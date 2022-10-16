Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

16 октября, 23:30

Соболев повторил рекорд «Спартака» всех времен: 67 лет никто не забивал в 7 матчах подряд!

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Невероятная серия форварда красно-белых.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Нападающий «Спартака» Александр Соболев помог красно-белым перевернуть ход матча в дерби с ЦСКА.

При счете 1:1 форвард получил мяч от Квинси Промеса, выбежал один на один и переиграл Игоря Акинфеева, пробив в дальний угол и под опорную ногу капитана ЦСКА.

Таким образом, Соболев продлил невероятную голевую серию, отличившись в седьмом матче «Спартака» подряд. С 1955 года этого не удавалось ни одному футболисту красно-белых. Последним, кто забивал в семи играх кряду, был Николай Паршин — советский форвард, который трижды становился чемпионом СССР в составе «Спартака».

Благодаря голу в дерби Соболев повторил клубный рекорд, а уже в среду может его обновить. Если форвард забьет «Факелу» в Кубке России, то установит уникальное достижение и станет первым футболистом в истории красно-белых, кто отличился в восьми матчах кряду.

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Соболев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кстати, с учетом матча за сборную России против Киргизии (2:1) голевая серия Соболева уже составляет восемь матчей.

Удивительно, но даже с такими цифрами страйкер уступает по результативным действиям Промесу. Квинси отличился 11 раз и выдал 6 ассистов. На счету Соболева 7 мячей и 4 результативные передачи в 12 матчах РПЛ — в гонке бомбардиров форвард «Спартака» идет на 7-м месте.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. ЦСКА и «Спартак» выдали смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру

За все время в «Спартаке» Соболев отличился 42 раза в 89 матчах. Быстрее Александра (2,3 года) первые 40 мячей за красно-белых забили только Никита Симонян (1 год) и Георгий Ярцев (2 года).

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» выдали смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Жуков: «Может, Абаскаль начнет понимать, что Зиньковского надо выпускать с самого сначала»
Дерби нашей мечты. ЦСКА и «Спартак» выдали суперспектакль
Червиченко назвал Абаскаля лучшим тренером «Спартака» за последние 10 лет
Мостовой считает, что первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был засчитан по правилам
Хачатурянц: «Интрига в чемпионской гонке была убита давно. Вряд ли кто-то может играть на равных с «Зенитом»
Чалов догнал Дзагоева в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

ЦСКА и «Спартак» выдали смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру

Дерби нашей мечты. ЦСКА и «Спартак» выдали суперспектакль