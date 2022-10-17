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Дерби нашей мечты. ЦСКА и «Спартак» выдали суперспектакль

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Федор Чалов и Мойзес празднуют забитый мяч в ворота «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Соболев (справа) празднует забитый мяч с одноклубниками.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Огненная ничья (2:2) в пользу не только «Зенита», но и болельщиков.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Мы ждали дерби нашей мечты, и мы его получили! Множество эмоций, крутые голы, суперинтрига, спорные судейские решения — весь джентльменский набор.

Давно содержание матчей между ЦСКА и «Спартаком» не соответствовало вывеске до конца. Прошел — и забыли. Последний раз так полыхало, кажется, весной 2020-го в кубковом четвертьфинале, когда красно-белые в дополнительное время забили в меньшинстве, Доменико Тедеско прыгал на Виктора Гончаренко, а тот отказывался жать немцу руку.

Александр Соболев (справа) празднует забитый мяч с одноклубниками. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Соболев (справа) празднует забитый мяч с одноклубниками.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

И вот — снова отличный спектакль. Который стал возможным благодаря форме команд — обе радуют болельщиков, борются за высокие места. Нынешний «Спартак» — это кураж и порыв. ЦСКА — мощь и рациональность отлаженной машины. Что сильнее?

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. ЦСКА и «Спартак» выдали смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру

Первый тайм — однозначно за армейцами. Пока команда Гильермо Абаскаля с выпученными глазами ходила по грани удалений, хозяева, словно удав, накручивали кольца вокруг своей жертвы. Разве кому-то из футболистов Владимира Федотова пришла бы в голову мысль так оставить мяч, как это сделал Роман Зобнин в эпизоде с первым голом? Уверен, нет. Никаких сантиментов, никакой расслабленности — это читалось в каждом действии ЦСКА. Поступок спартаковца, сделавшего подарок сопернику, — чистые эмоции. За которые красно-белые и поплатились. Понятно, что Зобнину надо было выбить мяч в аут, если уж так хотелось проявить благородство фейр-плей. Но никак не полагаться на авось. Тем более в дерби.

Но есть второй тайм, а кураж — великая вещь! Особенно если его можно приправить выходом на замену такого джокера, как Антон Зиньковский. Человека, одним смещением в центр и сумасшедшим ударом способного обнулить все старания оппонента в предыдущие 45 минут. А как отстать от новичка лидерам — Квинси Промесу и Александру Соболеву? И вот уже 2:1 — «Спартак» все стремительно перевернул.

Хорхе Карраскаль, судья Сергей Карасев, Антон Зиньковский и&nbsp;Хесус Мануэль Медина. Карасев ошибочно не удалил спартаковца и двух армейцев. Что скажут его руководители?

ЦСКА проиграл вторую половину, но не отдал всю встречу. И еще у красно-синих нашелся свой ответ Зиньковскому — поднявшийся с лавки автор голевой передачи Иван Обляков, плюс есть топ-форма Федора Чалова, не хуже, чем у Соболева.

В итоге — сумасшедшая ничья, главными выгодоприобретателями которой, помимо лидирующего «Зенита», стали болельщики и весь российский футбол. Такие матчи доказывают, что он способен давать шикарное зрелище даже в условиях международной изоляции. Дайте нам больше огня!

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Роман Зобнин
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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