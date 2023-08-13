Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:15

Заболотный исправился за дикий промах в Кубке. Форвард вырвал победу в тягучем матче с «Сочи»

ЦСКА победил «Сочи» в домашнем матче 4-го тура РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
13 августа. ЦСКА — «Сочи» — 3:1. Антон Заболотный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
А Рядно добил шедевральным ударом!
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:1
Сочи

В прошлом сезоне ЦСКА стал сильнейшей командой РПЛ после «Зенита», а в этом делает все, чтобы подтвердить статус. Получается с переменным успехом. В первом туре армейцы проиграли «Уралу» (как показал недавний пример «Спартака», ничего зазорного в этом нет), зато после выдали серию из трех побед подряд, в том числе катком пройдясь по «Локомотиву» в дерби. Впечатление смазало кубковое поражение от «Факела», но кто знает, как пошло бы дело, попади Заболотный в пустые ворота за минуту до гола воронежцев. В общем, для подтверждения чемпионских амбиций (а о них уже можно говорить, учитывая вялый старт «Зенита») ЦСКА нужно было обыгрывать «Сочи».

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;. ЦСКА победил «Сочи» со счетом 3:1. Онлайн-трансляция матча

Тем более что сейчас южане мало напоминает команду Федотова, сенсационно запрыгивавшую на вторую строчку. Новый сезон банда Хохлова начала с победы над «Балтикой» и поражений от «Краснодара» и «Ахмата». Да и в Кубке результаты неоднозначные — три очка с «Факелом» и провал с «Оренбургом» (к слову, «Сочи» и ЦСКА играют в одной группе и снова встретятся уже 30 августа).

Удивительно, но именно «Сочи» с первых минут взял мяч под контроль и даже попробовал поиграть в позиционное нападение. Правда, запал этот быстро угас — мокрый газон естественным образом ускорял игру, и казалось, что футболисты обеих команд с этими скоростями просто не справляются. Слишком высок был процент брака. Но с 10-й минуты ЦСКА постепенно стал завоевывать территорию и устраивать переполох у ворот Николая Заболотного. Первый момент возник на 15-й минуте, когда Виллиан Роша бил головой после подключения на угловой — Нобоа вынес мяч из створа.

ЦСКА особенно старательно нагнетал с правого фланга, где здорово себя проявляли Максим Мухин и молодой воспитанник Кирилл Глебов, неожиданно для многих вышедший в стартовом составе. Во второй половине тайма Чалов и Обляков здорово прикладывались из-за пределов штрафной, но Заболотный оба раза справился. Другой же Заболотный, Антон, все пытался зацепиться за верховые мячи в бесконечной борьбе.

В остальном тайм получился довольно посредственным и скупым на голевые моменты. Зато первые же минуты после перерыва обещали более открытую игру — новый защитник «Сочи» Марсело Алвес получил вторую желтую за грубую игру против Роши. Казалось, что три очка сами плывут в руки ЦСКА — спустя пять минут после удаления армейцы открыли счет. Точнее, сделал это Лука Джорджевич, неудачно подставившийся после удара Набабкина.

Команда Федотова естественным образом нарастила обороты и начала генерировать моменты у чужих ворот. Но продолжалось это не с тем уровнем интенсивности, который был необходим для второго гола. Хотя преимущество к 65-й минуте по ударам было чудовищным — 12:1. В этот момент Хохлов рискнул — вместо Юсупова выпустил Мигела Силвейру и заменил Джорджевича на свежего Игнатьева.

И этот ход сработал — «Сочи» неожиданно прижал хозяев, а на 77-й минуте Силвейра заставил «ВЭБ Арену» замолчать: после роскошного паса Игнатьева Силвейра катнул мяч мимо Торопа. Сложно сказать, спас бы тут Акинфеев, пропускавший матч из-за травмы, но очевидно, что ЦСКА в большинстве обязан был забивать второй и снимать все вопросы.

В концовке армейцы постарались устроить навал. По-настоящему острых моментов создать долгое время не получалось, но на помощь пришел стандарт и Антон Заболотный с его прыгучестью. Нападающий исправился за дикий промах в Кубке с «Факелом» и головой буквально вколотил мяч в ворота однофамильца. Ну а точку шикарным ударом с лета поставил 17-летний Михаил Рядно — есть дебютный гол во взрослом футболе. Красивый почин!

3:1, ЦСКА вырывает победу на 89-й минуте и вместе со «Спартаком» теперь делит третье-четвертое места в таблице. Впереди у армейцев дерби с раскочегарившимся «Динамо», но там для успеха нужно показать куда более цельную игру.

Антон Заболотный
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
5
42
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ефимова получила травму шеи во время отдыха
Биография Сергея Буянова: история супруга Елены Водорезовой
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
В Анапе туристам напомнили об осторожности при приближении дельфинов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
Асхабадзе о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Не хочется, чтобы Шадыханова наказали»
Асхабадзе о поражении от «Зенита»: «Факел» не смог ровно провести 90 минут»
Нобоа отказался отвечать на вопрос о получении российского гражданства
Федотов — о травме Глебова: «У него не двигалась нога»
Тренер «Сочи» Хохлов назвал главную причину поражения в матче с ЦСКА
«Не хочется, чтобы Шадыханова наказали. Если бы «Факел» провел весь матч, как второй тайм...» Асхабадзе — о поражении от «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» с трудом справился с «Факелом». Но обсуждать будут не победу, а судейство

«Не хочется, чтобы Шадыханова наказали. Если бы «Факел» провел весь матч, как второй тайм...» Асхабадзе — о поражении от «Зенита»