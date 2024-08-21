Кризис последнего паса и влияние замен Николича и Галактионова. 8 наблюдений о проблемах ЦСКА и взлете «Локо»

Максим Никитин — об игровых нюансах, которые вскрыло московское дерби.

После пяти туров «Локомотив» неожиданно для многих закрепился в топ-3, не отпускает «Зенит» и «Динамо», а также берет максимум в играх, когда, казалось, все складывается против него. ЦСКА, напротив, откатился в середину таблицы и собрал первую серьезную порцию критики при Марко Николиче.

Максим Никитин детально разобрал противостояние этих команд в дерби и зафиксировал не только удачные решения, но и проблемные точки, над которыми будут работать тренерские штабы Николича и Галактионова.

1. Перед дерби с «Локомотивом» «армейцы» пробуксовывали в позиционной атаке. Опасность в предыдущих встречах в основном исходила с фланга Кругового, который идеально вписался в построения ЦСКА — на его счету две голевые передачи, а всего с его участием ЦСКА забил четыре раза (из девяти в РПЛ), если считать непрямые ассисты. Еще три гола «армейцы» соорудили со стандартов, на которых царил Игорь Дивеев (четыре гола в РПЛ). Собственно, скромное разнообразие атак команды Николича и сделало центрального защитника главным бомбардиром не только ЦСКА, но и одним из лучших в лиге (впереди только магический Глушенков).

2. Сила ЦСКА — прессинг на чужой половине и быстрые переходы владения. Так, в первом тайме «Локомотив» почти не выходил из обороны и не владел мячом на половине «армейцев». Единственный удар в сторону ворот случился на 46-й минуте. Это после подачи углового головой пробивал Ньямси. Команда Николича накрывала прессингом левый фланг защиты железнодорожников, где Сильянов допустил пять потерь мяча (и восемь за 90 минут). Все благодаря отличной работе сербской связки Зделар — Гайич. Оба активно поджимали в этой зоне и совсем вырубили кислород Пиняеву, который матч в итоге провалил (ушел с поля через час игры).

3. Ответом на сложности с выходом из обороны стал перевод Баринова в низкую позицию при розыгрыше мяча. Во второй половине первого тайма он опускался к центральным защитникам и разбивал прессинг умными передачами между линиями. «Железнодорожники» при конструировании атак перестраивались в три центрбека, а Ненахов и Сильянов занимали высокие позиции на флангах. Это не сильно помогло при создании голевых ситуаций на ворота ЦСКА, но «Локомотив» хотя бы остановил катастрофу при владении и получал нужные паузы во время собственного владения. Баринов сыграл ключевую роль в балансировке игры и, уверен, помог избежать большего количества моментов у своих ворот. Кстати говоря, первый тайм провалил и Батраков. У него — четыре потери, второй с конца результат в команде за этот период.

Алексей Батраков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

4. В ЦСКА привычно активно нажимал на фланг Кругового. Файзуллаев для Даниила — прекрасный партнер, который может открыться и отдать проникающую передачу. Вообще треугольник Файзуллаев — Обляков — Круговой — самая перспективная связка в атаке ЦСКА прямо сейчас. На троих в воскресенье они сделали 27(!) передач в штрафную, вся остальная команда — 15. В первом тайме армейцы семь раз ударили в сторону ворот Лантратова, три раза — точно. Сравните это с одним неточным ударом «Локо» за тайм, и станет очевидно, что команда Николича на этом отрезке радикально доминировала. Вообще говоря, к 75-й минуте это не сильно изменилось: 12:2 по ударам, 4:0 в створ. Разумеется, в пользу ЦСКА. Неудивительно, что на пресс-конференции Галактионов тоже негативно оценил первый тайм: «Нам, наверное, не хватало хорошего выхода из обороны, было очень много ошибок при начале атаки. Много простых мячей теряем».

5. Проблема последнего паса — тенденция ЦСКА (об этом после поражения говорил Даниил Круговой). Есть мысль, что армейцам не хватает креатива от второго центрального полузащитника рядом с Обляковым. На этот раз там сыграл Зделар, который, в общем-то, вряд ли про творчество в атаке, как и, например, Бистрович, оставшийся на лавке. Ситуацию может исправлять молодой Матвей Кисляк, но его Николич подпускает к основе аккуратно. Впрочем, усиление ЦСКА обязательно и на позицию центрального форварда. Тамерлан Мусаев очень активен, но ему не хватает класса при завершении и открываниях. Возможно, сильный игрок в эту позицию откроет для Николича больше вариантов для адресных передач и станет качественным ориентиром.

6. ЦСКА проиграл неслучайно. Галактионов провел классный матч-менеджмент, хотя по ходу игры травму получил лучший в составе «Локо» Дмитрий Баринов, которого подменил Артем Тимофеев. Но ключевые перестановки случились на 76-й минуте: на поле появились Сарвели, Тикнизян и Сулейманов, который уже через несколько минут примерил шапку «танкиста». С поля ушли Ненахов, Карпукас и Воробьев (лидер по потерям мяча — 10). Илья Самошников опустился на позицию правого защитника, Сарвели занял место Батракова, который отправился на место Карпукаса, а Тикнизян подвинул направо Вадима Ракова, сменившего Пиняева еще на 61-й минуте. Перестановки разогнали атаки «Локо»: Батраков дирижировал, Сарвели нырял между линиями, Сулейманов сохранял мячи в атаке, а Тикнизян разрывал правый фланг ЦСКА открываниями.

7. Гол «Локомотива» подчеркнул точность решений Галактионова: он пришел после трех подряд перехватов Батракова: сначала Алексей забрал мяч у Облякова, затем у Койты, а после поймал вынос Акинфеева. Идеальный пас Сарвели между ног Роши и удар Тикнизяна завершили комбинацию. Ошибся Келлвен, который вышел усиливать атаку ЦСКА вместо Гайича. К этому моменту стало ясно, что замены Николича (Койта — Мусаев, Келлвен — Гайич, Жемалетдинов — Файзуллаев, Лукин — Круговой) и запоздали, и ничего команде не дали.

Особенно удивило решение убрать лучшего игрока ЦСКА Кругового и выпустить Лукина. Задумка главного тренера ЦСКА была понятна: Мойзес ушел на место Кругового, а Лукин занял место правого центрального защитника в тройке. Но вряд ли можно ожидать от бразильца чего-то большего в атаке, чем от Кругового, а ведь ЦСКА явно хотел в концовке дожать соперника. Кстати, после матча Круговой тоже не мог объяснить мотивы своего ухода на скамейку и ограничился сухой фразой: «Это решение тренера». Сам Николич после игры объяснял это усталостью и подтвердил, что стремился вырвать победу: «Видно было, что Гайич и Круговой подустали. И за короткое время вышедшие футболисты три-четыре раза по флангам прошли вперед. Но не получилось успешно сыграть при обороне. Бывает, что соперник забивает с первого удара, и жаль, что в этой игре все сложилось именно так. А замены были направлены на то, чтобы открыть счет, а не на удержание нулей».

8. Михаил Галактионов выиграл дерби смелым перестроением за 15 минут до конца основного времени, которое вряд ли можно назвать очевидным, но Батраков на позиции «шестерки» и обновленная группа атаки сработали практически идеально. Марко Николич проиграл матч во втором тайме, хотя, надо сказать, что, если бы на 71-й минуте Ненахов не заблокировал удар Аббосбека Файзуллаева практически из вратарской, мы бы сейчас говорили о заслуженной победе ЦСКА, который 75 минут выглядел гораздо лучше соперника. Но в футболе часто делают разницу детали. И в деталях Галактионов оказался сильнее Николича. Абсолютно тренерская победа.