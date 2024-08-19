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Сегодня, 08:15

«ЦСКА нужны сильный центрфорвард и латерали. Вагнер, Красич и Жирков». Газзаев — о поражении от «Локо»

Газзаев прокомментировал поражение ЦСКА от «Локомотива»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
18 августа. ЦСКА — «Локомотив» (0:1). Тамерлан Мусаев и Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев — о дерби с «Локомотивом» (0:1).
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Локомотив

— Большего ждали от этого матча?

— Считаю, получилось боевое дерби. С обилием единоборств. Никто не хотел уступать. Команды вышли на игру с хорошим настроем. Территориальное преимущество было на стороне ЦСКА. Армейцы, пожалуй, смотрелись получше до 75-й минуты. А вот концовка осталась за железнодорожниками. Сработали замены Галактионова. Сарвели и Тикнизян явно оживили игру «Локомотива» впереди. Они в общем-то и поучаствовали в голе. Наиру удался отличный, мастерский удар в дальний угол.

Защитник &laquo;Локомотива&raquo; Наир Тикнизян (с&nbsp;мячом) в&nbsp;матче против ЦСКА. «Локо» перевернул дерби первым ударом в створ. Замены Николича все сломали

— Результат закономерен?

— Мне кажется, игра была ничейной. Борьбы много, моментов мало. Да, Давила бил в первом тайме в ближний угол, Лантратов среагировал. У ЦСКА было побольше подходов, но вот в концовке подопечным Николича уже пришлось обороняться. Повторюсь, Галактионов угадал с заменами. Так бывает. Нужно играть все 90 минут, а не 75. «Локо» просто лучше распорядился своим шансом.

— Складывается ощущение, что проклятие прошлого сезона никуда не делось. ЦСКА и при новом тренере пропускает в концовке...

— Я бы тут не искал какой-то закономерности. Каждый матч — это отдельная история. Не стоит говорить о некоей тенденции.

Капитан &laquo;Локомотива&raquo; Дмитрий Баринов покинул поле во&nbsp;втором тайме после столкновения с&nbsp;армейцем Виктором Давилой.

— Кто сейчас лидер этого ЦСКА?

— Так сразу и не могу ответить. Но бросается в глаза, что армейцам необходим классический центральный нападающий, который мог бы стабильно забивать и выжимать максимум даже из полумоментов. Для меня это очевидно.

— То есть Мусаев вас не убеждает?

— Не хочется переходить на личности. Но форвард с бомбардирскими качествами ЦСКА нужен. Иначе, конечно, придется непросто.

— Что тогда можете сказать про Койта? Вчера он удивил, отдав пас Гайичу, который явно находился в офсайде, и запорол тем самым перспективную атаку.

— Пока тоже обойдемся без комментариев. Он еще адаптируется к новой команде. Еще не вписался в игру армейцев.

Андрей Мостовой (№17) приветствует Игоря Обухова (№96) после матча &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. Три московских клуба в погоне за «Зенитом». Появится ли интрига в РПЛ?

— От Файзуллаева ждали большего?

— В целом у ЦСКА приличная средняя линия. Файзуллаев, Обляков, Жемалетдинов. Достаточно креативных футболистов, которые обладают хорошим пасом. Но нужен наконечник. Я бы даже так сказал: ЦСКА необходимы более сильный форвард и латерали. Вагнер, Красич и Жирков (смеется).

— Вопрос про «Локо». Многие восхищены игрой молодого Батракова на старте сезона. Как он вам?

— Интересный игрок, с хорошими качествами. Но давайте его не будем перехваливать. Понаблюдаем за ним на длинной дистанции. Пусть хотя бы полсезона или даже сезон проведет на стабильном уровне. Надо показывать свои козыри в каждом туре и развивать свои качества. Вот тогда мы получим такого же футболиста, как Глушенков.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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