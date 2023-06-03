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Сегодня, 19:15

ЦСКА «прибил» «Ростов» за 33 минуты и забрал себе серебряные медали. Федотов показывает свой класс второй сезон подряд

ЦСКА разгромил «Ростов» и взял серебро РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Футболисты ЦСКА празднуют гол в ворота «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Эпизод с фолом в матче ЦСКА — «Ростов».
Фото Кадр трансляции Матч Премьер
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Интрига умерла слишком быстро — 4:1.

Когда ЦСКА проиграл в дерби «Спартаку», а затем сыграл вничью с «Краснодаром» в 29-м туре, казалось, что таким образом армейцы открыли принципиальному сопернику дорогу к серебру. Но команда Абаскаля бездарно упустила свой шанс, сыграв дома вничью с «Пари НН».

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
4:1
Ростов

Когда «Ростов» проиграл три матча подряд с общим счетом 0:6, казалось, что призовые места уплывают из рук Карпина и его парней. Но победа над «Ахматом» в 29-м туре вновь вернула команде с Дона надежду на серебро (или как минимум на место в тройке) — нужно было обыгрывать ЦСКА в Москве и надеяться на осечку «Спартака» в Самаре.

Так сложилось, что в последнем туре РПЛ сезона-2022/23 мы получили интересную турнирную интригу — пусть не чемпионскую, но какая уж есть. Преодолевший тяжелый осенний отрезок ЦСКА — против «Ростова», забравшегося так высоко с откровенно средним составом.

Но на поле вряд ли хоть один человек увидел матч равных команд. «Ростов» с первых минут сел на свою половину поля по схеме 5-4-1, а ЦСКА врубил давление на полную. Как итог — уже на восьмой минуте гости привезли себе гол: Песьяков под давлением отдал передачу-подставу на Уткина, который (также под прессингом) сделал кошмарный пас назад и вывел на убойную позицию Медину. Техничному парагвайцу оставалось лишь качнуть Осипенко, убрать мяч под рабочую левую и отправить его в ближний угол.

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И вот тут невозможно не вспомнить про потери «Ростова». Мало того что Карпину по ходу сезона приходилось лепить претендента на медали из весьма скудного материала, так еще к решающему матчу «Ростов» остался без двух ключевых игроков: нападающий Комличенко пропускает уже третий матч из-за травмы, а опорник Глебов — по причине перебора желтых карточек. И как раз последнего «Ростову» не хватало дико — подменявший капитана Селява не справлялся совершенно: терял позицию, упускал оппонентов, был плох при развитии атак. Не просто так белоруса убрали с поля уже на 27-й минуте — вместо него вышел молодой Алексей Миронов.

ЦСКА же в оптимальном и сыгранном составе пользовался этой преференцией по полной. 17-я минута — и Чалов делает счет 2:0. Да, есть вопросы по назначенному Кукуляком пенальти — показалось, что Федор начал заваливаться до того, как ему наступили на ногу.

Эпизод с фолом в матче ЦСКА — «Ростов».
Фото Кадр трансляции Матч Премьер

Но тема судейства в этом сезоне РПЛ настолько опостылела, что просто констатируем факт: ЦСКА давил и создавал опасные моменты и без 11-метрового, «Ростов» же после 0:2 окончательно опустил руки — в таком аморфном состоянии команду Карпина мы видели редко.

Третий гол ЦСКА также вытекал из логики игры. Подача Медины с углового, прыжок Виллиана Роши — вынимайте, 3:0. 33-я минута — и Чалов оформляет дубль, 4:0. Показательно, что армейцам для гола хватило двух передач — диагонали Дивеева со своей половины поля и подачи на дальнюю от Зайнутдинова.

Ну а что «Ростов»? «Ростов» за весь тайм сподобился на один удар (против шести у ЦСКА) и, казалось, просто ждал, когда можно будет убежать в раздевалку. Как тут не вспомнить, что в последнем туре прошлого сезона Владимир Федотов у руля «Сочи» завоевывал серебро в том же стиле? Его команда так же куражилась в игре против «Динамо», только тогда после первого тайма южане вели 1:4.

Второй тайм логичным образом превратился в формальность, хотя сразу после перерыва «Ростов» чуть было не отквитал один мяч — заменивший Байрамяна Комаров зарядил в перекладину. Да и вообще гости смотрелись куда активнее после перерыва — чаще били, подавали в штрафную, владели мячом. Крайний защитник Чернов на 78-й минуте все же размочил счет, но на итоговый результат это повлиять уже не могло.

ЦСКА уверенно победил и забрал себе серебряные медали. И тут невозможно не отметить Федотова, который второй сезон подряд занимает вторую строчку — считай, берет чемпионат среди равных, учитывая гигантское превосходство «Зенита» над остальными командами лиги. Армейцы перед началом сезона не впечатляли уровнем состава — Чалов переживал тяжелые времена и даже уезжал в Швейцарию, чтобы перезапустить карьеру; Обляков, Кучаев и Зайнутдинов будто притормозили в развитии; откровенно напряженной ситуация была с центральными защитниками. Не забываем и про массовый отъезд легионеров — Фернандес, Эджуке, Бийол, Бохинен, Гайч, Магнуссон, Сигурдссон, Шкурин и Бистрович покинули Россию.

Но Федотов (не без грамотной селекции) настроил все так, что ЦСКА не просто не просел в качестве, а стал сильнее и монолитнее.

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Да, на отдельных отрезках «Спартак» смотрелся ярче армейцев, а «Ростов» влюблял в себя прогрессом молодых и работой Карпина. Но все же именно ЦСКА больше других заслужил это серебро. Следующий шаг — навязать борьбу «Зениту» в борьбе за золото. Нереально? Кажется, Федотов за свою карьеру слышал это слово не раз и также не раз доказывал, что упорным трудом можно сделать невозможное реальностью.

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После битвы с «Ростовом» ЦСКА ждет еще один, значительно более важный матч — 11 июня армейцы в финале FONBET Кубка России сыграют с «Краснодаром». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ уже оценили шансы команд на победу. Москвичи — фавориты, на их успех можно поставить с коэффициентом 1.90 (вероятность исхода — примерно 52%). Ничья доступна за 3.55 (28%), а триумф «Краснодара» — за 4.15 (20%).

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Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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