрприз от ЦСКА — появление Хесуса Медины в качестве левого латераля. Обляков, который должен был подменять на этой позиции Зайнутдинова, неожиданно расположился выше и вынудил Галактионова оперативно менять фланги атаки, чтобы парагвайца нагружал не Камано, а Пиняев.

Ход казался логичным, учитывая превосходство хавбека «Локо» в скорости (его первый же проход завершился попаданием в штангу). Но план быстро сломался из-за травмы Сергея, и ЦСКА идеально этим воспользовался.

Пока «Локомотив» перестраивался после выхода Митая (на этот раз албанец появился в защите, вынудив подняться Тикнизяна; Камано при этом вернулся направо), хозяева образцово реализовали давление. К их голу все шло и до того, но такое ощущение, что железнодорожники просто не успели расставиться по местам. В итоге Обляков с Мединой накрутили Ненахова с Митаем, а Заболотный на опыте отклеился от Щетинина (17-летний опорник дебютировал в основе «Локо») и пробил Лантратова.

Появление Митая стало катастрофой — после пропущенного мяча гости и так предельно упростили выход из обороны в атаку, начав грузить длинными передачами на Дзюбу (при Пиняеве такого не происходило), а из-за удаления окончательно похоронили все, что готовили под ЦСКА.

Важно отметить: провал Митая очень грамотно спровоцировал Обляков. Хавбек ЦСКА выдает сверхрезультативную весну (у него уже «3+3» по системе «гол+пас»), а в дерби только за первый тайм оформил результативную передачу и оставил соперника в меньшинстве. Ход Федотова сработал даже лучше, чем, вероятно, этого ожидали в штабе ЦСКА.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. ЦСКА больше тайма играл в большинстве и упустил победу над «Локомотивом» — 1:1. Онлайн-трансляция матча

Что оставалось «Локо» по такой игре? Отбиваться и рассчитывать только на контратаки со стандартами. Армейцы сделали все, чтобы максимально обезопасить результат: продолжали давить, но не бросали зоны и вовремя перестраивались, а заодно сняли всех, кто повис на карточках.

И все равно упустили победу.

Концовка в исполнении «Локомотива» — лучший пример для всех, кому кажется, что ситуация безвыходная. Травма ведущего исполнителя, быстрое удаление и сломанная с точки зрения тактики игра — не повод сдаться и жаловаться на обстоятельства. Красно-зеленые образцово дотерпели и выжали максимум из дерби, которое складывалось для них совсем не по плану.

Учитывая, что «Локо» уже ни за что не борется, такая развязка даже ценнее рядовой победы, пусть и в статусной встрече. Еще осенью эту команду избивали середняки и аутсайдеры, а все вокруг были уверены — кризис придется разгребать годами. Но Галактионов за одну зиму сколотил банду, которая выдает лучшую серию после рестарта и вытаскивает мертвые матчи в момент, когда в нее уже никто не верит.

Да, ЦСКА идет в таком же графике, но в плане характера армейцам есть чему поучиться.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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