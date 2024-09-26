Залетел с двух ног.

Самый громкий трансфер РПЛ за последнее время свершился — ЦСКА официально объявил о переходе 34-летнего полузащитника Миралема Пьянича. Босниец ранее в своей карьере играл за «Барселону» и «Ювентус», становился чемпионом Италии. Теперь он будет выступать за московских армейцев под №15 — контракт подписан на год с возможностью продления еще на сезон.

Пьянича посадили на коня

ЦСКА креативно представил звездного боснийца. В проморолике Пьянича посадили на коня.

«Всем привет, меня зовут Миралем Пьянич. Я много где бывал, много где играл и всегда стремился быть на коне. Не буду скрывать — частенько мне это удавалось. А теперь посмотрите на своих любимых игроков и на меня. Видите, я снова на коне. И теперь я с конями», — говорит футболист в ролике.

На самом деле для армейцев это уже как минимум второе представление новичка верхом на лошади. В 2021 году похожим образом поприветствовали Ивицу Олича — тогда тренер заехал на «ВЭБ-Арену» на коне по кличке Антарес.

Бабаев надеется, что Миралем поможет молодым

Как это заведено в ЦСКА, почти ни один трансфер не обходится без комментария со стороны генерального директора клуба Романа Бабаева. Не стал исключением и переход Пьянича.

«Миралем — мировая звезда, с которой за последние десятилетия немногие могут сравниться в видении поля, исполнении штрафных ударов и передач. Мы знаем о его огромной мотивации вновь играть на высоком уровне — это большой вызов для него, который он рад получить в 34 года», — заявил Бабаев.

Также генеральный директор сообщил, что для ЦСКА нет никаких рисков в подписании Пьянича: «Вместе с Миралемом мы понимаем, какие сложности нас могут ждать с учетом возраста и неоптимальных на сегодняшний день кондиций. При этом, оценивая футбольные качества Пьянича и сопоставляя их с теми условиями, на которых нам удалось подписать соглашение, мы уверены в этой сделке и не видим в ней рисков, так как клуб застрахован понятными условиями личного контракта».

Миралем Пьянич и Роман Бабаев. Фото ПФК ЦСКА

Кроме того, Бабаев добавил, что этот трансфер в том числе и имиджевая победа: «О сделке без преувеличения говорят во всем мире. Многолетний футболист топ-клубов Европы, легенда сборной Боснии с учетом всей непростой политической повестки с энтузиазмом принимает наше предложение, перевозит семью в Москву, перекрывая делом любые слова».

А еще Бабаев ждет от Пьянича позитивного влияния на молодых игроков. «В ПФК ЦСКА верят, что Миралем не только привнесет важные качества команде, но и посодействуют прогрессу молодых ребят. В частности, мы убеждены, что заметно прибавивший в этом сезоне Матвей Кисляк преумножит свой рост, тренируясь рядом с таким мастером. Уверены, что не только мы, но и все наши болельщики очень воодушевлены приездом Миралема Пьянича», — добавил генеральный директор армейцев.

Пьянич извинился за слова двухлетней давности

Сам игрок тоже обратился с заявлением к болельщикам. Для начала Миралем похвалил армейцев: «Я очень счастлив быть здесь и подписать контракт. ЦСКА — огромный клуб с большой историей. Знаю ЦСКА очень хорошо, так как приезжал сюда играть в еврокубках. Это клуб с историей, который всегда будет сражаться за первые места в лиге! Это клуб с огромным потенциалом и легендарными игроками, такими как Игорь Акинфеев. Я рад присоединиться к этой команде. Это именно тот вызов, который был мне нужен. Я хочу вернуться на европейскую арену, в лигу с высокой конкуренцией, где стадионы собирают большое количество зрителей. Я действительно счастлив быть здесь», — заявил Пьянич.

Также он добавил, что перешел в клуб не без помощи старого друга: «Элвер Рахимич, много лет выступавший за ЦСКА и завоевавший вместе с командой Кубок УЕФА, — мой хороший друг. Пару дней назад у нас с ним состоялся большой диалог о команде. Он провел здесь много замечательных лет, завоевывал трофеи, так что он дал мне отличные советы и рассказал много хорошего о ЦСКА. Я рад быть новичком такого большого российского клуба, добивавшегося успехов и на европейской арене, например в Кубке УЕФА, который армейцы брали с Рахимичем, когда мне было 15 лет».

Миралем Пьянич. Фото ПФК ЦСКА

Самую животрепещущую тему — свои высказывания двухлетней давности — Пьянич тоже прокомментировал. Футболист извинился: «Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться. Безусловно, сейчас не самый легкий момент для российского футбола в связи с отстранением. И мне жаль, что так происходит, но повторюсь — мои амбиции крайне высоки и в рамках национального чемпионата, и Кубка России. В любом случае надеюсь, ситуация решится настолько быстро, насколько это возможно».

Напомним, два года назад Миралем вошел в число футболистов сборной Боснии, активно выступавших против товарищеского матча с Россией. Тогда он говорил: «Мне позвонил спортивный директор сборной и сказал, что есть возможность сыграть с Россией. Я ответил: в данный момент с ними нет смысла играть. ФИФА и УЕФА отстранили их. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление. Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если все решили отказаться от игр с Россией, то мы тоже должны это сделать».