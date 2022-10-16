Соболев повторил рекорд «Спартака» всех времен: 67 лет никто не забивал в 7 матчах подряд!

Невероятная серия форварда красно-белых.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев помог красно-белым перевернуть ход матча в дерби с ЦСКА.

При счете 1:1 форвард получил мяч от Квинси Промеса, выбежал один на один и переиграл Игоря Акинфеева, пробив в дальний угол и под опорную ногу капитана ЦСКА.

Таким образом, Соболев продлил невероятную голевую серию, отличившись в седьмом матче «Спартака» подряд. С 1955 года этого не удавалось ни одному футболисту красно-белых. Последним, кто забивал в семи играх кряду, был Николай Паршин — советский форвард, который трижды становился чемпионом СССР в составе «Спартака».

Благодаря голу в дерби Соболев повторил клубный рекорд, а уже в среду может его обновить. Если форвард забьет «Факелу» в Кубке России, то установит уникальное достижение и станет первым футболистом в истории красно-белых, кто отличился в восьми матчах кряду.

Александр Соболев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кстати, с учетом матча за сборную России против Киргизии (2:1) голевая серия Соболева уже составляет восемь матчей.

Удивительно, но даже с такими цифрами страйкер уступает по результативным действиям Промесу. Квинси отличился 11 раз и выдал 6 ассистов. На счету Соболева 7 мячей и 4 результативные передачи в 12 матчах РПЛ — в гонке бомбардиров форвард «Спартака» идет на 7-м месте.

За все время в «Спартаке» Соболев отличился 42 раза в 89 матчах. Быстрее Александра (2,3 года) первые 40 мячей за красно-белых забили только Никита Симонян (1 год) и Георгий Ярцев (2 года).