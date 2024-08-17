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Сегодня, 00:00

«Спартак» победит «Факел», а ЦСКА с «Локомотивом» сыграют вничью. Прогнозы на 5-й тур РПЛ

Терехин и Лобанов дали прогнозы на матчи 5-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Хесус Медина, Владислав Мастерной и Манфред Угальде
Хесус Медина, Владислав Мастерной и Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин и болельщик бело-голубых Игорь «Кэш» Лобанов.

«Динамо» — «Крылья Советов»

Олег Терехин — 2:1. «Динамо» сейчас на ходу, команда хорошо начала сезон. А вот у «Крыльев» есть проблемы.

Игорь Лобанов — 3:0. После потери очков с фаворитом надо брать все. «Крылья» пока много пропускают, надо тоже накидать. И верится, что мы способны это сделать. Потом может пригодиться, а то у «Зенита» разница убийственная.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
17 авг, 17:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

«Ростов» — «Оренбург»

Олег Терехин — 3:1. «Ростов» хорошо играет, у него хороший и сбалансированный состав. Думаю, что должен уверенно обыграть «Оренбург» дома.

Игорь Лобанов — 1:1. Играют одинаково, забивают мало. Думаю, «Оренбург» зацепится за очко.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
17 авг, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Оренбург

«Химки» — «Зенит»

Олег Терехин — 0:3. «Зенит» — явный фаворит. Он не просто побеждает, так еще и не пропускает в РПЛ. Думаю, в матче с «Химками» данная тенденция сохранится.

Игорь Лобанов — 0:3. Пока еще никто не подобрал ключик к финансовым возможностям «Зенита». Ждем очередной разгром.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Зенит

ЦСКА — «Локомотив»

Олег Терехин — 1:1. Марко Николич встречается со своим старым клубом, а его нынешняя команда пока не так хороша на старте. У «Локомотива» отличная атака. Поставлю на ничью в этой встрече.

Игорь Лобанов — 2:2. Равные соперники, сильные. Это интересно. Надеюсь на открытый футбол.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

«Спартак» — «Факел»

Олег Терехин — 2:0. «Спартак» набрал ход. И у себя дома обязан обыгрывать «Факел».

Игорь Лобанов — 2:0. Дома красно-белые должны относительно спокойно брать очки у аутсайдера.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Факел

«Краснодар» — «Пари НН»

Олег Терехин — 3:1. «Краснодар» не очень качественно начал сезон, но сейчас раскочегарился. Поэтому поставлю на его победу.

Игорь Лобанов — 2:1. Галицкий там напихал всем за такое начало, «Краснодар» будет рубиться.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Пари НН

«Акрон» — «Рубин»

Олег Терехин — 1:1. Равные соперники на старте нынешнего сезона. Поставлю на ничью в этом матче.

Игорь Лобанов — 2:1. Опять соседи по таблице. Хочется поддержаться новичка премьер-лиги. Да и название у него красивое. Будто роботы играют.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Рубин

«Динамо» Мх — «Ахмат»

Олег Терехин — 1:2. Мне нравится, как играет «Динамо», хотя оно и не побеждает. У «Ахмата» тоже пока нет побед, но в этой встрече он может взять три очка.

Игорь Лобанов — 1:1. И снова соседи. Пусть разойдутся по-братски.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 20:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Ахмат
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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