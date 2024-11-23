Карпин перевернул игру с ЦСКА заменой: Голенков за 12 минут оформил дубль и обеспечил камбэк «Ростова»

Сегодня, 16:40
«Ростов» начал второй круг РПЛ с волевой победой над ЦСКА (2:1). Несмотря на снегопад в Москве, команда Валерия Карпина провела мощный второй тайм и заработала три очка второй тур подряд.
ЦСКА начал неплохо: сразу завладел преимуществом, забрал мяч под контроль и часто комбинировал на чужой половине на неплохих скоростях. Уже на четвертой минуте фланговый защитник Келлвен открыл счет: прорвался к штрафной по правому полуфлангу, а Тамерлан Мусаев выкатил отличный пас на ход, обрезав защитников «Ростова». Бразилец с близкого расстояния разделался с Рустамом Ятимовым и забил третий мяч в сезоне.
После гола армейцы сохранили превосходство: часто пробирались в финальную треть и не замечали попытки соперника задушить атаки прессингом. Правда, у ворот гостей моменты тоже вспыхивали редко — долгое время самым опасным шансом оставался удар центрального защитника Матвея Лукина после подачи с углового. Причем 20-летний Лукин бил не головой, а ногой — Ятимов в прыжке не без проблем отбил мяч в сторону.
Минуты с 15-й «Ростов» начал действовать активнее — временами стало получаться захватывать владение и комбинировать на чужой половине поля. Правда, к остроте у ворот Игоря Акинфеева это не приводило. За весь первый тайм команда Карпина ни разу не попала в створ (при четырех попытках) — по ее воротам же прилетело три раза при семи выстрелах армейцев.
Под конец тайма москвичи разыграли еще одну симпатичную комбинацию. После нескольких пасов Иван Обляков вырывался к мячу в штрафной, но его в последний момент опередили соперники. Правда, центральный защитник «Ростова» Умар Сако не дал вратарю забрать мяч в руки, хотя Ятимов уже прыгал за ним. Вынос у Сако тоже не получился — Данилу Глебову понадобилось еще одно единоборство, чтобы подстраховать партнеров.
Второй тайм «Ростов» начал лучше — наконец наладил владение на чужой половине поля и несколько раз провел затяжные атаки. Если первую половину армейцы закончили с явным преимуществом по владению мячом (55 процентов против 45), то в стартовые 15 минут второй было практически равенство — 51 процент против 49. Однако около чужих ворот ростовчане все так же действовали скромно.
ЦСКА же как будто перешел на игру контратаками — несколько раз армейцы были близки к тому, чтобы очень опасно убежать, но постоянно что-то не складывалось: защитники «Ростова» в последний момент перекусывали идеи. Гости тоже обостряли с трудом — на 69-й минуте приблизились к первому удару в створ, но даже с близкого штрафного мяч пролетел выше.
Впервые Акинфеева побеспокоил Константин Кучаев на 72-й минуте — экс-игрок ЦСКА подхватил мяч около штрафной после скидки партнера и в касание пробил с левой ноги. Удар получился слабым — вратарь армейцев без проблем зафиксировал мяч.
Спустя три минуты на поле выпорхнул форвард Егор Голенков и очень быстро сравнял счет. На 77-й после серии отскоков в штрафной ЦСКА ударил с лета левой ногой — мяч с рикошетом приземлился в углу ворот Акинфеева. Егор отличился в РПЛ впервые с 1 сентября, а с учетом всех турниров это был его шестой гол в сезоне.
Потеряв преимущество в счете, ЦСКА моментально выдвинулся в атаку, но давление продлилось недолго. А «Ростов» продолжил владеть инициативой и последние минуты матча провел на чужой половине поля. На 89-й другой вышедший на замену футболист Хорен Байрамян заработал штрафной недалеко от ворот ЦСКА — сам же его исполнил. Мягкий навес Хорена едва не превратился в автогол Игоря Дивеева: защитник ногой срезал мяч в крестовину, а с отскока Голенков головой с пары метров забил второй.
На 93-й минуте Голенков еще и получил желтую карточку, а «Ростов» в компенсированное время уничтожил момент для третьего гола. Гости выбежали три в один, но замешкались перед воротами и упустили мяч за пределы поля. ЦСКА же ничем не ответил на второй пропущенный.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|13
|8
|
|
Бителло
Динамо
|13
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|6
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)