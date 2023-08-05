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Чалов — волшебник, Мухин — бомбардир, ЦСКА — топ: «Локо» разгромлен в дерби

ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 4:1 в матче 3-го тура РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Федор Чалов в матче ЦСКА — «Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Блестящая игра команды Владимира Федотова.
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
4:1
Локомотив

Первый крупный матч

До начала сезона ЦСКА и «Локомотив», наряду со «Спартаком», считались главными претендентами на захват трона, на котором восседает «Зенит». После двух туров ничего не изменилось — многие даже стали чуть больше верить в то, что гегемона свергнуть вполне реально. И «Локомотиву» с ЦСКА точно по силам навязать борьбу сине-бело-голубым.

Однако стартовали они неидеально. Оба в первом туре сенсационно потеряли очки, причем ЦСКА проиграл «Уралу», а «Локомотив» лишь в концовке ушел от поражения в матче с «Рубином». В предыдущем туре и те, и другие набрали по три очка, но от побед обеих команд осталось послевкусие: от армейской — из-за грандиозного скандала в Грозном, от железнодорожной — из-за невнятного первого тайма в Воронеже.

Словом, однозначно оценить форму и амбиции столичных грандов первая пара туров не могла. Но очное дерби должно было дать ответы на некоторые вопросы.

Гибридная схема Галактионова

Встреча ЦСКА и «Локомотива» стала не только первым домашним матчем сезона для армейцев, но и первой игрой чемпионата с по-настоящему громкой вывеской: дерби, в котором сошлись мощные соперники с богатой историей. Кроме того, матч на «ВЭБ Арене» расценивался как дуэль двух главных бомбардиров сезона — до старта 3-го тура по четыре мяча, включая Кубок, забили только Федор Чалов и Наир Тикнизян.

Артем Дзюба и&nbsp;Наир Тикнизян в&nbsp;матче &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. У «Локомотива» новый герой — и это не Дзюба! Открытие сезона — Тикнизян

Результативность защитника «Локомотива» — одно из главных откровений лета. Михаил Галактионов даже пробовал переводить армянина в атаку в концовках матчей, тем более что с обороной у него не все в порядке. И к дерби с ЦСКА штаб красно-зеленых созрел до полноценного решения сделать из Тикнизяна форварда. Но с оговоркой.

«Локо» переключился на гибридную схему: при владении команда Галактионова играла по схеме 4-2-3-1 с Тикнизяном в роли левого вингера, но без мяча Митай приклеивался к центру обороны, а Наир опускался ниже, в линию защиты. Это помогало армянскому универсалу чувствовать себя свободнее впереди и решало проблему его подстраховки во время командировок на чужую половину поля.

Очередной пенальти Чалова

ЦСКА к этому не был готов. В первые 20 минут «Локомотив» сминал соперника: достаточно сказать, что владение мячом красно-зеленых переваливало за 66%. Моментов хватало: опасно били Пиняев, Самошников, Глушенков, а Дзюба на 19-й минуте с девяти метров не попал по воротам, когда Акинфеев уже был отыгран. Все шло к голу «Локомотива».

Но футбол порой не подвластен логике. Владимир Федотов уже очень давно верен одной схеме и неохотно проводит ротацию. А в нынешнем ЦСКА тасовать футболистов вообще сложно: новичков до сих пор нет. Хорошо хоть к дерби с «Локомотивом» в заявку вернулись Виллиан Роша, Зделар, Обляков и Гайч. Но глобально это ни на что не повлияло — Галактионов, как и любой другой тренер соперника, прекрасно понимал, чего ожидать от противника. И, конечно, сам приготовил сюрприз в виде новой тактики.

Однако это не помогло. ЦСКА выдержал стартовый натиск «Локомотива», и едва ли не первая опасная атака у ворот Лантратова завершилась голом. Можно сколько угодно изучать Чалова, манеру игры которого и так знает каждый болельщик. Но его чувство пространства и своевременные рывки в штрафную порой смертельны, и противоядия к ним не найти. А еще нападающий ЦСКА в предыдущем туре доказал, что прекрасно умеет исполнять пенальти, и с этим тоже невозможно бороться. 29-я минута — и Чалов реализует 11-метровый, который сам же и заработал.

Тотальные перестановки «Локо»

Гости даже не успели прийти в себя от такого шока — еще бы, почти полчаса «Локо» беспросветно атаковал, но пропустил. Этим и воспользовался ЦСКА: классический вынос Акинфеева привел к еще одной результативной атаке красно-синих, венцом которой стал искусный пас пяткой Чалова, да еще и спиной к воротам. Гайич не имел права загубить шедевр Федора.

Омрачила успешный первый тайм армейцев лишь травма Зайнутдинова — его заменили на юного Рядно. А в перерыве Федотов еще и выпустил Зделара для укрепления середины поля. Галактионов же не спешил с перестановками и, может быть, зря: вскоре после начала второго тайма Мухин сделал счет разгромным.

Вот тут тренерский штаб «Локо» взорвался: за три минуты красно-зеленые сделали все пять замен, причем полностью пересобрали всю атакующую группу целиком. Дзюбу, например, последний раз так рано отправляли отдыхать еще в Турции.

Прорыв Мухина

Частично встряска помогла «Локо»: уже через минуту после серии замен гости отыграли один гол, причем Чалов невольно добил мяч в сетку своих ворот после удара Погостнова.

Однако на этом запал иссяк. ЦСКА не позволил оппонентам даже задуматься о подвиге: Рядно сделал первую голевую передачу во взрослой карьере, а Мухин оформил дубль. Для Максима это настоящий прорыв: до этого на счету хавбека был лишь один гол в премьер-лиге. А здесь — два мяча в ворота бывшей команды.

Четвертый гол остудил «Локо». Исчезла даже магия Изидора: на этот раз француз не забил после выхода на замену. Волшебство в этот вечер творили совсем другие люди.

4:1 в битве с прямым конкурентом — более чем весомая заявка на что-то серьезное от ЦСКА. В прах рассыпались аргументы от тех людей, которые скептически относились к шансам армейцев на медали из-за их короткой скамейки. Если красно-синие способны на такое без трансферов, то что будет, когда новички придут?

А вот «Локо» разочаровал. Лучшая команда весны лишь второй раз уступает в РПЛ при Галактионове и впервые — так крупно. В эту субботу у красно-зеленых не получалось ничего, и они вернули болельщикам страшное чувство безысходности, которое поражало их всю осень. Главное, чтобы оно вернулось всего на один вечер.

Артем Дзюба
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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