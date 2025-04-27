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Судейство

Сегодня, 13:00

После такого пенальти болельщикам «Спартака» не стоит сетовать на судейство. ЦСКА лучше подготовился зимой

ЦСКА победил «Спартак» в 26-м туре РПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Игорь Рабинер — о дерби, которое ЦСКА выиграл на выезде у «Спартака».
Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
ЦСКА

Бермудский ромб ЦСКА

Отдельно взятый матч «Спартак» — ЦСКА мог закончиться по-другому, но эффективность работы двух команд в зимнем перерыве его результат отражает полностью. Опасения насчет того, как переживет зиму команда Деяна Станковича, никогда прежде не проходившего через сборы такой продолжительности, оказались ненапрасными — даже до обидного предсказуемо.

А имеющий приличный опыт такой деятельности его сосед по белградскому дому Марко Николич и тактически армейцев перестроил — на четырех защитников и ромб в середине поля, и физически вымуштровал, и Миралема Пьянича с Саулем Гуарирапой в состав ввинтил.

В этом бермудском ромбе «Спартак» и погряз, и заблудился. И никаких изысканий Станковича вроде внезапного перевода Эсекьеля Барко на левый край атаки (Маркиньос при этом опустился на тот же фланг обороны, а Олег Рябчук — на скамейку запасных) не оказалось достаточно, чтобы из него выбраться. Скорее, наоборот, это напоминало паническое барахтанье в болоте, которое от этого только глубже засасывает жертву.

Футболисты ЦСКА празднуют гол Гуарирапы в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;матче РПЛ 26&nbsp;апреля.Бешеная развязка в матче «Спартака» и ЦСКА! Красно-белым можно забыть про чемпионство

Владение мячом в первом тайме у «Спартака» было неплохое, но стерильное — без моментов. Мячи до Игоря Акинфеева не долетали, а доползали, как по заветам советских тренеров, сдутыми. ЦСКА почти всю 45-минутку оборонялся — и делал это очень качественно. И 20-летний новичок Джамалутдин Абдулкадыров, впервые вышедший в матче РПЛ, совершенно из этой системы не выпадал.

Николич заслуживает уважения и за такое решение — в отсутствие Игоря Дивеева (у него обострились старые проблемы с ахиллом) и Матвея Лукина, тоже своего молодого воспитанника, сербский тренер не пошел по пути наименьшего сопротивления — Мойзес к Виллиану Роше в центр, Данил Круговой на фланг, — а рискнул еще с одним дублером. И тот выглядел абсолютно адекватной частью команды. Как давно выглядит ею Матвей Кисляк, уже безусловный элемент красно-синей основы, а в последние 22+ минуты и Кирилл Глебов.

Футболисты ЦСКА Иван Обляков и Миралем Пьянич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

К ВАР Любимову вопросов намного больше, чем к Левникову

Но вернемся к стартовому тайму, на исходе которого армейцы пошли подавать первый свой в матче угловой. Исполнять его отправился Пьянич — и на отскоке мяча от соперника в штрафной Гуарирапа, на мгновение «отклеившись» от Данила Пруцева, пробил в касание и забил. Александр Максименко, судя по всему, не видя удара венесуэльца, дернулся было в другую сторону — и это не позволило ему даже прыгнуть, чтобы отразить мяч. Гуарирапа ударил мгновенно, что и помогло ему застать хозяев врасплох.

Помогло ему, однако, и другое. Оказалось, Мойзес при этом стандарте крепко держал руками Срджана Бабича! Ясно, что такое может увидеть только ВАР, поэтому к Кириллу Левникову вопросы возникли бы лишь в том случае, если бы Артем Любимов это увидел, разглядел нарушение и подозвал рефери к монитору, но тот криминала не усмотрел бы. Теперь же вопросы к Любимову, пока далеко не топовому арбитру, доверять которому видеонаблюдение за матчем такого накала, полагаю, было преждевременно.

Деян Станкович и&nbsp;Марко Николич.Николич сильнее Станковича, с этим глупо спорить. ЦСКА по делу обошел «Спартак» в таблице. Мнение Алланазарова

У ЦСКА до этого корнера и подходов к чужим воротам не было. Но команда Николича здорово отработала сзади и реализовала первый же момент. И в этот миг в режиме реального времени впервые опередила красно-белых.

Судейской бригаде этого матча вообще не позавидуешь — столько пограничных моментов выпало на ее долю. Взять, например, сложнейший момент с не назначенным пенальти на Маркиньосе — недаром мнения Левникова и Любимова разошлись, иначе судью в поле не вызвали бы к монитору. Трактовать эпизод можно по-разному, что и показали два повтора. Но явным и бесспорным я бы этот эпизод не назвал и с Левниковым, настоявшим на своем первоначальном решении, склонен согласиться.

Виллиан Роша и Ливай Гарсия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

И сравнял счет «Спартак» тоже в, мягко говоря, неоднозначной ситуации. Ливай Гарсия ведь подбивал снизу руку Абдулкадырова, в которую попал мяч. Да, она и до того была отставленной, но конкретно это соприкосновение руки и мяча случилось именно под воздействием спартаковского форварда. Вначале ведь даже никто не понял, какой именно эпизод просматривается ВАР, потому что углядеть в том моменте безусловную ошибку (ведь только за это по регламенту видеоарбитров можно подзывать к монитору!) Левникова можно только под очень специфическим углом зрения. Это выглядело как компенсация за недосмотр судейской бригады при первом голе: тогда в пользу ЦСКА, теперь — «Спартака». Думаю, если бы не было номер один, то не случилось бы и решения номер два.

Маркиньос, Матвей Кисляк, Иван Обляков и&nbsp;Валерий Газзаев.«Абсолютно заслуженная победа ЦСКА! Угальде потерял уверенность из-за Станковича». Газзаев — о дерби

С исчезновением волшебного Угальде весной исчез и волшебный «Спартак»

Но тут же ЦСКА как ни в чем не бывало забил второй мяч! И вот эта реакция армейцев на пропущенный гол выглядела образцовой. Кто-то другой на их месте, получив мяч с такого одиннадцатиметрового под занавес встречи, бросил бы весла и позволил сопернику себя дожать — но не нынешняя команда Николича. У нее в восьми встречах второй части чемпионата всего-то-навсего четыре пропущенных гола, три из которых — с пенальти, и последний тоже со стандарта. Ноль с игры!

Настолько здорово тренер научил футболистов зимой перестраиваться с атаки на оборону и действовать сзади при новой схеме. Плотность и синхронность, с которой защищаются игроки ЦСКА, заслуживает лестных оценок. Подстраховка — безукоризненная, перестроения — умные и грамотные. Поклонники спартаковцев с досады могут сколько угодно обзывать такой футбол «автобусом» и сетовать на невезение (а таких оценок еще по ходу матча я прочитал достаточно), но, во-первых, армейцы так играют далеко не всегда, а во-вторых, «Спартак» не придумал в этом матче ничего такого, что позволило бы говорить о пресловутом «нефарте». И именно коллективные действия ЦСКА на своей половине поля не позволили сопернику создать что-то более значимое.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ошибками же соперника красно-синие пользовались неумолимо. Во втором случае Тамерлан Мусаев (штатный центрфорвард, напоминаю) у бровки после потери ЦСКА мяча тут же включился в контрпрессинг и обокрал завозившегося с мячом Романа Зобнина. Вроде бы спартаковский капитан вышел на замену и должен был быть на свежих ногах, но джокер гостей оказался проворнее и агрессивнее. Далее последовал пас на Рифата Жемалетдинова, от того — на Кристияна Бистровича. Три игрока, вышедших у ЦСКА на замену, смастерили отличный победный гол, сказавший многое и о характере этой команды, и о ее стремлении выиграть в дерби, а не довольствоваться ничьей.

Считаю, какие-либо разговоры о судействе болельщики «Спартака» после такого пенальти, с которого красно-белые сравняли счет, должны прекратить. Проиграли сами. Получили, говоря откровенно, подарок от арбитров в качестве компенсации за незамеченный фол в момент армейского гола — и тут же беспечно «привезли». А дальше случилась еще и вторая желтая Бабичу за попытку изобразить из себя Диего Марадону и забить рукой. В итоге и мяч в ворота не влетел, и Срджан подвел команду, при проигрышном счете досрочно отправившись в раздевалку (голы руками в эпоху ВАР — атавизм), и следующий матч он пропустит.

Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа и&nbsp;полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Мартинс.ЦСКА вышиб «Спартак» из чемпионской гонки. Все идет к досрочной победе «Краснодара»

Кажется, красно-белые пролетели не то что мимо чемпионства, но и мимо тройки призеров. Категорически не согласен с теми, кто утверждает, будто без еврокубков что третье, что пятое место — одно и то же. По мне, медаль всегда медаль, и никакое отсутствие нашего присутствия в Европе ее не обесценивает.

Теперь, с большой долей вероятности, бронзу возьмет ЦСКА. И в этом не будет никакой несправедливости. У красно-белых весной не стало волшебного Угальде, забившего только «Оренбургу», а вчера замененного в перерыве, — и не стало волшебного ноябрьского «Спартака». А динамика движения красно-синих оказалась прямо противоположной.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если в чемпионском сезоне-2016/17 зимнее укрепление лидировавших красно-белых Луизом Адриану, Александром Самедовым, Георгием Джикией и Александром Селиховым оказалось уместным и во многом сработало первой же весной, то нынешние мощные закупки почти на 40 миллионов евро с ходу не принесли ничего. Кроме того, что приход Гарсии, пока не забившего ни гола, привел к ненужной рефлексии Угальде. Потеряв осеннего Манфреда, спартаковцы не обрели Ливая. Пабло Солари, пропускавший дерби из-за четырех предупреждений (когда успел?!), тоже пока не играет на уровне ожиданий, и ни Маркиньоса, ни Тео Бонгонду вытеснить из стартового состава ему не удалось.

Марко Николич и&nbsp;Деян Станкович.«Я виноват во всем, не в чем упрекнуть ребят». Станкович и Николич после яркого дерби

То есть и приход нового спортивного директора Франсиса Кахигао пока толком не принес результатов, и Станкович до сих пор с новым материалом не совладал. Но требовать на основании такой весны его отставки, чем уже традиционно занялись горячие спартаковские головы, — полная глупость. Потому что происходящее сейчас — «опыт, сын ошибок трудных», как однажды века назад поддержал Деяна А. С. Пушкин.

Лучше, чем прошлой осенью, «Спартак» не играл очень давно. От этого и стоит отталкиваться. Даже если зима его, увы, и сломала.

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Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
Эсекьель Барко
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