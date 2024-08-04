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Сегодня, 18:20

Идеальный матч ЦСКА в атаке: не заметили ухода Чалова и прибили «Оренбург» топ-реализацией

ЦСКА разгромил «Оренбург» в Москве
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
ЦСКА победил «Оренбург» в матче РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Новый разгром в РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 15:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
5:1
Оренбург

После неоднозначного старта сезона (0:0 в Ростове — почти без моментов) ЦСКА получил очень приличную порцию критики, но моментально пришел в себя. Да, поражение от «Краснодара» в Кубке пока не дает составить полноценное впечатление, но очертания команды Николича, а также ее ключевые действующие лица уже видны.

«Пари НН» получил три гола к 78-й минуте. С «Оренбургом» управились уже к 39-й — и к перерыву фактически сняли все вопросы. Причем отличились те же — и это тоже неслучайно.

Тамерлан Мусаев продолжает убеждать, что его трансфер — топ-попадание селекционной службы. Год назад многие не понимали, зачем ЦСКА берет форварда «Балтики» с двумя голами в премьер-лиге, но теперь картина выглядит иначе. Весной он настрелял 10+5 во всех турнирах, а в двух турах нового сезона уже вонзил два гола — и позволил команде максимально безболезненно попрощаться и с Чаловым, и с Заболотным. Все это — за смешные 300 тысяч евро (по данным Transfermarkt). По соотношению цены и качества — одна из лучших сделок внутри РПЛ.

Иван Обляков тоже в большом порядке. При Федотове он стал одним из самых универсальных игроков обоймы, закрывая все проблемные места. А из-за постоянных травм их было слишком много. Частая смена позиций, конечно, не могла не повлиять на результативность хавбека. Но в этом сезоне Обляков полноценно вернулся в центр поля — и исключительно хорош: в контроле, точности передач, развитии атак и, конечно, в завершении. 2+1 и статус одного из самых полезных игроков в последних матчах (и абсолютно лучшего с «Оренбургом») — идеальная реализация хавбека.

Больше голов только у Дивеева — и пока это главная вспышка чемпионата. Игоря очень не хватало год назад, когда защитник мучился из-за травм. Но как только защитник начал стабильно играть, ЦСКА почувствовал себя гораздо увереннее. Не только в центре обороны, но и в чужой штрафной, где Игорь — король на стандартах и во время подборов. Дубль с «Оренбургом», гол в Нижнем Новгороде — Дивеев уже к третьему туру повторил свой самый результативный сезон. И есть ощущение, что шоу будет продолжаться.

Важно отметить и Данила Кругового — для новичка, последние полгода пылившего в «Зените-2», он даже слишком быстро влился в новую команду. Постоянные подключения к атакам, огромная нагрузка на чужую штрафную обостряющими передачами, минимум брака сзади и два ассиста в трех матчах — еще один топ-трансфер от ЦСКА.

При этом смущает, что у ворот Акинфеева все равно ненадежно: «Оренбург» слишком легко вернулся в игру после 0:2, а до перерыва точно наиграл на второй мяч: попади Прохин в угол, а не в штангу, еще неизвестно, в какую сторону качнулась бы игра.

С другой стороны, с такой реализацией ЦСКА можно вообще не беспокоиться за то, сколько он пропускает. К финальному свистку команда Николича нанесла 14 ударов по воротам, 13 раз попала в створ и забила пять мячей (при 1,67 xG).

Многие были уверены, что при Николиче ЦСКА откатится в сторону прагматичного и осторожного футбола, но пока команда рушит самые смелые ожидания. В том числе — свои.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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