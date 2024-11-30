ЦСКА спасло бомбардирское озарение защитника Лукина! Но армейцы не побеждают дома с сентября

Команда Николича снова потеряла очки на родном стадионе.

При насыщенном календаре ЦСКА и «Рубин» встретились осенью уже в четвертый раз. Начали с сентябрьской ничьей в Казани (1:1), а в ноябре продолжили тремя матчами за три с половиной недели. Причем в Кубке России москвичи и казанцы сыграли на Песчаной четыре дня назад. И в сравнении с той встречей ротация оказалась обычной для жесткого графика. У армейцев во вторник в старте не было появившихся в субботу с первых минут Акинфеева, Кругового и Лукина, который в РПЛ безальтернативен во время дисквалификации Виллиана Роши. У гостей — Рожкова, Кабутова, Иву, Чумича и Даку.

Самое банальное в таком графике — пуститься в рассуждения о том, как непохожи оказались эти матчи. Только в данном случае на поверхности была реализация армейцами своих моментов. В Кубке она оказалась почти образцовой, а в каких-то эпизодах им удалось выжать даже больше, чем казалось возможным. В субботу же к перерыву ЦСКА проигрывал, хотя, исходя из имевшихся возможностей, вполне мог повторить вторничные 3:0 за тайм.

Данный результат в одиночку мог обеспечить Мусаев, который дважды убегал к воротам после длинных передач и неудачных действий казанских защитников. Итог — неудачная попытка перебросить вратаря и разминочный для Ставера удар. Еще в одной быстрой атаке, когда передачу слева вырезал Кисляк, Мусаева в последний момент в великолепном подкате опередил Рожков. Сюда еще можно добавить классный розыгрыш штрафного с промахом Лукина, который с лета пробил над перекладиной после мягкой подачи Пьянича.

КПД команды Рашида Рахимова в первые 45 минут оказался максимальным. С оговоркой, что в статистику не попал момент спасения Акинфеева после удара Чумича с острого угла, так как судьи не заметили касания вратаря и вместо углового назначили удар от ворот. А единственный выстрел гостей в створ завершился голом после образцовой по геометрии контратаки, когда мяч был доставлен от одной штрафной до другой в две передачи. При этом Лукин словно сконцентрировался на передаче Шабанхаджая и прозевал движение Даку у себя за спиной, а Дивеев, от которого начал свое ускорение албанец, не подстраховал молодого партнера.

Впрочем, исходя из характера игры, это не казалось приговором хозяевам. Они ведь и второй тайм начали с опасного момента, когда удар Файзуллаева из центра штрафной успел накрыть Кабутов. Шок, как оказалось, был впереди. И если Даку (ему помешал Пьянич) и ударивший выше Чумич в одной атаке ЦСКА простили, то подачу Кабутова со штрафного замкнул Тесленко. В этот момент можно было порассуждать о системности игры «Рубина», так как в первом круге ничью казанцам принесла та же связка, но тогда был не штрафной, а розыгрыш углового.

Потрясающая эффективность несколько диссонировала с общим впечатлением от игры, в которой уровень армейского давления с каждой минутой рос в геометрической прогрессии. Маленький шедевр в исполнении наносившего удар через себя Файзуллаева отменил Ставер. Он же не дал Дивееву забить при подаче углового, но Лукин успел на добивание. Градус игры после гола пошел вверх, что обернулось удалением получившего вторую желтую карточку Кабутова.

Марко Николич отреагировал на полученное численное преимущество отказом от схемы с тройкой центральных защитников. В центр поля добавился Бистрович, а Мойзес сместился на профильную для себя позицию латераля. Игра же перешла в режим позиционной осады штрафной окончательно откатившегося к своим воротам «Рубина». Между тем со взломом оборонительных порядков в домашних играх у ЦСКА большие проблемы. В этот раз удалось спастись на шестой добавленной минуте благодаря бомбардирским талантам прежде не забивавшего на таком уровне Лукина.

Только неудачная серия на родном стадионе продолжается. Побед в РПЛ (при наличии двух кубковых) болельщики не видели здесь с сентябрьского разгрома «Ахмата» (3:0). После этого была нулевая ничья с «Факелом», а также поражения от «Спартака» и «Ростова». Плюсуем результат с «Рубином» — и получаем четыре матча без побед с потерей десяти очков. В таком режиме догнать тройку лидеров будет непросто.