Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:15

«ЦСКА должен был победить с другим счетом. 4:1! Зачем Личка выпустил в центр Карраскаля и Бителло?» Мнение Корнеева

Корнеев считает, что ЦСКА должен был обыграть «Динамо» с более крупным счетом
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты Матвей Кисляк и Бителло
Матвей Кисляк и Бителло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Корнеев дал совет Гуарирапе и нашел у «Динамо» массу проблем.
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:2
ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев — о победе над «Динамо» в дерби (2:1).

— Закономерен ли результат?

— Более чем закономерен! ЦСКА переиграл «Динамо» по всем компонентам. Счет должен был быть другим. Минимум — 4:1 в пользу армейцев!

— Вам не показалось, что в первом тайме играли команды с разных полюсов турнирной таблицы? За счет чего ЦСКА имел такое подавляющее преимущество?

— Да, такие мысли меня посещали. Армейцы разрывали бело-голубых на всех участках поля. Как за счет быстрого перемещения мяча, так и индивидуальных действий подопечные Николича создали уйму моментов!

Игроки ЦСКА Мойзес и&nbsp;Миралем Пьянич после матча.

— Вы как-то назвали Облякова монстром в хорошем смысле этого слова. В первом тайме он соответствовал этому эпитету?

— Обляков и вчера показал свой высокий уровень. Его вклад в игру очень важен! Просто не всегда можно уходить с поля с результативными действиями в активе. В целом Иван сыграл весьма полезно.

— С Файзуллаевым подопечные Лички до перерыва тоже совсем не справлялись?

— Проблемы «Динамо» в организации игры в обороне никуда не делись. Слишком много ошибок сзади.

Игровой эпизод в&nbsp;матче между ЦСКА и &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. ЦСКА вырвал победу у «Динамо» в концовке братского дерби. Николич обошел Личку

— Личка ошибся, выпустив в середину поля и Бителло, и Карраскаля, которые не очень хороши в отборе?

— Не скрою, это решение тренера вызвало у меня удивление. Как оказалось, связка не сработала! Для баланса необходим был игрок, который любит обороняться и страховать Карраскаля и Бителло, заточенных на креатив.

— Гуарирапа пока тяжеловат? Если бы забил, ЦСКА закрыл бы все вопросы еще до перерыва?

— Гуарирапа зациклен на том, чтобы забить самому, и это мешает ему использовать моменты. Ему надо срочно объяснить, что в ряде эпизодов можно сыграть и на партнеров. Нужно, чтобы он расслабился и играл без напряжения, без мысли во что бы то ни стало оформить свой дебютный гол за армейцев.

— Голевая атака ЦСКА началась с непонятного дриблинга, «вертушки» Скопинцева, которую он затеял на бровке. Дмитрий переборщил?

— Скопинцев по какой-то причине позволяет себе делать странные и нефункциональные вещи, с совершенно неоправданным риском. Это недопустимо! Думаю, его ждет серьезный разговор с Личкой.

Футболисты Фабиан Бальбуэна и Мойзес
Фабиан Бальбуэна и Мойзес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Бальбуэна слишком медленный? Все время не успевал за юрким Файзуллаевым?

— Он уже не успевает как минимум два года!

— Новичок бело-голубых Артур вновь не убедил?

— На мой взгляд, подписание бело-голубыми Артура — дорога в никуда! Он не способен делать разницу здесь, как и не делал ее, кстати, и в Бразилии.

— Замены Лички в перерыве явно сработали? Выход Фомина в середину поля себя полностью оправдал?

— Может, частично и сработали, но не в важных аспектах матча.

— Пьянич успел произвести на вас впечатление за те 20 минут, что провел на поле?

— Пьянич, бесспорно, очень качественный игрок, но в этой встрече не показал всего, на что способен.

Джон Кордоба празднует гол в&nbsp;матче против &laquo;Химок&raquo;. Великолепный Кордоба, кошмарная игра «Динамо» в обороне, «Зенит» и «Локо» выигрывают со скрипом. Верхняя шестерка разделилась на две тройки

— Но Кисляк, похоже, просто так место в составе ему не уступит?

— Считаю, Матвей на правильном пути. Ему нужно продолжать качественно делать свою работу. Тогда он будет конкурентоспособным.

— В концовке встречи лично вы уже склонялись к тому, что все закончится ничьей?

— Ничья стала бы самым несправедливым результатом, но такое чувство действительно возникало. В футболе так нередко бывает, если ты не используешь большое количество своих моментов.

— Этот ЦСКА способен побороться за чемпионство в этом сезоне?

— Нет, не способен. В пятерке оказаться может.

— К Личке вопросов все больше?

— Если продолжатся такие результаты, то вопросы в «Динамо» могут появиться ко всем.

Игорь Корнеев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Эксперт перечислил признаки взлома телефона
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Рэперу P. Diddy грозят десятки лет тюрьмы. Что нужно знать
Трусова подстриглась под каре
У Осинькина были слезы после поражения от «Локо», игроки просят губернатора не увольнять тренера
Пять человек погибли и 90 пострадали после авиашоу в Индии
Материалы сюжета РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Корнеев о дерби: «Удивился, когда увидел в центре поля «Динамо» и Карраскаля, и Бителло»
«Динамо» — ЦСКА: тренер армейцев выбросил на поле бутылку. Почему он не удален?
Даса пропустит до 4 недель из-за повреждения
Семин заступился за Осинькина: «Он специалист высокого уровня. Сколько изменений каждый год»
Великолепный Кордоба, кошмарная игра «Динамо» в обороне, «Зенит» и «Локо» выигрывают со скрипом. Верхняя шестерка разделилась на две тройки
Гершкович — о Слишковиче в «Оренбурге»: «Я против таких назначений, есть много хороших российских специалистов»
Сегодня
Вчера
Неделя