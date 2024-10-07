«ЦСКА должен был победить с другим счетом. 4:1! Зачем Личка выпустил в центр Карраскаля и Бителло?» Мнение Корнеева

Корнеев считает, что ЦСКА должен был обыграть «Динамо» с более крупным счетом

Корнеев дал совет Гуарирапе и нашел у «Динамо» массу проблем.

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев — о победе над «Динамо» в дерби (2:1).

— Закономерен ли результат?

— Более чем закономерен! ЦСКА переиграл «Динамо» по всем компонентам. Счет должен был быть другим. Минимум — 4:1 в пользу армейцев!

— Вам не показалось, что в первом тайме играли команды с разных полюсов турнирной таблицы? За счет чего ЦСКА имел такое подавляющее преимущество?

— Да, такие мысли меня посещали. Армейцы разрывали бело-голубых на всех участках поля. Как за счет быстрого перемещения мяча, так и индивидуальных действий подопечные Николича создали уйму моментов!

— Вы как-то назвали Облякова монстром в хорошем смысле этого слова. В первом тайме он соответствовал этому эпитету?

— Обляков и вчера показал свой высокий уровень. Его вклад в игру очень важен! Просто не всегда можно уходить с поля с результативными действиями в активе. В целом Иван сыграл весьма полезно.

— С Файзуллаевым подопечные Лички до перерыва тоже совсем не справлялись?

— Проблемы «Динамо» в организации игры в обороне никуда не делись. Слишком много ошибок сзади.

— Личка ошибся, выпустив в середину поля и Бителло, и Карраскаля, которые не очень хороши в отборе?

— Не скрою, это решение тренера вызвало у меня удивление. Как оказалось, связка не сработала! Для баланса необходим был игрок, который любит обороняться и страховать Карраскаля и Бителло, заточенных на креатив.

— Гуарирапа пока тяжеловат? Если бы забил, ЦСКА закрыл бы все вопросы еще до перерыва?

— Гуарирапа зациклен на том, чтобы забить самому, и это мешает ему использовать моменты. Ему надо срочно объяснить, что в ряде эпизодов можно сыграть и на партнеров. Нужно, чтобы он расслабился и играл без напряжения, без мысли во что бы то ни стало оформить свой дебютный гол за армейцев.

— Голевая атака ЦСКА началась с непонятного дриблинга, «вертушки» Скопинцева, которую он затеял на бровке. Дмитрий переборщил?

— Скопинцев по какой-то причине позволяет себе делать странные и нефункциональные вещи, с совершенно неоправданным риском. Это недопустимо! Думаю, его ждет серьезный разговор с Личкой.

Фабиан Бальбуэна и Мойзес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Бальбуэна слишком медленный? Все время не успевал за юрким Файзуллаевым?

— Он уже не успевает как минимум два года!

— Новичок бело-голубых Артур вновь не убедил?

— На мой взгляд, подписание бело-голубыми Артура — дорога в никуда! Он не способен делать разницу здесь, как и не делал ее, кстати, и в Бразилии.

— Замены Лички в перерыве явно сработали? Выход Фомина в середину поля себя полностью оправдал?

— Может, частично и сработали, но не в важных аспектах матча.

— Пьянич успел произвести на вас впечатление за те 20 минут, что провел на поле?

— Пьянич, бесспорно, очень качественный игрок, но в этой встрече не показал всего, на что способен.

— Но Кисляк, похоже, просто так место в составе ему не уступит?

— Считаю, Матвей на правильном пути. Ему нужно продолжать качественно делать свою работу. Тогда он будет конкурентоспособным.

— В концовке встречи лично вы уже склонялись к тому, что все закончится ничьей?

— Ничья стала бы самым несправедливым результатом, но такое чувство действительно возникало. В футболе так нередко бывает, если ты не используешь большое количество своих моментов.

— Этот ЦСКА способен побороться за чемпионство в этом сезоне?

— Нет, не способен. В пятерке оказаться может.

— К Личке вопросов все больше?

— Если продолжатся такие результаты, то вопросы в «Динамо» могут появиться ко всем.